Philips waarschuwt voor softwareproblemen bij beademingsapparaten

Philips heeft een waarschuwing gepubliceerd voor softwareproblemen bij beademingsapparatuur uit de Trilogy-serie. Door de problemen kunnen de apparaten uitvallen, wat gevaarlijk kan zijn voor de aangesloten patiënt.

De problemen zijn geconstateerd bij Trilogy Evo-, Trilogy Evo O2- en Trilogy EV300-apparaten. Door de softwarefout kan het apparaat een vals alarm geven voor een lege accu of stroomuitval, terwijl er nog voldoende stroom beschikbaar is, schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit kan leiden tot plotseling verlies van beademing terwijl het apparaat een alarm afgeeft.

"Een stroomonderbreking kan onherstelbare schade, waaronder overlijden, veroorzaken aan de kwetsbaarste patiëntpopulaties, als het bijbehorende alarm niet wordt waargenomen met de juiste respons. Dit komt doordat het alarm Stroomuitval ervoor zorgt dat de cpap- of psv-therapie wordt gestopt terwijl het alarm met hoge prioriteit de zorgverlener op de hoogte stelt van het probleem", schrijft Philips in de waarschuwing. Het bedrijf zegt te werken aan een oplossing voor het softwareprobleem. Wanneer dit is verholpen, is nog niet bekend. Volgens Philips zijn er twintig meldingen binnengekomen over het probleem met de software.

Update: Aanvullende informatie toegevoegd. De melding zelf zorgt er niet per se voor dat het beademingsapparaat uitvalt.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-04-2024 11:34
103 • submitter: myfmv

05-04-2024 • 11:34

103

Submitter: myfmv

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Reacties (103)

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wildhagen
5 april 2024 11:39
Door de problemen kunnen de apparaten uitvallen, wat gevaarlijk kan zijn voor de aangesloten patiënt.
Dat lijkt me nogal een understatement. Als men dit niet op tijd opmerkt kunnen er patienten hierdoor komen te overlijden....

Iemand die aan dit soort apparatuur hangt is immers per definitie al medisch kwetsbaar op dat moment, anders hing je niet aan dit soort apparatuur.

Philips heeft tegenwoordig wel een serieus reputatie- en kwaliteitsprobleem op gebied van medische apparatuur. Naast dit akkefietje zijn ze ook al meerdere jaren verwikkeld in een affaire met problemen met slaapapneu-apparatuur. Volgens mij lopen daar in de VS ook een aantal rechtzaken over tegen Philips.

Eerste berichten hievan stammen al uit 2021, en ze hebben het nog altijd niet opgelost.

Willen ze nog een goede reputatie blijven houden moet de kwaliteit van hun medische apparatuur toch wel iets beter geborgd worden...
Martinspire @wildhagen5 april 2024 13:15
Met een CPAP ben je niet meteen kwetsbaar en ga je niet meteen dood.

Ten eerste heeft elk beademingsapparaat gewoon gaatjes waar lucht naar buiten gaat en ook kan inkomen in geval dat het apparaat niet aan staat. Dat is niet prettig (zwaarder dan zonder kap op), maar ook niet meteen verstikkend.

Verder hebben de meeste mensen zo'n masker alleen op de neus zitten. Ik kon daar niet aan wennen, dus heb er 1 die over beiden heen valt, maar dan valt dus al een hele grote groep weg.

En tenslotte is je lichaam wel zo slim om in geval van gebrek, dat ding af te doen (bv ook als je om 1 of andere reden de slang dichtgeknepen hebt) en in het uiterste geval wordt je wakker gemaakt. Voordat ik een CPAP had, ben ik een aantal keer midden in de nacht wakker geworden vanwege ademnood. Dat is heftig, maar het gebeurd wel. Alleen als je slaapmedicatie pakt, kan dit lastiger zijn.

Sowieso zal de groep met deze devices niet gigantisch zijn, de meeste mensen krijgen gewoon een ouder ding want de verzekering en behandelaar regelen dat zo. Je kunt ze als consument ook niet kopen in Europa. Ik heb zelf geen Philips, maar het is niet alsof dit soort apparaten je gegarandeerd verstikken als ze stoppen met werken.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 23 juli 2024 16:15]

jopiek @Martinspire5 april 2024 18:47
Ja dat ligt er maar aan, jij hebt het over een CPAP voor apneu dat is niet-invasief. In dat geval heb je gelijk dat je nog steeds kunt ademen als apparaat het niet doet of zo, maar als je geïntubeerd bent is het een heel ander verhaal. Ook dan zet men CPAP of BiPAP therapie in. Die Trilogy EV300 wordt zowel niet-invasief als invasief ingezet: https://www.philips.co.uk...EV300-hospital-ventilator

[Reactie gewijzigd door jopiek op 23 juli 2024 16:15]

Xander2 @Martinspire5 april 2024 21:05
Met een CPAP ben je niet meteen kwetsbaar en ga je niet meteen dood.

Ten eerste heeft elk beademingsapparaat gewoon gaatjes waar lucht naar buiten gaat en ook kan inkomen in geval dat het apparaat niet aan staat. Dat is niet prettig (zwaarder dan zonder kap op), maar ook niet meteen verstikkend.
Dit is ernstig, lees het rapport, deze apparaten worden voor kwetsbare groepen gebruikt met ademhalingsproblemen, niet ademstops alleen.

Apneu is slechts een deel waarvoor CPAP gebruikt wordt, bij hartproblemen en gebrek aan overdruk hoef je niet wakker te worden bij acuut zuurstoftekort als bij ademstops.

Verder stopt het apparaat in deze "alarmstand" met monitoren van luchtdruk, ofwel stopt met werken.

Philips heeft hier een probleem met productie (te goedkoop plastic), ontwikkeling (software) en QA testen.
Yucon @Martinspire6 april 2024 11:19
Op zich is zo'n nuancering een geruststelling. Maar er staat wel tegenover dat dergelijke apparaten vreselijk duur zijn tov consumentenelektronica juist omdat iets als dit gewoon echt perse niet mag kunnen gebeuren.
boxlessness @wildhagen5 april 2024 12:17
Volgens mij is dit van dezelfde tak/bedrijf als waar de slaapapneu-apparaten vandaan komen en waar al een aantal jaren problemen mee zijn: respironics, overgenomen in 2007.
Geen van deze apparatuur komt dus uit de Nederlandse tak. Hier in NL maakt men voornamelijk CT en MRI spullen.
Maar Respironics is wel een hoofdpijndossier voor Philips. En het afstoten van alles niet-medical maakt dat het in een erg kwetsbare positie verkeert.

Toen ik er nog werkte gingen de geruchten al rond dat een Apple/Google/Amazon wel oren had naar Philips als entry in de medische markt, en met de huidige problemen en lage beurswaarde zie ik dat steeds meer als een realistisch scenario.
Erwin1967 @boxlessness5 april 2024 13:12
Het is zonde van het sterke merk Philips dat volledig is uitgekleed tot enkel nog het medical bedrijfsonderdeel. Zelfs daar is blijkbaar de focus niet meer belangrijk. Voor de grote uitverkoop had men goud in handen zonder het te beseffen. Ze hadden als een Samsung een wereldspeler kunnen zijn. Allemaal dankzij de directies die geen visie hadden en korte termijn winsten belangrijker vonden. Wie trekt nu de stekker uit het laatste bedrijfsonderdeel?
PhatFish @Erwin19675 april 2024 18:24
Echter heeft Philips al heel erg lang management dat vooral aandeelhouderwaarde op korte termijn wilt realiseren. Het is te zien in alles wat ze door de jaren heen hebben afgestoten. Met nieuw management en een nieuwe naam kon het voormalig bedrijfsonderdeel knallen en bijvoorbeeld met de TV's zijn de producten er ook stukken beter op geworden. De rol van techreus als voorbeeld voor de sector is al lang niet meer voor Philips. Dat vonden de aandeelhouders te duur. Uiteindelijk zien die liever dat er tech wordt ingekocht, white label bijna, en dat dan met Philips-logo wordt doorgeschoven naar de consument. Een stuk goedkoper proces dan fabrieken draaiende houden, dus daar gaat het management voor. Alleen de oude stempel heeft nog passie voor de techniek, de rest dat uit Azië is ingestroomd, heeft nul sentiment met het bedrijf buiten hun loonstrookje/bonus/gouden parachute
Basjuh84 @PhatFish5 april 2024 22:21
Ik werkte voor Philips, maar het heeft niets met Azië te maken. Het is wat je zegt - het gaat puur om korte-termijn waarde voor de aandeelhouders. Lange-termijn investeringen worden opgezegd ten koste van korte-termijn winst. En daarnaast; 80% van de bedrijfscultuur is absoluut niet geschikt voor medical en alle eisen die daarbij horen. Ik durf je te garanderen dat de interne kwaliteitseisen op oer-Hollandse scheerapparaten vele malen hoger ligt dat op de Amerikaanse repironics.
PhatFish @Basjuh846 april 2024 00:52
Toevallig werk ik er ook ;) Ken de managementcultuur er maar al te goed. De shavers kennen inderdaad nog de passie van de engineers, maar ook daar heeft men met boekhouders en aandeelhouders te maken. Die bepalen (imo te) veel beleid
Aldy @boxlessness5 april 2024 15:07
Deze keer betreft het geen probleem met de hardware, maar met de software. In zo'n geval maakt het niet uit waar de hardware gemaakt wordt, Heel goed mogelijk dat de software gewoon uit Eindhoven komt.
J_van_Ekris @wildhagen5 april 2024 12:02
Philips heeft tegenwoordig wel een serieus reputatie- en kwaliteitsprobleem op gebied van medische apparatuur. Naast dit akkefietje zijn ze ook al meerdere jaren verwikkeld in een affaire met problemen met slaapapneu-apparatuur.
Zeker omdat die zaken zich voortsleepten. Er is volgens mij niet echt adequaat op gehandeld, wat wel echt de publieke opinie beinvloed. In de perceptie is er echt wel een issue. Of het louter toeval is, of een systematisch probleem, dat gaan we zien...
Xfade @wildhagen5 april 2024 13:30
Dit kan leiden tot plotseling verlies van beademing terwijl het apparaat een alarm afgeeft.
Gelukkig wel een alarm signaal.
Cergorach @wildhagen5 april 2024 12:05
Die Philips slaapapneu-apparatuur shenanigans heeft al heel wat dode mensen opgeleverd.

Philips is niet meer het bedrijf dat het is geweest, ik durf niets te stellen over de kwaliteit van de medische apparatuur, aangezien ik daar geen ervaring mee heb. Ik kan me zo voorstellen dat elke leverancier van medische apparatuur wel eens wat issues heeft met diens complexe producten en gezien hoe het gebruikt kan worden, kan dat doden opleveren. Meestal komen dergelijke issues niet op Tweakers.net voorbij, maar kennelijk omdat het hier om Philips gaat (Nederlands tech bedrijf) en om een software issue gaat, nu kennelijk wel... Wat ik belangrijker vind is hoe is dit issue ontstaan? Al vanaf het begin of via een update aan de software? Hoe heeft het issue kunnen ontstaan?

Even wat gegoogled en het lijkt er op dat deze producten ongeveer 4 jaar geleden zijn uitgekomen, aan het begin van de pandemie. Er zouden meer dan 100k van de EV300 zijn verkocht in de VS en daar een heel drama omheen omdat de VS teveel zou hebben betaald, termen als misleiding en oplichting worden genoemd...

Bron:
https://www.reuters.com/b...leave-october-2022-08-16/
Tweakert2020 @Cergorach5 april 2024 15:07
Die Philips slaapapneu-apparatuur shenanigans heeft al heel wat dode mensen opgeleverd.
Dit soort reacties zijn ongefundeerd. Er zijn 561 doden gerapporteerd bij de FDA. Probleem is dat een melding niet meteen betekend dat er een verband is. Voor zover momenteel uit onderzoek naar voren is gekomen heeft het 1 niks met het ander te maken.
Aldy @Cergorach5 april 2024 15:21
De problemen met de medische apparatuur van Philips gaan over het consumentendeel. Gelukkig zijn ze heel groot in ziekenhuisapparatuur en daar horen we weinig van.
Cergorach @rene20245 april 2024 18:37
In India geld precies hetzelfde als in China en in Nederland: you get what you pay for! Pay peanuts, get monkeys!

Ik begrijp je reactie, maar dat komt voornamelijk omdat men in Nederland veel uitbestede naar India om zo goedkoop mogelijk uit te zijn, om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat goedkoop vaak duurkoop is. Ik heb met bagger personeel in India gewerkt, maar ook absoluut uitstekend personeel. Een beetje hetzelfde zoals ik dat ook ervaar hier in Nederland met Nederlands personeel...
Cergorach @rene20246 april 2024 13:16
Wellicht heb je gewoon een zeer beperkte ervaring of ben je gewoon racistisch van nature... Ik heb 0,0 voordeel bij werk uitbesteding naar India als freelance ITer in Nederland.
LOTG 5 april 2024 11:39
Ik begrijp niet helemaal waarom het apparaat zich zelf uitschakelt? Wil je niet juist dat het zo lang mogelijk door gaat in zo een situatie?

Het is een vals alarm, dus hij valt niet uit door het gebrek aan elektriciteit.

Deze procedure is dan ook door de autoriteiten goedgekeurd (het vals alarm uiteraard niet).
J_van_Ekris @LOTG5 april 2024 11:51
Ik begrijp niet helemaal waarom het apparaat zich zelf uitschakelt? Wil je niet juist dat het zo lang mogelijk door gaat in zo een situatie?
Ik ken de devices niet, en ook de storing kan ik alleen beoordelen op basis van de publicatie van de IGZ. Maar zoals ik het stuk lees (alsspecialist in high risk software) is dit een situatie waar het device zich in een zo veilig mogelijke toestand voor de patient brengt als de spanning te laag wordt en uitval van het apparaat door energietekort onvermijdelijk lijkt. Ik vermoed dus dat juist die fail-to-safe reactie die onterecht optreed door softwarefouten.
MSalters
@J_van_Ekris5 april 2024 12:25
Het is onwaarschijnlijk dat de huidige ontwerp (uitgeschakeld bij een lage spanning) veiliger is dan de logische oplossing (batterij opgebruiken). Ik vermoed dat de reden dus geen veiligheid is, maar onzekerheid. Het huidige ontwerp is in theorie voorspelbaarder.

Gecombineerd met deze bug is dit daardoor geen fail-to-safe maar double-fail-to-unsafe. En dat is helaas voor Philips wel symptomatisch voor hun geworden. Het is een beetje de Nederlandse Boeing. Te veel aandacht voor euro's en te weinig voor veiligheid, in een sector waar veiligheid absoluut op #1 hoort te staan.
J_van_Ekris @MSalters5 april 2024 12:38
Het is onwaarschijnlijk dat de huidige ontwerp (uitgeschakeld bij een lage spanning) veiliger is dan de logische oplossing (batterij opgebruiken).
Zoals gezegd, ik ken de werking van de devices niet. Maar ik kan me voorstellen dat een device zijn laatste electronen uit de batterij gebruikt om de kleppen zo in te stellen dat de patient zelf nog adem kan halen (kan me voorstellen dat bij geforceerde beademing dit echt een stap is, en dat je als patient anders niet kunt ademen omdat het device dat blokkeert) nadat de stroom is uitgevallen. Dit is dus de situatie net voordat de batterijspanning te laag wordt om verantwoord te werken,niet de situatie als hij initieel op de accu terecht komt.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 23 juli 2024 16:15]

blinchik @tweaker20105 april 2024 14:20
Toch denk ik ook dat @MSalters hier wel gelijk heeft. Een CPAP-toestel wordt gebruikt tegen apneu. Als je apneu hebt, stop je in je slaap met ademen. Je lichaam merkt dat je geen adem meer krijgt en je hart maakt je wakker. Dit gebeurt zo vaak en zo subtiel dat je niet echt merkt dat je bent wakker geworden, zodat je heel moe bent. Je gaat er dus niet van dood, maar je functioneert niet meer goed wegens slaapgebrek en het risico op hartfalen op langere termijn wordt wel groter.

Als het toestel in het midden van de nacht plots zou uitvallen (wegens defect of lage spanning) ga je niet dood. In het maskertje zit een gaatje dus je kan gewoon zelf blijven verder ademen. Je zal wel dezelfde problemen (vermoeidheid) ervaren omdat je dan zonder beademingshulp slaapt. En de kans is groot dat je toch wakker wordt, omdat er opeens een verandering in omgeving (geen beademing meer ipv wel beademing) gebeurt.

Dus ik begrijp niet echt waarom Philips "overlijden" aanhaalt. De officiële regel voor de zorgverzekering is trouwens dat je minimum 50%, gemeten over een jaar, gebruik maakt van je CPAP-toestel. En dan zouden de mensen die hun toestel geen 100% gebruiken al lang dood zijn :-)

De enige reden die ik kan bedenken waarom het toestel zich zou uitschakelen, is om er zeker van te zijn dat er genoeg stroom is om een alarmsignaal te kunnen sturen. Zelf ken ik geen CPAP-toestel dat een alarmsignaal verstuurt (lijkt me ook niet zo noodzakelijk omdat je de volgende nacht als je het toestel aanzet, wel zal merken dat het niet meer werkt).

Waarschijnlijk zijn er nog andere beademingstoestellen waar het veel kritischer is, maar hier spreekt men toch duidelijk over CPAP (en PSV, om te ontwennen).
Brechtje @blinchik5 april 2024 17:05
Als onze kat 's-nachts over de Philips CPAP van mijn vrouw loopt en daardoor per ongeluk het apparaat uitschakelt wordt ze echt elke keer wakker!
SillieWous @LOTG5 april 2024 11:57
Daarmee wil je voorkomen dat het apparaat onvoorspelbare dingen gaat doen.
Christoxz @LOTG5 april 2024 12:08
Ik begrijp niet helemaal waarom het apparaat zich zelf uitschakelt? Wil je niet juist dat het zo lang mogelijk door gaat in zo een situatie?
Een voorwaarde van het uitschakelen is:
Het apparaat kan de ademhalingsinspanning van de patiënt niet detecteren gedurende ten
minste tien minuten en vijfenvijftig seconden
Dus doordat het apparaat denkt zijn accu te moeten gebruiken, of dat de accu bijna leeg is, schakelt hij zich uit, als er wordt waargenomen dat het niet in gebruik is.

Patienten met een laag inademingsinspanning zijn hierdoor het meest kwetsbaar, omdat daardoor ademhalings niet wordt gedetecteerd.

Edit: Het lijk er verder ook op dat het alleen voorkan komen wanneer de accu in gebruik is.
x Laat het apparaat zo veel mogelijk aangesloten op wisselstroom of gelijkstroom.
x Houd een alternatieve beademingsvorm op stand-by. Als het apparaat moet worden
losgekoppeld voor patiënttransport, sluit u het apparaat weer aan zodra u uw bestemming
bereikt.
x Laat een patiënt niet zonder toezicht als het apparaat alleen op batterijvoeding werkt

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 23 juli 2024 16:15]

ThaStealth @LOTG5 april 2024 11:49
Misschien om de stroom die er nu is te besparen. Als het apparaat 100% inzet op alarmering zal hij langer een alarm kunnen geven dan dat het apparaat ook nog zijn originele taak blijft doen, misschien dat het dan binnen een paar seconden:minuten helemaal uitvalt en dus ook geen alarm kan geven.

Ik vind het raar dat zo’n kritisch apparaat blijkbaar met een accu werkt, het is niet dat mobiliteit een belangrijke eis is, waarom dan niet netstroom met accu als backup?
GoldenLeafBird @ThaStealth5 april 2024 11:56
We hebben het hier niet over 1 apparaat maar over een hele serie:
Trilogy Evo-, Trilogy Evo O2- en Trilogy EV300-apparaten.
Daarnaast
[...] voor een lege accu of stroomuitval [...]
Als ik even snel zoek op de apparaten gaat het om apparaten op netstroom, een accu, of beide. Ook lijkt het direct te gaan om apparaten voor verschillende toepassingen en niveaus van kritiekheid. Niet alle beademingsapparaten zijn om op de IC mensen in leven te houden blijkbaar, als ik de Philips website mag geloven zijn sommige er ook om gewoon in het dagelijks leven mee over straat te sjouwen.
illean @GoldenLeafBird5 april 2024 12:04
Klopt, veel (bijna alleen maar) van deze apparatuur wordt thuis gebruikt of in speciale verpleeghuizen. Patiënten die dit gebruiken hebben vaak een spieraandoening en zijn zorg en rolstoel afhankelijk. Gelukkig zijn deze patiënten nooit alleen en worden de naasten geschoold in het gebruik van de machine omdat er ook onverwacht problemen mee kunnen zijn zoals slijm wat vast gaat zitten in de longen/luchtweg.
LaVi @illean5 april 2024 12:32
Gelukkig zijn deze patiënten nooit alleen en worden de naasten geschoold in het gebruik van de machine omdat er ook onverwacht problemen mee kunnen zijn zoals slijm wat vast gaat zitten in de longen/luchtweg.
Er zijn veel verschillende soorten mensen die deze apparaten gebruiken. Hieronder zijn ook genoeg mensen die geen zorgverleners hebben en prima alleen kunnen zijn. Ook zijn er genoeg mensen die wel zorgverleners hebben maar die ook niet 24/7 iemand bij zich hebben. Dat betekent dat het probleem niet per se groter of kleiner is dan voor mensen die inderdaad nooit alleen zijn. Maar ik wilde vooral even tegenwicht bieden aan dit eenzijdige beeld van mensen met een spierziekte.

Ook lang niet iedereen met een spierziekte is fulltime rolstoelgebruiker trouwens. Daarnaast hebben we het hier over mensen. Patiënt ben je in een setting van ziekenhuis/arts en niet in het dagelijks leven.
_Eend_ @ThaStealth5 april 2024 14:01
Heel veel medische apparatuur werkt met een accu, meestal bedoeld als backup in het geval van stroomuitval of tijdens een verplaatsing
rene2024 @LOTG5 april 2024 16:30
Ja dit begrijp ik ook niet. Ik kan geen scenario bedenken waarbij dit handig zou zijn.
AMARONE 5 april 2024 11:44
Je vraagt je achteraf dan ook wel af of Philips wel de juiste keuze heeft gemaakt om zich alleen nog maar op de medische wereld te focussen. Zijn ze daar zo bijzonder in? Het risico is dat als je dit soort fouten maakt je enige tak zo op de kop ligt...weg Philips?
Klauwhamer @AMARONE5 april 2024 12:15
Nou, dat vraag ik mij al lang niet meer af. Wel is het zo dat ik het opmerkelijk vind dat Philips nog steeds poot aan de grond heeft na "respiratorgate": "Testing conducted for Philips in 2016 also determined that the PE-PUR foam was susceptible to degradation, resulting in the conclusion at that time that 'polyester urethanes show bad resistance against high humidity in combination with high temperature.' Other testing conducted for Philips in 2016 determined that, compared to PE-PUR foam, another type of foam, polyether urethane, 'show[s] a far better resistance against high humidity at high temperature.' Philips continued manufacturing products containing PE-PUR foam and did not take steps to initiate a corrective action until April 2018, with no formal [corrective and preventative action] initiated until June 2019."
Vaevictis_ @Klauwhamer5 april 2024 13:15
Daarnaast kunnen gassen uit PUR ook mensen heel ziek maken. PUR kleeft zich overal aan vast dus ook niet meer te repareren. Wat een domme keuze!
field33P @AMARONE5 april 2024 12:52
De hele gedachte erachter was dat de medische divisie destijds het meest winstgevende deel is en dat Philips zich daarop moest toe gaan leggen, en het al reeds ontbonden conglomeraat nog verder ontbonden moest gaan worden. Alleen betekent dat inderdaad dat Philips problemen bij de medische divisie niet kan opvangen bij de andere takken. En achteraf gezien zou Philips tegenwoordig meer waard geweest zijn als holding voor ASML-aandelen dan nu.
680x0 5 april 2024 11:49
Weer? Dit is jaren geleden toch nog eens voorgevallen?
jimz93 5 april 2024 15:17
Dat zal wel een verademing zijn als het eenmaal opgelost is! :Y)
Vaevictis_ 5 april 2024 11:58
Dit soort bugs lijken me prima te reproduceren, fixen en testen. Kan echt niet zo ingewikkeld zijn. Denk gewoon QA issues.
PdeBie @Vaevictis_5 april 2024 12:11
Moet je wel weten wat dat valse alarm triggert.
Cergorach @Vaevictis_5 april 2024 12:20
Dat zou natuurlijk kunnen, maar de EV300 lijkt al van 4 jaar geleden te zijn (toen zijn ze massaal verkocht aan de VS). Komt men er pas 4 jaar later achter dat dit een issue is? Of is dit ontstaan tijdens een tussentijdse software update? Als het al vier jaar lang bestaat, dan kan het niet een issue zijn welke veel voorkomt, zeker gezien de aantallen waarvan deze apparaten geleverd zijn...
Niet Henk @Vaevictis_5 april 2024 12:34
Zo simpel hoeft testen zeker niet te zijn. Het zou bijvoorbeeld best eens kunnen dat een dergelijke fout zich enkel voordoet bij een versleten accu onder bepaalde temperatuursomstandigheden.

Dingen waar hardware-software interactie nodig zijn, zijn vaak niet zo goed te testen. En specifiek het inschatten van hoe veel stroom een batterij beschikbaar heeft is een heel lastige. Er zijn hier genoeg verhalen over (denk bijvoorbeeld aan batterygate, Apple zal daar echt wel het eea getest hebben maar het was toch een issue).

In tests maak je assumpties over hoe de hardware zich gedraagd, en kan je de software daarop aanpassen en testen. Hoe de hardware zich gedraagt na meerdere jaren gebruikt te zijn buiten een testlab is vaak simpelweg niet bekend hoe veel tests je ook doet. Je kan wel een schatting maken door veel praktijktests/accelerated wear tests, maar als je honderdduizenden apparaten maakt, kan je best een scenario missen die toch tot een dergelijk probleem leidt.
Annihlator @Niet Henk5 april 2024 13:05
Ik weet het niet zeker, maar het gevoel bekruipt mij toch dat een apparaat als dit mission-critical genoeg mag zijn dat het wegvallen van een cel of batterij danwel invoerspanning niet ervoor "hoort" te zorgen dat het beademingsproces stopt... het lijkt vooral makkelijk te voorkomen, m.i.
Vaevictis_ @Niet Henk5 april 2024 13:13
Ik ken de nuances die bij testen en combi HW/SW horen. Als ik kijk naar het bericht en iets als EAL denk ik dat ze nu op niveau 4 zitten terwijl voor dit soort apparatuur eigenlijk op 7 wil zitten.
J_van_Ekris @Vaevictis_5 april 2024 15:20
Eeeh, EAL levels zijn alleen van toepassing op security, niet op safety. Medical Devices kennen hun eigen standaarden, en dus ook hun eigen werkwijzes om bij bepaalde risico-niveau's passende maatregelen in het ontwikkelproces te nemen. In Europa is er de MDD/MDR (= wetgeving) die de classificatie en de werkwijze standaardiseert, de VS doet dit via de FDA approval.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 23 juli 2024 16:15]

Erwin1967 @Vaevictis_5 april 2024 13:23
Hangt er vanaf of ze het zelf ontwikkelen dan wel inkopen. Vroeger met de Philips televisies hadden de series verschillende besturingssystemen en afstandsbedieningen. Met een Philips afstandsbediening kon je een Philips radio maar gedeeltelijk bedienen en dat is juist waar het fout gaat met een merk. Het was allemaal dus net niet en daarmee ook visieloos. Snel iets nog goedkoper inkopen, inbouwen en op de markt brengen.
Dit soort bugs mogen nooit maar dan ook nooit optreden bij kritische medische systemen. Kwestie van testen en de patiënt mag in deze nooit de betatester zijn. Gezien de claimcultuur in Amerika kan dit zeer grote gevolgen hebben voor Philips.
Tricolores 5 april 2024 11:40
Over een potientiele "fatal error" gesproken...
J_van_Ekris @Tricolores5 april 2024 11:53
Uit het IGZ stuk (had wel in het artikel gemogen...):
Dit kan leiden tot plotseling verlies van beademing terwijl het apparaat een alarm afgeeft. Philips Respironics heeft twintig (20) meldingen ontvangen over deze storing en heeft geen incidenten van schade of letsel bij de patiënt waargenomen.
HugoBoss1985 @Tricolores5 april 2024 11:59
Hou op met woordgrappen, ik kom niet meer bij!
DvanRaai89 @HugoBoss19855 april 2024 12:04
De humor hier op Tweakers is adembenemend goed!

Ja, op deze ben ik best wel trots
1nsane 5 april 2024 12:18
Ik schrik hiervan.

Ik heb door vele operaties last van apneu en ik heb een dreamstation van Philips. Destijds ook de variant met dat brokkelschuim.. duurde nog haast een jaar voor ik een nieuwe kreeg en de zorgverlener maar: geen zorgen hoor meneer :+ ik heb nu weer zo’n zelfde met beter schuim maar toch wel angstig voor wat er nog meer aan kan gaan mankeren.. ja ik weet het, ander apparaat dan dit artikel maar toch..
gimbal @1nsane5 april 2024 14:51
Wees blij dat je niet in de jaren 80 leeft toen software standaarden... nog niet bestonden.

https://www.youtube.com/watch?v=41Gv-zzICIQ

Dat was pas het wilde westen.
roelst1 5 april 2024 13:25
Dit kan leiden tot plotseling verlies van beademing terwijl het apparaat een alarm afgeeft.
Update: Aanvullende informatie toegevoegd. De melding zelf zorgt er niet per se voor dat het beademingsapparaat uitvalt.
@LFranxWind de "update" geeft aan dat het apparaat niet uitvalt, maar in de tekst staat dat nog wel. Dat is nogal een verschil, dus welk van de twee is correct?
holoduke51 5 april 2024 13:29
Philips is typisch een bedrijf waar boekhouders, accountants en mba'ers het bedrijf hebben overgenomen. Geen ziel meer. Dat zie je terug in de producten, de kwaliteit, maar ook klanten support.
Alles wordt uit geoptimaliseerd.
Tweakert2020 @holoduke515 april 2024 15:12
Alles wordt uit geoptimaliseerd.
Wat bedoel je / betekent deze zin?
holoduke51 @Tweakert20205 april 2024 16:09
Dat er bijvoorbeeld bezuinigd word op R&D teams. minder tijd krijgen. In extreme mate moeten rapporteren / verantwoording moeten af leggen aan 10 lagen managers. Producten die minimale functionaliteiten krijgen die nog "net" door de grote sales teams kunnen worden verkocht. Software die ingekocht wordt bij goedkope partijen zonder teveel naar lange termijn te kijken. En zo kan je nog wel wat meer zaken opnoemen.
Tweakert2020 @holoduke515 april 2024 16:20
Duidelijk, thanks!

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