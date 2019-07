Blizzard brengt Hearthstone-uitbreiding Saviors of Uldum uit op 6 augustus

Blizzard Entertainment laat weten dat Saviors of Uldum, de nieuwste uitbreiding voor het online kaartenspel Hearthstone, vanaf 6 augustus verkrijgbaar is. Saviors of Uldum pikt de draad op waar het vorige deel eindigde en introduceert naast nieuwe Hero Powers ook 135 nieuwe kaarten.

Saviors of Uldum is het tweede hoofdstuk van The Year of the Dragon, een verhaallijn van één jaar waarin Blizzard regelmatig nieuwe uitbreidingen voor Hearthstone uitbrengt. Dit deel is het vervolg op Rise of Shadows en op het solo-avontuur The Dalaran Heist.

Spelers vervoegen zich in Saviors of Uldum bij de League of Explorers, een groep schattenjagers bestaande uit niet-alledaagse helden. Ze nemen het op tegen de League of E.V.I.L. die beschikt over wapens als plaagkaarten, board-sweeping-effecten en de Reborn; gemummificeerde minions. Om de booswichten te verslaan moet de speler nieuwe missies voltooien en krachtige Hero Powers vergaren.

Kaartendecks van Saviors of Uldum kunnen vanaf 6 augustus gewonnen worden in de Hearthstone Arena-modus, of aangeschaft worden met in-game gold of echt geld. Spelers kunnen de kaarten vanaf dinsdag vooruitbestellen in twee verschillende bundels. Het 50-kaartenpack omvat een willekeurige Legendary-kaart en de Elise Starseeker-achterkant, de 80-kaartenpack Mega Bundle biedt daar bovenop het nieuwe speelbare Elise Starseeker Druid Hero-game. De bundels kosten respectievelijk 50 en 80 euro.