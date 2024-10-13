Bitwarden is een wachtwoordmanager die regelmatig op Tweakers voorbijkomt. Het is opensource en heeft ook de mogelijkheid om het op een eigen server te draaien. Ontwikkelaar Daniel García heeft een onofficiële in Rust ontwikkelde implementatie van Bitwarden gemaakt, in eerste instantie onder de naam Bitwarden_rs maar sinds een paar jaar als Vaultwarden. Het gaat alleen om de serverkant van de wachtwoordmanager; voor de clients kan de officiële software van Bitwarden worden gebruikt. Vaultwarden is lichter in gebruik en heeft ook functionaliteit waarvoor bij Bitwarden moet worden betaald, waaronder het gebruik van organisaties. Versie 1.32.2 van Vaultwarden is uitgekomen en hier zijn de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht:

Notable changes Fixed collection management for managers What's Changed Fix compiling for Windows targets in #5053

Updates and collection management fixes in #5072

Fix --version from failing without config in #5055