SolarWinds-hackers zaten in mailboxen van Amerikaans ministerie van Justitie

De hackers achter de supply-chainaanval op SolarWinds hadden toegang tot e-mails van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Volgens de cio van het ministerie kwamen criminelen binnen in de Office 365-omgeving.

De ontdekking werd al op 24 december gedaan, maar komt nu pas naar buiten. Op kerstavond ontdekte de chief information officer-afdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie dat criminele hackers de Office 365-omgeving konden binnendringen. De aanvallers hadden toegang tot ongeveer drie procent van alle inboxen. Volgens het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat het om vertrouwelijke systemen gaat, maar details geeft het niet.

Het ministerie zegt niet hoe de criminelen precies wisten binnen te komen, maar wel dat dat gerelateerd was aan de SolarWinds-hack van halverwege december. Toen wisten staatshackers via de Orion-netwerkmonitorsoftware van SolarWinds verschillende overheidsinstellingen en bedrijven binnen te dringen. Ze konden daar lange tijd ongemerkt in de systemen blijven zitten. Over de hack is nog veel onduidelijk en een van de vragen is hoe de hackers de aanwezige tweestapsverificatie van e-mailaccounts wisten te omzeilen. In één geval konden de aanvallers een memory dump maken van servers waar de Outlook Web App op draaide, om daar vervolgens een mfa-sleutel van Duo te halen. Het is niet duidelijk of dat in dit geval ook is gebeurd. Het ministerie zegt dat het de toegang voor de hackers heeft afgesloten.