Software-update: GoldWave 7.00

GoldWave logo (58 pix)Versie 7.00 van GoldWave is uitgekomen. Dit programma is een uitgebreide digitale audio-editor voor Windows en Android dat sinds 1993 bestaat. Het kan op een hoge kwaliteit, tot maximaal 24bit en 192kHz, geluidsbestanden bewerken en ondersteunt onder andere de wav-, mp3-, ogg-, vox- en flac-formaten. De andere mogelijkheden zijn op deze pagina te bekijken. Een licentie kost 19 dollar voor een jaar of 59 dollar voor het leven en werkt dan op alle ondersteunde platforms. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

GoldWave v7.00 Released

Version 7 marks the beginning of new AI features in GoldWave. We are looking into ways of editing and enhancing audio with different AI models. All processing will be done on the computer to maintain maximum privacy. This versions changes the requirements for GoldWave. Windows 10 or later is now required. A CPU with AVX support is required. About 95% of Windows systems should be compatible with these new requirements.

New Features:
  • Added Transcribe Audio tool based on Whisper AI
  • Added automatic transcriptions in Sound windows
  • Updated Delete icon to differentiate it from Close
  • Updated VST icons
  • Included Polish translation.
  • Several fixes and improvements

GoldWave

Versienummer 7.00
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Windows 10, Windows 11
Website Goldwave
Download https://www.goldwave.com/release.php
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 12-10-2024 17:39
25 • submitter: danmark_ori

12-10-2024 • 17:39

25

Submitter: danmark_ori

Bron: Goldwave

Update-historie

07-08 Goldwave 7.07 10
05-02 Goldwave 7.04 2
11-'25 Goldwave 7.03 0
03-'25 Goldwave 7.02 3
11-'24 Goldwave 7.01 0
10-'24 GoldWave 7.00 25
10-'24 Goldwave 6.83 6
01-'24 GoldWave 6.79 0
09-'23 GoldWave 6.78 2
08-'23 GoldWave 6.77 9
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GoldWave

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (25)

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recyclebin 12 oktober 2024 17:52
Goldwave is dan wel echt één van de laatste stuk software waarvan ik zou verwachten dat er AI meuk in geïntegreerd zou worden als ik eerlijk moet bekennen. :|
Server.1968 @recyclebin12 oktober 2024 17:57
Zou anders graag een 'intelligente' AI hebben voor de click-pop removal bij vinyl opnames. Laat maar komen.
ToolBee @Server.196813 oktober 2024 17:25
Soundforge kon dat redelijk. Op mijn oude XP-bak draait het nog gewoon. :)
Jerie @recyclebin12 oktober 2024 17:56
Added Transcribe Audio tool based on Whisper AI
AI meuk is het verkeerde woord hiervoor. Het is speech to text op basis van AI, namelijk Whisper. Dat is beproefde FOSS.
blobber @recyclebin12 oktober 2024 19:10
Ai in een audio editor?
Graag!
Een storende stem of signaal uit een opname verwijderen lijkt me een ideaal ai klusje.
Of idd Click/pop eliminator die echt alleen de click/pops verwijderd
Een Ai hulpje bij de pitch correcten
Ik zie het wel zitten :-)
Risce 12 oktober 2024 19:23
Hoe verhoudt deze software zich tot Audacity? Is er een reden om Goldwave te gebruiken?
Ablaze @Risce12 oktober 2024 19:49
Ander product, Goldwave is niet gratis. Goldwave bestaat al sinds begin jaren '90 en heeft een langere historie. Eerlijk gezegd denk ik dat Audacity voor de meeste mensen ok is, en dat professionals weer andere software gebruiken, zoals Audition.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 12 oktober 2024 20:04]

BlaDeKke @Risce12 oktober 2024 19:32
Ik heb dezelfde vraag, maar dan andersom.
zordaz @BlaDeKke12 oktober 2024 19:46
De meest relevante vraag zou m.i. moeten zijn: waarom zou je willen betalen voor software waarvan diverse gratis en ook nog open alternatieven bestaan.
CH4OS
@zordaz13 oktober 2024 00:32
Audacity is niet meer open anders, dat het gratis is betekent ook niet dat het beter is of zo, vaak zit er dan immers het ‘dan ben jij het product’ addertje. Zeker als je ook Audacity cloud gebruikt, bijvoorbeeld. Check de licentie maar eens. ;)
Stukfruit @CH4OS13 oktober 2024 06:00
"jij bent het product" is ook nog steeds bs als er een dienst achter zit die niets met advertenties te maken heeft. Behalve dan dat Muse gebruikers probeert te krijgen via Audacity, maar dat maakt je als gebruiker nog geen product. Dat gebeurt pas als ze je gegevens verkopen terwijl jij er als gebruiker verder weinig voor terugkrijgt, zoals een Facebook dat vooral onzin toont en dienstverlening als een secundair doel beschouwt.

Audacity is inderdaad overgenomen, maar als het bijvoorbeeld wordt aangepakt zoals bij Blender dan kan het prima. Sterker nog, Blender is juist supercommercieel begonnen en toch ziet niemand het als een "you're the product" en het wordt altijd aangedragen als "gebruik dit want het is helemaal open en gratis!". Guess what: it's not.

Hoe je omgaat met de gemeenschap is belangrijk. Het probleem is dat bedrijven zich vaak gaan misdragen. Heeft Muse dat al gedaan?

edit:
Oké, ik heb het even opgezocht:

https://github.com/audacity/audacity/discussions/932
https://github.com/audacity/audacity/issues/1213

Dat klinkt inderdaad niet goed. Nog steeds geen (volledig) "you're the product", maar wel een bedrijf dat zich lijkt te (willen) misdragen.

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 13 oktober 2024 06:07]

zordaz @CH4OS13 oktober 2024 08:22
Audacity is nog altijd open source en gratis. Er zijn na de overname wel wat controverses geweest, maar het zit bijv. nog steeds in Debian. Die zullen het verwijderen uit hun standaard repos als het niet meer open is.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 13 oktober 2024 08:25]

BlaDeKke @zordaz12 oktober 2024 21:38
Ik gebruik goldwave reeds sinds men tienerjaren. Ik gebruik het puur als amateur voor persoonlijke doeleinden. Ik heb er nog nooit geld aan uitgegeven maar download het wel van de officiële website.

Voor mij persoonlijk is het dus een gewoonte.
evilution @zordaz13 oktober 2024 17:10
Omdat iemand dit specifieke stuk software prettiger vindt werken dan de
gratis alternatieven? Er is talloze betaalde software die gratis alternatieven hebben. Toch betalen mensen daarvoor.
Verwijderd @BlaDeKke13 oktober 2024 01:42
Oke.

?nekiurbeg et evawdloG mo neder nee re sI ?yticaduA tot hciz erawtfos ezed tduohrev eoH
BlaDeKke @Verwijderd13 oktober 2024 11:11
Toch iemand dat oplet.
ToolBee @BlaDeKke13 oktober 2024 17:28
...die... iemand DIE oplet.
(Hier nog 1)
BlaDeKke @ToolBee13 oktober 2024 18:45
Die, als iemand mannelijk of vrouwelijk is. Maar laten we inclusief die gebruiken :+
ToolBee @BlaDeKke17 oktober 2024 13:20
Het geslacht maakt, taalkundig, hier niet uit. Het gaat om het onderscheid tussen dingen en personen.
Het ding dat stuk gaat, de jongen die fietst... etc...
recyclebin 12 oktober 2024 18:05
edit: deze comment was bedoeld als reactie op @Jerie, excuseer de n00b actie :+

Zoiets dergelijks lijkt me dan wel prima. Maar misschien ben ik gewoon ook moe van al de constante AI marketing overal. :)

Maar wat me wel minder lijkt is dat het aan de achterkant dan weer Python en Torch nodig heeft, dat is dan weer 400MB ofzo aan install size erbij.

[Reactie gewijzigd door recyclebin op 12 oktober 2024 18:07]

blobber @recyclebin12 oktober 2024 19:11
Daar heb je gelijk in, ik ben zelf ook wat Ai-moe :D
zordaz @blobber12 oktober 2024 19:42
We zitten volgens mij iets voorbij de top van de hype cycle. En AI is op dit moment vaak slechts een holle marketing term als het om het gebruik ervan in applicaties etc. gaat.
eettjjuuhh @zordaz12 oktober 2024 20:11
Op basis waarvan baseer je jouw eerste regel?
zordaz @eettjjuuhh12 oktober 2024 22:32
Een jaar of dertig professionele IT ervaring en dus al wel wat hypes gezien :)
Tjeerd 13 oktober 2024 09:27
Goldwave, lange tijd niet meer die naam gehoord, maar het was voor mij eind jaren '90 van de 20e eeuw zowat het enige programma dat het eerste serieuze grafische audiobewerkingsprogramma was na het MS-DOS-tijdperk.

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