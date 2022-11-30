Software-update: Pale Moon 31.4.1

Pale Moon logo (75 pix) Versie 31.4.1 van Pale Moon is uitgekomen. Deze webbrowser is ooit begonnen als een fork van Mozilla Firefox. Door optimalisaties voor moderne hardware en het weglaten van Accessibility-features en Parental Controls presteerde hij toen een stuk beter. Ook was er een 64bit-versie beschikbaar, ruim voordat Mozilla deze zelf aanbood. Intern werkt het op Goanna, een van Mozilla's Gecko afgeleide browserengine. Vanaf versie 30 identificeert de browser zich naar buiten toe weer als een Firefox-browser, wat het eenvoudiger moet maken om oudere browserextensies te gebruiken. De download van Pale Moon is alleen in het Engels; een apart Nederlands taalbestand is beschikbaar. Versie 31.4.1 is een kleine uitgave waarin slechts twee problemen zijn verholpen.

Changes/fixes:
  • Fixed wrong color of decoded JPEG-XL images.
  • Fixed an issue with plugins not receiving keypress events properly.

Pale Moon

Versienummer 31.4.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Moonchild Productions
Download https://www.palemoon.org/download.shtml
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 30-11-2022 20:56
0 • submitter: danmark_ori

30-11-2022 • 20:56

0

Submitter: danmark_ori

Bron: Moonchild Productions

Update-historie

07-04 Pale Moon 34.2.0 2
03-03 Pale Moon 34.1.0 0
20-01 Pale Moon 34.0.0 14
10-'25 Pale Moon 33.9.1 0
09-'25 Pale Moon 33.9.0 1
08-'25 Pale Moon 33.8.2 0
07-'25 Pale Moon 33.8.0 2
06-'25 Pale Moon 33.7.2 8
04-'25 Pale Moon 33.7.0 0
02-'25 Pale Moon 33.6.0 1
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