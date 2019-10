Hubble-telescoop maakt foto van pas ontdekte interstellaire komeet

Twee jaar geleden lukte het niet om de eerst ontdekte interstellaire bezoeker in beeld te brengen. Inmiddels is dat wel gelukt bij de tweede die ons met een bezoekje vereert. De NASA heeft met de Hubble-telescoop een foto gepubliceerd van deze komeet, genaamd Borisov.

De afbeelding is op 12 oktober door de Hubble-telescoop gemaakt en is volgens de NASA het scherpste beeld van de komeet tot nu toe. Uit de foto is op te maken dat er een centrale concentratie van stof om de kern of nucleus heen zit en is die kern zelf te klein om op de afbeelding zichtbaar te zijn. Tijdens het maken van de foto bevond de komeet zich op 418 miljoen kilometer van de aarde. Het object komt op 7 december het dichtst bij de aarde, op 305 miljoen kilometer.

Het staat zo goed als vast dat C/2019 Q4, ook wel 2I/Borisov genaamd, afkomstig is van buiten ons zonnestelsel. De snelheid en het hyperbolische traject om de zon duiden daarop. De komeet heeft een snelheid van ongeveer 177.000km/u. Deze relatief hoge snelheid is een goede indicatie dat het object uit de interstellaire ruimte komt en daar weer naar terugkeert. Volgens de leider van het Hubble-onderzoeksteam, David Jewitt van de Universiteit van Californië, vliegt de komeet zo snel dat hij 'bijna negeert dat de zon er is'.

Volgens Amaya Moro-Martin van het Amerikaanse Space Telescope Science Institute is het opmerkelijk dat de eigenschappen van de komeet erg lijken op die van de bouwstenen van ons zonnestelsel, omdat de komeet afkomstig is van een ander systeem dat heel erg kan verschillen van het onze. Nu de komeet door ons zonnestelsel scheert, kunnen wetenschappers meer te weten komen over de chemische samenstelling, de structuur en de stofeigenschappen van planetaire bouwstenen die vermoedelijk lang geleden in een ver systeem zijn gevormd.

C/2019 Q4 werd op 30 augustus door amateurastronoom Gennady Borisov ontdekt vanuit het zuiden van de Krim. Een week erna werd bevestigd dat het object van buiten ons zonnestelsel komt. Twee jaar geleden was er ook al een interstellair object dat ons zonnestelsel met een bezoekje vereerde, al was dat vrij kortstondig. Dat object, genaamd ‘Oumuamua, kon mede door de relatief late ontdekking niet in beeld worden gebracht. ‘Oumuamua was de als eerste ontdekte interstellaire bezoeker. Vermoedelijk was ‘Oumuamua een inactief rotsblok, maar Borisov is juist erg actief en lijkt daarmee op een reguliere komeet. Onderzoekers denken dat 'buitenaardse' objecten veel vaker door ons zonnestelsel scheren, maar meestal te klein zijn om te worden gedetecteerd.