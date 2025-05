Intel bevestigt dat uitgelekte broncode Alder Lake-uefi echt is

Intel bevestigt dat de uefi-broncode voor zijn Alder Lake-processors is uitgelekt. Afgelopen weekend verscheen 5,86GB aan biosbestanden en tools om biosimages voor die processors te maken. Het bedrijf verwacht niet dat dit tot beveiligingsproblemen zal leiden.

Intel bevestigt het lek tegenover Tom's Hardware. "Onze besloten uefi-code lijkt te zijn uitgelekt door een derde partij", vertelt een woordvoerder van het bedrijf. "Wij geloven niet dat dit nieuwe veiligheidslekken blootlegt, aangezien wij niet vertrouwen op obfuscatie van informatie als veiligheidsmaatregel", claimt het bedrijf. Het bedrijf geeft aan dat de code onder zijn bugbountyprogramma valt en roept gebruikers die eventuele beveiligingsproblemen ontdekken op om deze te melden. "We nemen contact op met zowel klanten als de beveiligingscommunity om hen op de hoogte te houden van deze situatie."

De broncode van Intels Alder Lake-uefi verscheen dit weekend op 4chan en GitHub. Het gaat om een bestand dat 2,8GB groot is bij compressie en 5,86GB als het is uitgepakt. Het is niet bekend waar de code vandaan komt, maar hackers hebben al aanwijzingen gevonden naar externe leveranciers. In de uitgelekte code zouden daarnaast meerdere verwijzingen naar Lenovo zijn gevonden, schrijft Bleeping Computer.

Securityonderzoeker Mark Ermolov doet momenteel onderzoek naar de code. Hij stelt onder meer dat geheime model-specific registers zijn uitgelekt. Ook een private signing key van Intels Boot Guard lijkt te zijn uitgelekt. Het is echter niet bekend of die key momenteel gebruikt wordt in productie. Het is daarom nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen van dit lek zijn. Gezien Intels claim dat het niet leunt op obfuscatie, is het aannemelijk dat het meest gevoelige materiaal uit de uitgelekte tools zijn verwijderd voordat deze worden gedeeld met externe leveranciers. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij Intel.