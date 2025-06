Pornhub na meer dan twee weken weer bereikbaar in Frankrijk

Pornobedrijf Aylo heeft de toegang tot Pornhub, YouPorn en Redtube in Frankrijk weer hersteld. De websites waren meer dan twee weken onbereikbaar uit protest tegen Franse regels, die leeftijdsverificatie van gebruikers verplicht stellen.

De pornowebsites van Aylo gingen op 4 juni in Frankrijk op zwart uit protest tegen de maatregelen van de Franse overheid. De Franse regering voerde eerder dit jaar een wet in die pornosites verplicht te controleren of bezoekers minimaal achttien jaar zijn. Dat moet bijvoorbeeld door het uploaden van een identiteitsdocument of het maken van een video-opname.

Aylo boekte maandag al een belangrijke juridische overwinning, toen een rechtbank in Parijs de leeftijdscontroleplicht voor in de EU gevestigde pornobedrijven opschortte. De rechtbank oordeelde dat de nationale autoriteiten de eisen niet mogen opleggen aan bedrijven die gevestigd zijn in andere lidstaten van de Europese Unie. Het Europese hoofdkantoor van Aylo is gevestigd in Cyprus. De Franse regering is volgens onder meer Euractiv van plan om in beroep te gaan.

De Europese Unie werkt zelf ook aan een oplossing om de leeftijd van gebruikers te kunnen verifiëren. Vanaf juli moet er een tijdelijke whitelabelapp komen, waarmee gebruikers kunnen bewijzen dat ze oud genoeg zijn om bepaalde sites te bezoeken. T-Systems en Scytáles werken aan de app. In 2026 wil de EU het systeem vervangen door de digitale ID-wallet.