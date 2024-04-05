Philips waarschuwt voor softwareproblemen bij beademingsapparaten

Philips heeft een waarschuwing gepubliceerd voor softwareproblemen bij beademingsapparatuur uit de Trilogy-serie. Door de problemen kunnen de apparaten uitvallen, wat gevaarlijk kan zijn voor de aangesloten patiënt.

De problemen zijn geconstateerd bij Trilogy Evo-, Trilogy Evo O2- en Trilogy EV300-apparaten. Door de softwarefout kan het apparaat een vals alarm geven voor een lege accu of stroomuitval, terwijl er nog voldoende stroom beschikbaar is, schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit kan leiden tot plotseling verlies van beademing terwijl het apparaat een alarm afgeeft.

"Een stroomonderbreking kan onherstelbare schade, waaronder overlijden, veroorzaken aan de kwetsbaarste patiëntpopulaties, als het bijbehorende alarm niet wordt waargenomen met de juiste respons. Dit komt doordat het alarm Stroomuitval ervoor zorgt dat de cpap - of psv -therapie wordt gestopt terwijl het alarm met hoge prioriteit de zorgverlener op de hoogte stelt van het probleem", schrijft Philips in de waarschuwing. Het bedrijf zegt te werken aan een oplossing voor het softwareprobleem. Wanneer dit is verholpen, is nog niet bekend. Volgens Philips zijn er twintig meldingen binnengekomen over het probleem met de software.

Update: Aanvullende informatie toegevoegd. De melding zelf zorgt er niet per se voor dat het beademingsapparaat uitvalt.