De Mozilla Foundation heeft versie 102.5.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes Mail extension API updates. See Mail Extension API Docs. Fixes "Copy to again" menu item was not present after copying message to folder with Unicode name on Unicode-enabled IMAP server

Calendar date picker was displayed behind "Send Later" window

Various security fixes