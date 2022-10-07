'De iPhone is onze grootste concurrent' - In gesprek met Googles Pixel-baas

Nanda Ramachandran

Hij kwam net aan het einde van het Nexus-tijdperk, in 2014, bij Google binnen. Een jaar later zou Google de laatste Nexus-telefoon uitbrengen, de 6P. Nanda Ramachandran had in de periode ervoor meer dan vijf jaar bij Samsung gewerkt en daarvoor bijna tien jaar bij Motorola. Toen hij bij Google aan de slag ging als vice president van de Mobile-divisie, nam hij dus een goed gevulde rugzak mee. Die had hij nodig; Google had plannen om een grotere rol te spelen op de hardwaremarkt en aan Nanda de taak om het Pixel-merk te laten groeien.

Sindsdien heeft die groei vooral plaatsgevonden in Noord-Amerika en grote Europese landen als Duitsland en Frankrijk. Dit jaar zet Google daarin een volgende stap, door de Pixels ook uit te brengen in Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en India. Speciaal daarvoor was Ramachandran een dag in Nederland om de pers te woord te staan. Wij spraken met hem over de timing van de introductie in Nederland, Googles doelen met de hardwaredivisie, waarom we de Pixel Watch niet zullen krijgen en wat de groei van het Pixel-merk betekent voor de relatie tussen Google en fabrikanten van Android-telefoons.

Ambient computing

Nog voordat we een vraag kunnen stellen, poneert Ramachandran er zelf een, om hem daarna meteen te beantwoorden. Waarom heeft Google eigenlijk de stap richting hardware gemaakt? "We zijn compleet overtuigd van onze visie op ambient computing, waarbij een heleboel apparaten met elkaar verbonden zijn en de context van de gebruiker kennen. Googles missie is om een behulpzaam Google voor iedereen te bieden en onze afdeling is een extensie daarvan. Het is bijna alsof we 'Google in a box' willen kunnen leveren aan mensen. En als ik kijk naar de toekomst van ambient computing, zal de interface steeds meer om stembediening draaien; dat is hoe we als mensen communiceren. Of ik nu tegen mijn oordopjes praat of tegen mijn Google Home, het apparaat moet de context snappen."

'Of ik nu tegen mijn oordopjes praat of tegen mijn Google Home, het apparaat moet de context snappen' Hardware is dus volgens Ramachandran essentieel voor de toekomst van Google en hij kijkt dan ook ver vooruit. "Mensen zeggen soms: jullie zijn laat ingestapt in de smartphonemarkt, maar dan hebben ze het over wat we nu een smartphone noemen. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat er over vijf of tien jaar uitziet. We leggen nu de basis daarvoor, voor de disruptie die in de toekomst zal plaatsvinden."

Uitbreiding

Hoewel Google met deze introductie zijn Pixels in achttien landen verkoopt, zijn er ook genoeg plekken waar het niet actief is. Dat is een bewuste zet: "We zijn erg voorzichtig met onze uitbreidingsstrategie. Google is van oorsprong geen hardwarebedrijf en we hebben met het Pixel-team heel veel moeten opbouwen. In de tijd van de Nexus-telefoons konden we meer leunen op onze partners voor zaken als logistiek, distributie en klantenservice. Daarnaast moesten we niet alleen dat opbouwen, maar ook werken aan het merk en de merkbekendheid. Je moet dus forse investeringen in het merk doen om mee te kunnen spelen. Voor mijn gevoel hebben we nu een goede blauwdruk liggen voor verdere groei en richting de toekomst verwacht ik dat we veel sneller kunnen uitbreiden."

Vanaf dit jaar verkoopt Google de Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7A en Pixel Buds in Nederland. De Watch verschijnt hier niet.

Bij dat uitbreiden kijkt Google onder andere naar de relatief hoge prijs die mensen moeten betalen. Misschien niet ten opzichte van andere high-end telefoons, maar een Pixel 6A van net geen 500 euro is in gebieden als Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië voor veel mensen onbetaalbaar. Daarom richt Google zich op dit moment nog op rijkere landen, waar de vraag en het huidige aanbod op elkaar aansluiten. Uiteindelijk wil het echter meer. "Uiteindelijk willen we met Pixel overal zijn waar Google is, maar het opschalen van een hardware-infrastructuur is lastig. De eerste fase draait dus om premium markets en daarna gaan we kijken naar uitbreiding van het productportfolio."

Wat daarbij ook een rol speelt, is Googles keuze om de chipbusiness in te gaan. Enkele jaren geleden is het bedrijf begonnen met het ontwerp van een eigen soc voor mobiele apparaten: Tensor. De Pixel 6 debuteerde met de eerste generatie van deze chip en voor de Pixel 7 heeft Google een opvolger ontwikkeld. Die chip is te duur om te worden gebruikt in apparaten die goedkoper zijn dan een Pixel 6a, aldus Ramachandran. Google zou ervoor kunnen kiezen om dan met goedkopere hardware van derden te werken, maar dan moet worden ingeboet op bepaalde machinelearningfeatures die door Tensor mogelijk worden gemaakt, en daar ziet Google juist de onderscheidende kracht. Gezien Googles ambities om uiteindelijk het goedkopere deel van de markt te betreden, kunnen we ons voorstellen dat we de huidige Tensor-soc over een paar jaar, als de kosten ervoor lager liggen, nog terugzien.

Concurrentie

'Mensen van Android naar Android laten switchen slaat voor Google nergens op' Google ziet dus op termijn een flinke groei voor zich en volgens Ramachandran wil het bedrijf marktleider zijn op de prijspunten waar het Pixel-telefoons heeft. Dat is een behoorlijke ambitie. Dat andere Android-fabrikanten daar wellicht iets van vinden, is niet iets waar hij en zijn team zich veel mee bezighouden. "Als een oem klachten heeft, dan is het iemand anders die het telefoontje krijgt. Zoals we het intern gestructureerd hebben, zijn we een losstaande businessunit. Dat betekent dat we hetzelfde niveau van toegang tot informatie hebben als toen ik nog bij Samsung werkte. En de partners begrijpen het ook; we willen Android samen verder laten groeien." Ramachandran windt er geen doekjes om dat het doel is om iPhone-gebruikers te laten switchen. "Absoluut, de iPhone is zeker weten onze grootste concurrent. Dat is onze primaire focus. Mensen van Android naar Android laten switchen slaat voor Google nergens op."

De Pixel Watch

Googles strategie rondom wearables is soms moeilijk te volgen. Hoewel het bedrijf er vroeg bij was met Android Wear en apparaten als de Moto 360 en LG G Watch, leek het de laatste jaren alsof de vaart eruit was, zowel in de softwareontwikkeling als in nieuwe productreleases. De Pixel Watch komt voorlopig niet naar Nederland, maar Google wil dit in de toekomst wel gaan doen en zegt zich nu echt te committeren aan de wearablemarkt. "We zijn volledig toegewijd aan de Pixel Watch. Als je het hebt over ambient computing, dan is een smartwatch een heel belangrijk onderdeel van het ecosysteem." Geconfronteerd met de vraag of Google ook blijft doorzetten als zou blijken dat de Watch slecht verkoopt, reageert Ramachandran vol vertrouwen: "Hij zal erg goed gaan verkopen; we gaan dit doorzetten."

Maar voorlopig dus niet in Nederland en dat is volgens Ramachandran een kwestie van beschikbare middelen. "We hebben tijd nodig om op te schalen. Het is ons eerste horloge, dus we geven nu prioriteit aan de landen waarin we al langer actief zijn. Jullie zullen niet weer zeven jaar hoeven wachten; het zal veel sneller zijn." Veel sneller betekent in ieder geval niet dat we de Pixel Watch op een later moment in het jaar moeten verwachten. "We doen nu geen uitspraken over toekomstige introducties, maar het zal niet het huidige model zijn."

Voor de lange termijn

Voor nu draait het dus om de Pixel-telefoons. Gedurende het gesprek benadrukte Ramachandran meer dan eens dat Google zijn hardwaretak ziet als essentieel onderdeel van zijn toekomst en het niet de kant van Stadia zal opgaan. "In de toekomst zal toegang tot onze diensten uit verschillende hoeken plaatsvinden, dus dit staat echt centraal voor onze missie. De investeringen die we op dit moment doen, zijn dan ook enorm, met de uitbouw van het hardware-ecosysteem en onze langetermijnplannen met onze eigen soc. We móeten dit klaarspelen, voor Google en voor de toekomst van hoe we communiceren."