Versie 7.00 van GoldWave is uitgekomen. Dit programma is een uitgebreide digitale audio-editor voor Windows en Android dat sinds 1993 bestaat. Het kan op een hoge kwaliteit, tot maximaal 24bit en 192kHz, geluidsbestanden bewerken en ondersteunt onder andere de wav-, mp3-, ogg-, vox- en flac-formaten. De andere mogelijkheden zijn op deze pagina te bekijken. Een licentie kost 19 dollar voor een jaar of 59 dollar voor het leven en werkt dan op alle ondersteunde platforms. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

GoldWave v7.00 Released Version 7 marks the beginning of new AI features in GoldWave. We are looking into ways of editing and enhancing audio with different AI models. All processing will be done on the computer to maintain maximum privacy. This versions changes the requirements for GoldWave. Windows 10 or later is now required. A CPU with AVX support is required. About 95% of Windows systems should be compatible with these new requirements. New Features: Added Transcribe Audio tool based on Whisper AI

Added automatic transcriptions in Sound windows

Updated Delete icon to differentiate it from Close

Updated VST icons

Included Polish translation.

Several fixes and improvements