Software-update: Mozilla Thunderbird 102.5.1

Mozilla Thunderbird 60 logo (80 pix) De Mozilla Foundation heeft versie 102.5.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes Fixes
  • "Copy to again" menu item was not present after copying message to folder with Unicode name on Unicode-enabled IMAP server
  • Calendar date picker was displayed behind "Send Later" window
  • Various security fixes

Mozilla Mozilla Thunderbird

Versienummer 102.5.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 01-12-2022 06:40 10

01-12-2022 • 06:40

10

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

22-07 Mozilla Thunderbird 153.0 2
17-06 Mozilla Thunderbird 152.0 6
28-05 Mozilla Thunderbird 151.0.1 7
20-05 Mozilla Thunderbird 151.0 19
22-04 Mozilla Thunderbird 150.0 6
08-04 Mozilla Thunderbird 149.0.2 1
26-03 Mozilla Thunderbird 149.0 13
11-03 Mozilla Thunderbird 148.0.1 9
25-02 Mozilla Thunderbird 148.0 10
16-02 Mozilla Thunderbird 147.0.2 0
Meer historie

Lees meer

Mozilla Thunderbird

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Thunderbird maakt synchronisatie van instellingen mogelijk met Sync-functie
Thunderbird maakt synchronisatie van instellingen mogelijk met Sync-functie Nieuws van 11 januari 2023
Overige software Mozilla

Reacties (10)

-Moderatie-faq
10
10
8
0
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Aegir81 1 december 2022 07:57
Dit blijft ongelofelijk fijne software en de standaard die ik installeer op Linux, macOS en Windows.

1 programma om alle mails op te halen en te beheren, vind ik stukken makkelijker dan dat via de verschillende webinterfaces in meerdere tabbladen te moeten doen.
Timo002 @Aegir811 december 2022 08:56
Ik probeer het nu te gebruiken, maar kan er nog niet aan wennen. Jaren gewerkt in de web interface van Gmail en nu overgestapt naar proton mail. Mail opstellen in Proton mail heeft met inline afbeeldingen een probleem met mijn MacBook scherm vanwege schaling. Afbeeldingen komen dus heel groot in de mail en zijn daarna niet te resizen. Daarom maar eens naar Thunderbird gekeken (icm proton bridge). Maar ik loop er nog niet warm voor, heb toch het gevoel jaren terug in de tijd te gaan wat betreft interface. Ik hou van compact, maar zo compact hoeft het nou ook weer niet.

Op het werk gebruik ik Outlook, maar ook niet heel erg tevreden over. Vooral zoeken werkt voor geen meter, terwijl dat in de web versie van outlook wel gewoon goed werkt. En daarom bijna geneigd om zelfs daar ook naar de webversie over te stappen.
LurkZ @Timo0021 december 2022 09:08
Ik hou van compact, maar zo compact hoeft het nou ook weer niet.
View>Density al bekenen?
Yzord @Timo0021 december 2022 09:17
Ik heb de hoop opgegeven met Proton Bridge icm Thunderbird. Het is veel te traag en ik had er alleen maar problemen mee, voornamelijk met mijn aliassen. En dat kwam eerder door Bridge dan door Thunderbird, want ook in andere emailclients had ik het probleem.

Ik gebruik nu weer mijn oude mailserver (Countermail) icm eM Client. Dat werkt soepel en ik vind Countermail een fijne provider. Proton biedt meer aan services, maar ik ben niet volledig overtuigd van hun transparantie. Bij Countermail kan ik mijn private keys laten verwijderen (er vanuit gaande dat ze dat ook doen natuurlijk).
zordaz
@Aegir811 december 2022 22:30
Helemaal eens. Losse tabs zijn soms okee, maar TB biedt weer hele andere flexibiliteit. Nu nog Movemail terug en dan kan ik al mijn mailboxen er weer mee beheren.
Jeroen hofman 1 december 2022 08:11
gebruik deze al heel wat jaartjes en staat ook op laptop en pc,met linux en heb het bij menig aanbevolen en geïnstalleerd Lang geleden dat ik een andere email heb gebruikt/
Zo ook is het simpel om een backup te maken van al je accounts en lokale mappen.
Nieuwe installatie importeren en klaar.
sambalbaj @Jeroen hofman1 december 2022 15:44
backups daar heb je nog zo'n vreselijk oud tooltje voor uit het jaar kruik; Mozbackup (ook voor Firefox).
Werkt ondanks dat Windows 7 als laatste versie staat aangegeven nog prima;
http://www.mozbackup.nl
juiced01 @sambalbaj1 december 2022 15:51
Maar, is 't niet zo simpel als je profiel map(pen) kopiëren (en terugzetten) en klaar? Doet die tool nog meer? Of zit ik er helemaal naast en werkt het niet zo? :)

[Reactie gewijzigd door juiced01 op 23 juli 2024 03:59]

Alex3 @juiced011 december 2022 17:28
Dat is niet voor iedereen gesneden koek, al was het maar omdat het in een verborgen map zit. Maar jij en ik kopiëren het liever zelf, dan hoef je niet te controleren of zo'n backupprogramma wel doet wat je wilt.
Jeroen hofman 1 december 2022 23:21
Daarom,, settings tools export en heb ik een backup van al de accounts inclusief local folders die ik heb aangemaakt, adresboek plus ook nog de filters die ik heb gemaakt op content mail. Mapje of device selecteren en klaar. heb dit laatst nog bij een nieuwe Linux, Ubuntu installatie gedaan van pc naar een laptop. exporteren importeren klaar. Top kon verder met email.
Je kunt ook de verborgen map .Thunderbird kopiëren, default,,
Thunderbird gebruik ik nu heel wat jaren en ben ik tot heden gebruik zeer tevreden zo met regelmaat een melding update.
Is de backup groter dan 2 GB wordt deze als .zip weggeschreven.
Thunderbird zal deze zeker aanbevelen mocht iemand de vraag stellen.
Later als je wat verder bent kan je ook nog e.e.a tweaken. tjsa Zo heeft ieder zijn
mail voorkeur of backup tool ding. Settings tools export
Staat ook in het onder werp van deze Thunderbird update,
is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt

[Reactie gewijzigd door Jeroen hofman op 23 juli 2024 03:59]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.