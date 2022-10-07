Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 07-10-2022 06:00 52

'De iPhone is onze grootste concurrent' - In gesprek met Googles Pixel-baas

07-10-2022 • 06:00

52

Interview

Nanda Ramachandran
Nanda Ramachandran

Hij kwam net aan het einde van het Nexus-tijdperk, in 2014, bij Google binnen. Een jaar later zou Google de laatste Nexus-telefoon uitbrengen, de 6P. Nanda Ramachandran had in de periode ervoor meer dan vijf jaar bij Samsung gewerkt en daarvoor bijna tien jaar bij Motorola. Toen hij bij Google aan de slag ging als vice president van de Mobile-divisie, nam hij dus een goed gevulde rugzak mee. Die had hij nodig; Google had plannen om een grotere rol te spelen op de hardwaremarkt en aan Nanda de taak om het Pixel-merk te laten groeien.

Sindsdien heeft die groei vooral plaatsgevonden in Noord-Amerika en grote Europese landen als Duitsland en Frankrijk. Dit jaar zet Google daarin een volgende stap, door de Pixels ook uit te brengen in Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en India. Speciaal daarvoor was Ramachandran een dag in Nederland om de pers te woord te staan. Wij spraken met hem over de timing van de introductie in Nederland, Googles doelen met de hardwaredivisie, waarom we de Pixel Watch niet zullen krijgen en wat de groei van het Pixel-merk betekent voor de relatie tussen Google en fabrikanten van Android-telefoons.

Ambient computing

Nog voordat we een vraag kunnen stellen, poneert Ramachandran er zelf een, om hem daarna meteen te beantwoorden. Waarom heeft Google eigenlijk de stap richting hardware gemaakt? "We zijn compleet overtuigd van onze visie op ambient computing, waarbij een heleboel apparaten met elkaar verbonden zijn en de context van de gebruiker kennen. Googles missie is om een behulpzaam Google voor iedereen te bieden en onze afdeling is een extensie daarvan. Het is bijna alsof we 'Google in a box' willen kunnen leveren aan mensen. En als ik kijk naar de toekomst van ambient computing, zal de interface steeds meer om stembediening draaien; dat is hoe we als mensen communiceren. Of ik nu tegen mijn oordopjes praat of tegen mijn Google Home, het apparaat moet de context snappen."

'Of ik nu tegen mijn oordopjes praat of tegen mijn Google Home, het apparaat moet de context snappen'Hardware is dus volgens Ramachandran essentieel voor de toekomst van Google en hij kijkt dan ook ver vooruit. "Mensen zeggen soms: jullie zijn laat ingestapt in de smartphonemarkt, maar dan hebben ze het over wat we nu een smartphone noemen. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat er over vijf of tien jaar uitziet. We leggen nu de basis daarvoor, voor de disruptie die in de toekomst zal plaatsvinden."

Uitbreiding

Hoewel Google met deze introductie zijn Pixels in achttien landen verkoopt, zijn er ook genoeg plekken waar het niet actief is. Dat is een bewuste zet: "We zijn erg voorzichtig met onze uitbreidingsstrategie. Google is van oorsprong geen hardwarebedrijf en we hebben met het Pixel-team heel veel moeten opbouwen. In de tijd van de Nexus-telefoons konden we meer leunen op onze partners voor zaken als logistiek, distributie en klantenservice. Daarnaast moesten we niet alleen dat opbouwen, maar ook werken aan het merk en de merkbekendheid. Je moet dus forse investeringen in het merk doen om mee te kunnen spelen. Voor mijn gevoel hebben we nu een goede blauwdruk liggen voor verdere groei en richting de toekomst verwacht ik dat we veel sneller kunnen uitbreiden."

Pixel 7-familie
Vanaf dit jaar verkoopt Google de Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7A en Pixel Buds in Nederland. De Watch verschijnt hier niet.

Bij dat uitbreiden kijkt Google onder andere naar de relatief hoge prijs die mensen moeten betalen. Misschien niet ten opzichte van andere high-end telefoons, maar een Pixel 6A van net geen 500 euro is in gebieden als Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië voor veel mensen onbetaalbaar. Daarom richt Google zich op dit moment nog op rijkere landen, waar de vraag en het huidige aanbod op elkaar aansluiten. Uiteindelijk wil het echter meer. "Uiteindelijk willen we met Pixel overal zijn waar Google is, maar het opschalen van een hardware-infrastructuur is lastig. De eerste fase draait dus om premium markets en daarna gaan we kijken naar uitbreiding van het productportfolio."

Wat daarbij ook een rol speelt, is Googles keuze om de chipbusiness in te gaan. Enkele jaren geleden is het bedrijf begonnen met het ontwerp van een eigen soc voor mobiele apparaten: Tensor. De Pixel 6 debuteerde met de eerste generatie van deze chip en voor de Pixel 7 heeft Google een opvolger ontwikkeld. Die chip is te duur om te worden gebruikt in apparaten die goedkoper zijn dan een Pixel 6a, aldus Ramachandran. Google zou ervoor kunnen kiezen om dan met goedkopere hardware van derden te werken, maar dan moet worden ingeboet op bepaalde machinelearningfeatures die door Tensor mogelijk worden gemaakt, en daar ziet Google juist de onderscheidende kracht. Gezien Googles ambities om uiteindelijk het goedkopere deel van de markt te betreden, kunnen we ons voorstellen dat we de huidige Tensor-soc over een paar jaar, als de kosten ervoor lager liggen, nog terugzien.

Concurrentie

'Mensen van Android naar Android laten switchen slaat voor Google nergens op'Google ziet dus op termijn een flinke groei voor zich en volgens Ramachandran wil het bedrijf marktleider zijn op de prijspunten waar het Pixel-telefoons heeft. Dat is een behoorlijke ambitie. Dat andere Android-fabrikanten daar wellicht iets van vinden, is niet iets waar hij en zijn team zich veel mee bezighouden. "Als een oem klachten heeft, dan is het iemand anders die het telefoontje krijgt. Zoals we het intern gestructureerd hebben, zijn we een losstaande businessunit. Dat betekent dat we hetzelfde niveau van toegang tot informatie hebben als toen ik nog bij Samsung werkte. En de partners begrijpen het ook; we willen Android samen verder laten groeien." Ramachandran windt er geen doekjes om dat het doel is om iPhone-gebruikers te laten switchen. "Absoluut, de iPhone is zeker weten onze grootste concurrent. Dat is onze primaire focus. Mensen van Android naar Android laten switchen slaat voor Google nergens op."

De Pixel Watch

Googles strategie rondom wearables is soms moeilijk te volgen. Hoewel het bedrijf er vroeg bij was met Android Wear en apparaten als de Moto 360 en LG G Watch, leek het de laatste jaren alsof de vaart eruit was, zowel in de softwareontwikkeling als in nieuwe productreleases. De Pixel Watch komt voorlopig niet naar Nederland, maar Google wil dit in de toekomst wel gaan doen en zegt zich nu echt te committeren aan de wearablemarkt. "We zijn volledig toegewijd aan de Pixel Watch. Als je het hebt over ambient computing, dan is een smartwatch een heel belangrijk onderdeel van het ecosysteem." Geconfronteerd met de vraag of Google ook blijft doorzetten als zou blijken dat de Watch slecht verkoopt, reageert Ramachandran vol vertrouwen: "Hij zal erg goed gaan verkopen; we gaan dit doorzetten."

Maar voorlopig dus niet in Nederland en dat is volgens Ramachandran een kwestie van beschikbare middelen. "We hebben tijd nodig om op te schalen. Het is ons eerste horloge, dus we geven nu prioriteit aan de landen waarin we al langer actief zijn. Jullie zullen niet weer zeven jaar hoeven wachten; het zal veel sneller zijn." Veel sneller betekent in ieder geval niet dat we de Pixel Watch op een later moment in het jaar moeten verwachten. "We doen nu geen uitspraken over toekomstige introducties, maar het zal niet het huidige model zijn."

Voor de lange termijn

Voor nu draait het dus om de Pixel-telefoons. Gedurende het gesprek benadrukte Ramachandran meer dan eens dat Google zijn hardwaretak ziet als essentieel onderdeel van zijn toekomst en het niet de kant van Stadia zal opgaan. "In de toekomst zal toegang tot onze diensten uit verschillende hoeken plaatsvinden, dus dit staat echt centraal voor onze missie. De investeringen die we op dit moment doen, zijn dan ook enorm, met de uitbouw van het hardware-ecosysteem en onze langetermijnplannen met onze eigen soc. We móeten dit klaarspelen, voor Google en voor de toekomst van hoe we communiceren."

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Reacties (51)

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air2 7 oktober 2022 07:36
Om van Apple naar android te switches zal er veel moeten gebeuren. Vooral op gebied van privacy, maar ook zeker op het gebied van GUI. Als tweaker snap ik heel goed dat android ongekende flexibiliteit bied en dat is ook zeker aantrekkelijk. Maar niet voor mij op mn dagelijkse telefoon. Die wil ik gewoon simpel, en goed hebben.

Ps dit is gewoon mijn persoonlijke mening. Ik snap heel goed dat veel tweakers apple helemaal niks vinden. Want het is idd bijna niet te tweaken.
P1nGu1n @air27 oktober 2022 07:52
Maar niet voor mij op mn dagelijkse telefoon. Die wil ik gewoon simpel, en goed hebben.
Uit nieuwsgierig; in welk opzicht vind je Android nu niet "simpel en goed"?

Uit ervaring weet ik dat in zowel kamp Android als kamp iOS vrij veel vooroordelen leven over het andere besturingssysteem. :)
GTTC @P1nGu1n7 oktober 2022 08:43
Ik weet niet of je wel eens een iphone gebruikt hebt maar geef het iemand die het nog nooit in zijn handen gehad heeft en die persoon is makkelijk en snel in staat om de basis handelingen uit te voeren waar een telefoon voor gemaakt is.

Daarentegen heb ik nu al enkele 50plus collega’s gehad die naar mij toe komen met hun android device en gewoon totaal de kluts kwijtraken met de overload aan informatie en chaos wat er in elk scherm te zien is. Dat is bij iphone echt stukken minder. Alles is duidelijk en overzichtelijker. Simpel en goed dus.
Milanobrotchen @GTTC7 oktober 2022 09:39
Dat is waarschijnlijk omdat al je collegas alleen Apple devices hebben gehad. (denk ik)
Ik heb ervaring met apple en android. Maar de home screen op de de meeste Andriod OS is ook gewoon simpel en gemakkelijk, want daar staat ook gewoon duidelijk een Telefoontje, en een poppetje voor contacten.

Het enigste wat ik zou kunnen zeggen waar veel overvloed aan informatie is zijn de settiings, hier staat volegens mij wel echt veel meer in als bij Apple.
Knul @Milanobrotchen7 oktober 2022 13:14
Ik vind juist de instellingen op Android beter geregeld dan in iOS. Het is voor mij, na drie jaar iOS dagelijks te hebben gebruikt op zowel werk als privé toestellen, nog steeds onduidelijk voor welke instelling ik in de applicatie zelf moet zijn en welke instellingen ik in het instellingenmenu van iOS regel.

De OS'en groeien wat mij betreft sowieso dichter naar elkaar toe. Op Android kan allang alles niet meer en op iOS krijg je op bepaalde gebieden wat meer vrijheid.

Heb de pixel 7 pro besteld als vervanger voor de 13 pro. Ik ben benieuwd in hoeverre ik verschil ga merken.
BikkelZ @Milanobrotchen7 oktober 2022 11:33
Ik zie vaak dat mensen apps kwijt zijn omdat ze ergens op lege pagina's terecht zijn gekomen of alleen maar in het overzicht van apps staan maar niet in hun grid, dat soort dingen. Ook is de UI van fabrikanten zelden consistent, als ik al zie wat een leidende fabrikant als Samsung alleen al doet. Dan zit je het ene moment in een hele andere stijl en dan zit je weer in vanilla Google schermen.

Dan heb je nog dat er zowel Google als Samsung applicaties geïnstalleerd staan die echt basis dingen doen als SMS of zo. Dat opgeteld met de al iets complexere UI die je al aangeeft maakt het wel echt lastiger om met een Android telefoon te werken.

[Reactie gewijzigd door BikkelZ op 23 juli 2024 06:59]

eliasje @BikkelZ7 oktober 2022 12:52
apple devices hebben vaak langer support.android heeft een flip telefoon.allebei hebben voor en nadelen.vind persoonlijk dat google geen telefoons moet maken, oneerlijke concurrentie tegen over andere android aanbieders.Een eigen soc zal google nog meer voordelen opleveren
Milanobrotchen @BikkelZ10 oktober 2022 10:08
Heel goed punt, Maar dat is dan vooral met samsung. Dit is ook de reden waarom ik geen samsung telefoons meer koop. Puur omdat inderdaad samsung alles eigen wilt maken terwijl de meeste mensen dat juist niet willen.
P. vd Loo @GTTC7 oktober 2022 13:05
Ik heb juist exact de andere ervaring. Als ik mensen die nooit een iphone hebben gehad ze er eentje geef, vinden ze het zonder uitzondering een ramp in de bediening. Ze weten niet waar ze moeten zijn en zijn ook niet te spreken over het relatief kleine scherm dat de meeste iphones hebben.
Dat je bijvoorbeeld alleen van rechts naar beneden kunt swipen om de wifi-settings te krijgen en links omlaag swipen niet, is natuurlijk niet intuïtief. Mensen zoeken zich rot naar instellingen.
JustRob @P1nGu1n7 oktober 2022 08:43
In de basis werken beide besturingssystemen echt prima. Maar er zijn een aantal fundamentele keuzes die het onderscheid maken in het OS:

- Android geeft je in vrijwel alles onbeperkte opties en keuzemogelijkheden om zal in te stellen. De gedachte is dat de gebruiker zelf alles naar eigen wens in moet kunnen stellen

- Apple vind dat zij dat voor een groot aantal zaken zelf beter weten, waardoor veel zaken juist niet te configureren of aan te passen zijn. Apple komt hier wel langzaamaan van terug en voegt steeds meer toe, maar veel zaken blijven onveranderbaar (bv de menubar die niet aan te passen is op iOS).

Maar in de basis zijn beide systemen echt wel op het punt dat ze gebruiksvriendelijk zijn.

Edit: waar Apple wel écht een voorsprong heeft op gebied van gebruiksvriendelijkheid is het gebruik voor mensen met een beperking. Slechtzienden, blinde mensen etc. die ga je zelden met een Android toestel vinden.
P1nGu1n @JustRob7 oktober 2022 09:48
Bedankt voor je inhoudelijke reactie!
In de basis werken beide besturingssystemen echt prima. Maar er zijn een aantal fundamentele keuzes die het onderscheid maken in het OS:

- Android geeft je in vrijwel alles onbeperkte opties en keuzemogelijkheden om zal in te stellen. De gedachte is dat de gebruiker zelf alles naar eigen wens in moet kunnen stellen

- Apple vind dat zij dat voor een groot aantal zaken zelf beter weten, waardoor veel zaken juist niet te configureren of aan te passen zijn. Apple komt hier wel langzaamaan van terug en voegt steeds meer toe, maar veel zaken blijven onveranderbaar (bv de menubar die niet aan te passen is op iOS).
Helemaal mee eens, deze punten hangen denk ik ook met elkaar samen:
Apple heeft een visie voor iOS en als gebruiker ben je beperkt in hoeveel je daar vanaf kan wijken. Dat is niet negatief; sterker nog, veel gebruikers prijzen Apple hiervoor. Google zet meer in op aanpasbaarheid; je telefoon inrichten hoe jij dat wil. En er is ook een grote groep die dat graag heeft. Voor beiden strategieën valt iets te zeggen :)
Maar in de basis zijn beide systemen echt wel op het punt dat ze gebruiksvriendelijk zijn.
Inderdaad, er is tegenwoordig geen slechte keuze meer. Vroegah, in de begindagen van Android en iOS, waren er grote verschillen. Inmiddels zijn beiden systemen qua features behoorlijk naar elkaar toe gegroeid en hebben ze veel van het andere besturingssysteem ook geïmplementeerd. Ieder zijn voorkeur, maar beiden zijn prima :)
Edit: waar Apple wel écht een voorsprong heeft op gebied van gebruiksvriendelijkheid is het gebruik voor mensen met een beperking. Slechtzienden, blinde mensen etc. die ga je zelden met een Android toestel vinden.
Ah interessant! Ik was onder de indruk dat Android op gebied van accessibility ook erg volwassen is. Met name voor doven/slechthorenden hebben ze een paar indrukwekkende features: Live Caption, Live Transcribe, Real-time text (RTT), etc. Hoe dat zich verhoudt tot iOS weet ik echter niet.
thatent @P1nGu1n8 oktober 2022 19:54
Ik denk dat je helemaal gelijk hebt mbt de features die Android zelf ontworpen heeft. Echter is mijn moeder (doof sinds geboorte en sinds kort "uitgerust" met een CI) overgestapt van Android op Apple omdat zowel haar "reguliere" hoorapparaat, alsook haar CI, beiden apps gebruiken die enkel door Apple (iOS) ondersteund worden.
Beide gehoorapparaten zijn groot in de US en volgens mij is het marktaandeel iOS daar groter dan Android, toch zeker onder mensen die zich (daar in de US) zo'n operatie kunnen veroorloven. Zou kunnen dat de fabrikanten zich dus enkel richten op de grootsten. Mijn moeder's arts zei in ieder geval: "je gaat een iPhone moeten kopen, anders kun je niet optimaal gebruik maken van je 'hardware' ".
supersnathan94
@P1nGu1n7 oktober 2022 08:22
Kijk. Het gaat er niet per se om dat android niet “simpel en goed” is , want dat is ook maar subjectief, maar vooral dat google er alles aan doet om de “google-manier” door te drukken in haar apps op iOS.

En als ik dan zie hoe slecht dat spul werkt (vaak expres) dan ga ik dat absoluut niet belonen door dan maar een android toestel te kopen. Naast dat ik dan helemaal niks meer kan vinden, ga ik dan consument onvriendelijk gedrag belonen.
Nas T @P1nGu1n7 oktober 2022 17:10
Als het gaat om niet simpel en niet goed in Android: privacy.
Bij een nieuwe Android telefoon ben ik de afgelopen paar keer ongeveer een uur kwijt om alle machtigingen in te stellen en bloatware te verwijderen. Ik heb het zelfs meegemaakt dat de SMS-applicatie een foutmelding gaf, als ik Google play services geen toegang gaf tot de microfoon (? |:( )
Simpel? Nee. Goed? Absoluut niet, ondanks alle pogingen om iets aan privacy te doen.

Hoe het ook kan: Sailfish. Bij de eerste keer opstarten vraagt het OS welke basis-apps je eventueel wil. Ik heb nog nooit gehoord dat apps binnen Sailfish persoonlijke gegevens verzamelen.

Wat ook niet goed is: updates. Google brengt als argument aan dat de fabrikanten geen driverupdates uitbrengen en Android-updates niet mogelijk zijn. Maar wat houdt Google tegen dit te eisen van de fabrikanten? Het is niet alsof Google geen miljarden verdient met Android, dus het is een kwestie van niet willen, niet van niet kunnen.

Ook daar kan Sailfish genoemd worden. Updates komen gewoon door, ik geloof dat er één of twee telefoons zijn die geen updates meer krijgen. Hun eerste telefoon, de "J(olla)phone", is eind 2013 uitgebracht en ontvangt na zo'n zeven jaar geen updates meer. En het is wel dat ze geen miljarden verdienen (ik geloof zelfs geen miljoenen) bij Jolla.
tw_gotcha @air27 oktober 2022 08:45
een gui leer je gewoon en je raakt eraan gewend. de een is niet beter dan de ander,,} heeft niks met flexibiliteit te maken. Na jaren Android zoek ik me een bultje op de iphone van mijn vrouw en zij kan niks vinden op mijn android.
Nas T @air27 oktober 2022 09:24
Ik vind Apple geweldig, er is inderdaad niks te tweaken, maar het werkt goed. Snel, betrouwbaar en met voldoende updates.

Maar Apple betekent ook onnodig geld uitgeven. Je kan de opslag niet uitbreiden met kaartjes, zoals bij veel Android telefoons. Op zich niet erg, maar je betaalt zomaar 5-10 keer meer daarvoor ten opzichte van SD.

Dan het gedoe rondom reparaties. Apple heeft de iPhones zo ontworpen, dat je bij belangrijke reparaties Apple nodig hebt vanwege serienummerregistratie. Even naar de goedkope reparateur om de hoek gaan, lukt zo niet.

Dan de 3,5mm aansfluiting: die had niet weg gehoeven. Of lever zonder meerkosten een tussenkabel waar je tegelijkertijd mee kan laden en een koptelefoon kan aansluiten.

Er zijn meer voorbeelden, maar Apple zet zichzelf buitenspel. Ze maken meer dan honderd miljard dollar winst, maar ze willen toch de consument afzetten. Prima, maar ik haak af.

Android is weinig beter. Ondanks de veranderingen qua privacy, is het een drama. Ik ben bij een nieuwe telefoon minstens een uur bezig om alle machtigingen goed te zetten en bloatware te verwijderen. Google heeft tot en met 2016 al meer dan 20 miljard dollar winst gemaakt met Android, op 30 miljard omzet, dus 70% winst. Maar een fatsoenlijk updatebeleid, daar zegt Google "sorry" voor, want de fabrikanten moeten drivers uitbrengen. Dan zeg ik op mijn beurt sorry, want dan pas je je overeenkomsten met die fabrikanten maar aan.

Google of Apple, qua smartphones is het beide alsof je in je broek plast tegen de kou. Het is warm, maar het stinkt ondertussen behoorlijk.

Ik vind het echt jammer dat deze fabrikanten zulke grote steken laten vallen. Jolla laat zien hoe het wel kan/moet: Sailfish zelf en hun apps zijn vrij van reclame, en privacyvriendelijk. De apps kosten niks, het OS kost €30 of €50 als je Android-ondersteuning wil.

Gelukkig komen de Pixels nu naar Nederland, er is hier zeker een markt voor en de Pixels zijn relatief schoon/kaal qua software.
911GT2 @Nas T7 oktober 2022 10:27
Dan de 3,5mm aansfluiting: die had niet weg gehoeven. Of lever zonder meerkosten een tussenkabel waar je tegelijkertijd mee kan laden en een koptelefoon kan aansluiten.
Ik vind het verdwijnen van de 3,5mm aansluiting een van de beste dingen aan de iPhone. Al die legacy meuk heb ik toch allemaal niet nodig. Van mij mag ook de lightning er uit. Gewoon alles via wifi/ BT en magsafe. Sterker nog, ik zou zelfs speakers an sich nog kunnen missen.
Er zijn meer voorbeelden, maar Apple zet zichzelf buitenspel. Ze maken meer dan honderd miljard dollar winst, maar ze willen toch de consument afzetten. Prima, maar ik haak af.
En google maakt geen winst, of zet je niet af? Of Samsung of eigenlijk ieder ander bedrijf ter wereld?

[Reactie gewijzigd door 911GT2 op 23 juli 2024 06:59]

air2 @Nas T7 oktober 2022 13:06
Dat van die opslag is echt een loos argument, mijn vrouw had een android, met uitbreidingskaartje, maar daar kun je dan geen apps, en van de meeste apps geen data opzetten. Uitbreidingskaartjes api van android is sowieso een drama EN uitbreidingskaartjes zijn traagggg. Dat laatste is volgens mij ook een van de redenen dat dat op een iPhone niet kan. Ik heb overigens nog nooit een volle iPhone gehad.
DutchKevv @air27 oktober 2022 07:44
Simpel en gewoon goed, is op de lange termijn meer dan alleen een funky UI/UX.

Je data / software / bussiness toegankelijk houden buiten 1 bubbel telt ook.

Plus te simplistisch gatekeepers, ontnemen alle kansen voor wie meer wil

[Reactie gewijzigd door DutchKevv op 23 juli 2024 06:59]

Wolfos @air27 oktober 2022 16:24
Ik vind vooral 3 jaar aan softwareondersteuning een drama. Ik heb net een PC met een i3 van ruim 10 jaar oud geüpdatet naar de laatste Windows 10. De enige reden dat dat met Android niet kan is door slechte softwarearchitectuur.

Apple staat in de PC wereld niet bepaald bekend om lange ondersteuning, maar vergeleken met Android is het een heel ander verhaal.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 06:59]

SG @air28 oktober 2022 07:25
Als apple gebruiker kijk ik al helemaal niet naar android.
Ik denk eerder dat al die andere android competitors de grote concurrenten zijn als je dan boven uitsteekt trek je pas de apple volk dat wel bereid is voor overstap als veel beter is dan apple iphone. Voor veel gebruikers is de drempel te hoog en doet veel beter er niet toe .
jcbvm 7 oktober 2022 07:53
Vreemd, ik zie Samsung toch als een veel grotere concurrent voor Google. blijkbaar is hun strategie meer om zoveel mogelijk mensen naar Android te krijgen.
P1nGu1n @jcbvm7 oktober 2022 09:58
Ik denk dat dit ook vooral een strategisch antwoord is. Samsung is een klant van Google. Samsung neemt Android af en is direct ook een van de grootste afnemers; Samsung is cruciaal voor Android. Google kan niet publiekelijk aangeven te concurreren met één van hun grootste klanten. Ten opzichte van Apple hebben ze niks te verliezen.
soufianemrabet @jcbvm7 oktober 2022 11:17
Samsung is geen concurrent. Samsung zorgt er juist voor dan miljoenen mensen gebruik maken van Google Services. Dat is waar Google aan verdient.
vjn 7 oktober 2022 08:03
Waarom zeggen al die kleine Android fabrikanten dat Apple “hun” echte concurrent is?
Is het zo moeilijk voor ze om “Android mensen” van merk A, B, C te overtuigen voor hun eigen Android phone?
emcore @vjn7 oktober 2022 08:40
Als je hiermee ook op Google doelt, ze proberen mensen naar Android te krijgen. Dat is logisch, want al je op Android zit, maak je meestal ook gebruik van alle Google Play applicaties en waarschijnlijk ook van Google Assistant. Oftewel, je bent klant van hun services.
Hij zegt het al in het interview: Ze willen een "Google in a box" leveren. Dus of men nou een Samsung, Sony of Pixel heeft, dat maakt voor Google niet zoveel uit. Misschien leuk als er wat meer Pixels worden gekocht, want winst voor de Pixel afdeling, maar dat is niet het grote doel. Grote doel is om Google bij zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen.

Terwijl als je een iPhone hebt, dan gebruik je al die diensten waarschijnlijk minder: Je hebt geen Google in a box. Dus op zich is het best logisch dat ze Apple als hun grootste concurrent zien. Althans, op dit gebied. Als je het hebt op X in a box, is Amazon met Alexa ook nog een grote concurrent, maar ja, die maken geen telefoons (meer?).
gavinz 7 oktober 2022 09:12
sinds kort over van Android naar iPhone, 12 jaar lang een Android gehad. Ik dacht dat de overstap veel moeilijker was, ik tweakte mijn android altijd helemaal naar eigen smaak. binnen een half jaar tijd inmiddels zo ver dat de enige Google app/product die ik nog gebruik Youtube is.

iCloud mail werkt prima en kan zelfs mijn eigen domein aanmaken. Ik heb nog een Synology voor foto's maar die paar euro per maand om de back up ook bij apple te hebben vind ik geen probleem. Apple maps is (nog) niet helemaal zo goed als Google maps maar er valt mee te leven. Safari ondersteund de enkele extensies die ik nodig heb prima.

Ik snap best als mensen eenmaal een iPhone hebben ze niet meer terug gaan naar Google, Steeds meer vrienden om mij heen klagen ook over hun Android (vaak een Samsung) die vast loopt of traag is. Een aantal zijn (door mij) al over op Apple en zeggen ook nooit meer terug te gaan.

Ik denk dat dit ook een probleem is waar Google weinig aan kan doen, als een fabrikant een slechte Android maakt denken de meesten gelijk dat alle Androids maar traag zijn en vast lopen.
Ik ben van een real me GT overgestapt naar de s22 ultra voor ik mijn iPhone ruilde (:. Real me prima toestel maar niet waterdicht en geen geweldige camera. De Samsung die 2x zo duur was was zo belachelijk slecht dat ik definitief klaar ben met Samsung. Terwijl Samsung toch al "beste" android fabrikant gezien wordt door de meeste mensen.
stijn014 @gavinz7 oktober 2022 10:16
De vraag is dan: hebben ze ene probleem met Android of met Samsung. Ik ben zelf een pixel gebruiker en voordien altijd een Sony (Ericsson) gehad. En de stock android is een veel fijnere ervaring vind ik.
SSDtje @stijn0147 oktober 2022 15:03
Same here, en heb er dan ook al een aardig aantal van mogen gebruiken, en ben over alle exemplaren dan ook nog steeds erg te spreken, al is het natuurlijk ook zo, dat wanneer je je eerste eenmaal hebt gehad, en toe bent aan een nieuw exemplaar, er niet veel veranderd, en dit vind ik juist één van de sterke punten van Googles eigen toestellen, wanneer je eenmaal een nieuwe in gebruik neemt, het zo geregeld is dat je binnen no-time weer geheel bij bent, je foto's van je oude toestel al weer terug hebt, muziek, en, en, en... plus dat je het OS Android super kaal hebt/krijgt op hun eigen toestellen, en daar houd ik persoonlijk ook erg van, zij het alleen al omdat ikzelf niet aan al dat sociaal media gebeuren mee doe, en dat je dat dan ook niet voor geinstaleerd op een van hun eigen toestellen hoeft te verwachten, en loop zelf dan ook "maar" met 23 applicaties op mijn toestel, welke ikzelf ook daadwerkelijk gebruik. Ik loop hier zelf momenteel nog met een Pixel 4 overigens, en deze is niet perse aan vervanging toe, maar het begint wel weer een beetje te jeuken nu, als ik deze nieuwe toestellen zo bekijk, maar goed, of ik tot aankoop overga, ik ben er nog niet helemaal over uit, dus who knows :)

[Reactie gewijzigd door SSDtje op 23 juli 2024 06:59]

Milanobrotchen @gavinz7 oktober 2022 09:42
Steeds meer vrienden om mij heen klagen ook over hun Android (vaak een Samsung) die vast loopt of traag is. Een aantal zijn (door mij) al over op Apple en zeggen ook nooit meer terug te gaan.
Ja snap ik maar samsungs vind ik ook de slechtste Android telefoons die er zijn. Dan zouden ze is Oneplus moeten gebruiken, (of iets anders)
gavinz @Milanobrotchen7 oktober 2022 10:57
Eens maar Samsung heeft jaren lang zo zijn best gedaan om een "naam" te maken dat over het algemeen de 1e keuze naar een Samsung gaat. Ze hebben ook in elke prijs categorie wel wat beschikbaar. Een OnePlus is minder bekend. Ik heb hem een aantal jaar terug wel aanbevolen aan een vriend van mij. Hij heeft ook zijn familie weer overgehaald. Maar uit zichzelf hadden zij nooit een Oneplus gekocht omdat ze het simpel niet kende.

Nu ik eenmaal over ben op Apple moet ik wel zeggen dat ik het persoonlijk echt super goed vindt werken. Tuurlijk doet apple er alles aan om je in het hele ecosysteem te trekken. Dit is ze bij mij ook gelukt.

Ik had een Nvidia shield TV altijd super tevreden mee geweest, tot google besloot mij Disney+ banners op de homepagina te laten zien terwijl ik geen Disney+ heb of wil. Inmiddels vervangen door een Apple Tv met een "schoon" homescherm

Jaren lang een Android wear watch gehad, Kwa hardware echt prima ding maar Android wear viel toch altijd tegen en voelde erg beperkt. Sinds kort een apple watch echt een fantastisch ding als je veel aan sport doet. Apple Pay is ook super en oh ja ik kan er ook nog de tijd op zien (al doe ik dit niet vaak)

Voor mij heeft Google echt zijn eigen graf gegraven omdat het maar meer en meer ads wil laten zien. Ik gebruik enkel nog YouTube Premium omdat ik geen andere opties heb hierin en 90% van mijn TV tijd is Youtube dus dan zit ik ook niet te wachten op advertenties. Het leuke is dat Google ook laat zien hoe veel tijd je heb bespaart met Premium inmiddels zit ik op 2860 uur aan ad-free videos.
Deralte 7 oktober 2022 07:49
Until they cancel it... Ik kan het niet opbrengen om google-producten te kopen. Ze roepen dat ze "fully committed" zijn en support zullen blijven leveren... maar dat blijkt zelden het geval.
We zijn compleet overtuigd van onze visie op ambient computing, waarbij een heleboel apparaten met elkaar verbonden zijn en de context van de gebruiker kennen. Googles missie is om een behulpzaam Google voor iedereen te bieden en onze afdeling is een extensie daarvan.
Dit vind ik echt een ridicule uitspraak... Google wil, door zoveel mogelijk producten aan klanten te slijten, alles weten van de gebruiker om deze data vervolgens te gebruiker/verkopen voor gerichte reclame. Behulpzaam zijn is echt niet de prioriteit.
HellFury @Deralte7 oktober 2022 10:37
Geld verdienen is je toekomst veilig stellen, continuatie van wat je doet. Dat staat los van je missie, visie en strategie.

Het was google's missie om informatie voor iedereen beschikbaar te maken. Dat doen ze nog steeds, door op veel ecosystemen aanwezig te zijn met bijvoorbeeld hun search. Je ziet echter hun missie verschuiven, ook omdat het verdienmodel onderuit aan het gaan is, maar ook omdat hun kracht zit informatieverwerking, en dat steeds persoonlijker toegepast wordt (zoals in je foto's).

Bij elk bedrijf kun je zeggen "ja, dat is leuk dat jullie rolstoelen maken voor mensen die niet kunnen lopen, maar eigenlijk wil je gewoon winst". Dat moet je echt los zien van hun missie. Dat jij een probleem hebt met de manier waarop (reclame of dataverzameling) staat los van wat zij denken te kunnen toevoegen aan iemands leven.
Ferio 7 oktober 2022 09:29
Ik zou toch eerder Xiaomi of Samsung verkiezen boven concurrent. Xiaomi biedt erg veel waarde voor hun telefoon. 12t pro vs pixel 7 pro om maar even iets op te noemen, heeft 12t toch echt de betere hardware en opties. Google wint het dan met zoom, gezien 12t dat niet heeft.
P. vd Loo 7 oktober 2022 12:56
En voor de iphone is de Pixel niet eens een concurrent te noemen.
HerrPino 7 oktober 2022 07:08
[q]…. Google zijn hardwaretak ziet als essentieel onderdeel van zijn toekomst en het niet de kant van Stadia zal opgaan[q] Helaas weten we inmiddels al wat die woorden bij Google waard zijn. Over Stadia werd recent ook nog geroepen dat de stekker er niet uitgetrokken zou worden.

Maar goed dat zal mij verder een zorg zijn, voorlopig is het ondenkbaar dat ik een Android product zal aanschaffen. Al was het alleen al omdat ik happy ben in mijn Apple bubble. En Android toch wel ‘te’ anders is.

[Reactie gewijzigd door HerrPino op 23 juli 2024 06:59]

SG @HerrPino8 oktober 2022 07:22
Als de beslissing nog niet final is dan gaat het voor publieke press gewoon door.
Je gaat voor final beslissing al niet naar buiten brengen dat misschien gaat cancelen.
Want dan hoef je die beslissing al niet te nemen dan is eigenlijk al gedaan en gooi je dus je eigen ruiten in.
Voor dev is drama want je heb productie kosten lopende voor platform dat verdwijnt. En om die productie planning omte gooien naar andere platform zijn extra kosten aan verbonden en kleine dev en hun publisher of geld schieter kan dat vask grote probleem zijn.
Joshua 7 oktober 2022 10:48
Het leek mij een interessant artikel, ik heb hiervoor 1 van mijn gratis premium artikelen voor ingezet en dit voelt toch als een advertorial verstopt achter een premium artikel.

[Reactie gewijzigd door Joshua op 23 juli 2024 06:59]

loekf2 7 oktober 2022 11:10
Wat is mis zijn vragen over de SoC strategie van Google.

De Tensor is niet 100% een eigen ontwikkeling en design schijnt. Wat ik lees is dat Samsung voor de SoC integratie, layout en fabbing zorgt. De TPU is Google IP. Het is feite een afgeleide van een Exynnos, met een eigen TPU. Zie:

https://9to5google.com/20...r-exynos-tests-deep-dive/

Echter er zitten wel verschillen in qua GPU en DRAM access (latency), dus kan best dat de integratie van de TPU tot aanpassingen van bv. de bus structuur geleid hebben, waardoor andere keuzes gemaakt moesten worden.

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