Software-update: Ocenaudio 3.11.16

Ocenaudio logo (75 pix) Versie 3.11.16 van Ocenaudio is uitgekomen. Dit gratis geluidsbewerkingsprogramma is van Braziliaanse bodem en heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals ondersteuning voor vst-plug-ins en het uitvoeren van een bewerking op verschillende plekken in een bestand tegelijk. Het openen en opslaan van bestanden gebeurt op de achtergrond, zodat het programma beschikbaar blijft. Verder is er een spectrumanalyzer aanwezig en het programma gaat zeer efficiënt om met geheugen. Het vergelijkbare Audacity heeft nog meer mogelijkheden en daardoor is Ocenaudio, zeker voor de beginnende gebruiker, wat makkelijker te gebruiken. Naast enkele kleine bugfixes is in deze versie een probleem met het gebruik van AirPods Pro verholpen.

Changes in version 3.11.16
  • Fix AirPods Pro issue
  • Minor fixes
Versienummer 3.11.16
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Ocenaudio
Download https://www.ocenaudio.com/download?version=v3.11.16
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 30-11-2022 20:49
0 • submitter: 1DMKIIN

30-11-2022 • 20:49

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Submitter: 1DMKIIN

Bron: Ocenaudio

Update-historie

03-08 Ocenaudio 3.20.2 0
10-07 Ocenaudio 3.20.0 0
21-06 Ocenaudio 3.19.4 0
14-06 Ocenaudio 3.19.3 0
01-06 Ocenaudio 3.19.1 0
17-04 Ocenaudio 3.18.0 3
06-03 Ocenaudio 3.17.3 0
21-02 Ocenaudio 3.17.2 1
19-01 Ocenaudio 3.17.1 0
08-01 Ocenaudio 3.17.0 0
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