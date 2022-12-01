Software-update: GoldWave 6.70

GoldWave logo (58 pix)Versie 6.70 van GoldWave is uitgekomen. Dit programma is een uitgebreide digitale audio-editor voor Windows en Android dat sinds 1993 bestaat. Het kan op een hoge kwaliteit, tot maximaal 24bits en 192kHz, geluidsbestanden bewerken en ondersteunt onder andere de wav-, mp3-, ogg-, vox- en flac-formaten. De vele andere features zijn op deze pagina te bekijken. Een licentie kost 19 dollar voor een jaar of 59 voor het leven en werkt dan op alle ondersteunde platformen. In deze uitgave zijn de vertalingen bijgewerkt en enkele niet nader omschreven problemen verholpen.

Changes in GoldWave version 6.70:
  • Update languages
  • A few fixes and improvements

GoldWave

Versienummer 6.70
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website GoldWave
Download https://www.goldwave.com/release.php
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 01-12-2022 05:38
0 • submitter: danmark_ori

01-12-2022 • 05:38

0

Submitter: danmark_ori

Bron: GoldWave

Update-historie

07-08 Goldwave 7.07 10
05-02 Goldwave 7.04 2
11-'25 Goldwave 7.03 0
03-'25 Goldwave 7.02 3
11-'24 Goldwave 7.01 0
10-'24 GoldWave 7.00 25
10-'24 Goldwave 6.83 6
01-'24 GoldWave 6.79 0
09-'23 GoldWave 6.78 2
08-'23 GoldWave 6.77 9
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GoldWave

geen prijs bekend

Design en multimedia

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