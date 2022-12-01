Software-update: StartAllBack 3.5.5

StartIsBack logo (75 pix) Versie 3.5.5 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, verkenner en contextmenu's in Windows 11 terug worden gebracht. Zoals de naam al doet vermoeden is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf of negen dollar en mag daarvoor op een of twee computers worden gebruikt. In deze uitgave is ondersteuning voor de laatste testversies van Windows toegevoegd.

Changes in version 3.5.5:
  • Support for latest Dev builds

StartAllBack

Versienummer 3.5.5
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 11
Website StartAllBack
Download https://www.startallback.com/download.php
Bestandsgrootte 1,68MB
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 01-12-2022 12:56 17

01-12-2022 • 12:56

17

Bron: StartAllBack

Update-historie

09-12 StartAllBack 3.9.20 3
19-11 StartAllBack 3.9.18 19
09-'25 StartAllBack 3.9.15 5
06-'25 StartAllBack 3.9.12 19
06-'25 StartAllBack 3.9.10 47
05-'25 StartAllBack 3.9.9 8
03-'25 StartAllBack 3.9.6 7
02-'25 StartAllBack 3.9.5 0
02-'25 StartAllBack 3.9.3 16
12-'24 StartAllBack 3.9 21
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StartAllBack

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Reacties (17)

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Hugo50 1 december 2022 13:35
Wat is hier beter aan dan het gratis Open Shell?
ivo1969 @Hugo501 december 2022 14:17
Misschien wel niks, maar ik heb beiden in gebruik maar bij een laptop deed openshell niet helemaal wat ik wilde (weet niet meer precies wat, maar dat krijg je op een bepaalde leeftijd) en heb toen StartAllBack aangeschaft.
AibohphobiA BoB @ivo19691 december 2022 17:37
Hahaha, bij ging het precies zo. Ik gebruik ze ook beide.
Maar de reden was volgens mij dat de taakbalk ineens idioot hoog was en dat dit programma het weer normaliseerde. Ook kun je de startknop wat beter plaatsen dan met OpenShell.

Het is het geld m.i. meer dan waard.
MrMii6 @Hugo501 december 2022 20:22
Heb zowel OpenShell als startisback/startallback gebruikt en ik moet zeggen dat de betaalde optie er in dit geval als beste uit komt. Veel stabieler, mooier afgewerkt en meer performant.
De beste manier om het te beschrijven: Met OpenShell had ik altijd het gevoel dat ik een 3rd party programma aan het gebruiken was. Startallback daarentegen integreert zo naadloos met de functionaliteit en stijl van Windows 10/11 dat het niet te onderscheiden valt van een native onderdeel van het OS.
ymmv @MrMii61 december 2022 22:28
Dat is precies mijn ervaring. De versie van OpenShell die ik ooit uitprobeerde zag er uit als knutselwerk van een handige programmeur, de werking was ok, maar grafisch zag het eruit als een stukje huisvlijt.

StartisBack/Startallback is visueel zo gelikt en qua functionaliteit zo stabiel dat MS het zo toe kan voegen aan Windows 10 of 11.
Globefrotter 1 december 2022 14:50
Treurig dat Microsoft deze mogelijkheden niet gewoon standaard in Win11 inbouwt: dan kan ieder alles instellen zoals hij/zij dat wil of gewend is. Moeilijk kan het niet zijn want ik zie dat deze download nog geen 2MB klein is...
Waarom wil MS ons toch steeds weer van alles dat wij niet hoeven door de strot duwen?
Rieverst @Globefrotter1 december 2022 16:06
Ze bieden andere softwarebedrijven ook een stukje van de markt..... Die kunnen dan mogelijk innovatieve ideeën implementeren. Op een later moment kunnen de beste ideeën in Windows ingebouwd worden.
Globefrotter @Rieverst1 december 2022 18:08
Tja, als je van het bestaan af weet: de meeste van mijn vrienden en bekenden hebben hier nog nooit van gehoord, maar willen best graag terug naar het menu van bijv. Win 7, want dat kennen ze en dat scheelt weer een hele studie waar zij niet op zitten te wachten (ik ook niet trouwens)
Polydeukes @Globefrotter1 december 2022 18:36
Behalve de locatie die veranderd is, is er nog altijd een startmenu in W11. Door te typen komen, net als in W10, de apps tevoorschijn die je zoekt. En als ik op m'n werk en thuis om me heen kijk wordt het startmenu steeds minder gebruikt. De meeste mensen hebben hun veelgebruikte apps gewoon in de taakbalk staan.
Maar goed, ieder z'n voorkeur natuurlijk.
fm77 @Polydeukes1 december 2022 20:23
Ik heb hetzelfde. Vroeger was ik nog gehecht aan het startmenu, maar nu op start drukken en de eerste 2 letters van het programma invoeren is al voldoende.
Hugo50 @fm771 december 2022 23:25
Ik heb hetzelfde. Vroeger was ik nog gehecht aan het startmenu, maar nu op start drukken en de eerste 2 letters van het programma invoeren is al voldoende.
En dat doe ik ook met Open Shell
pmeter @fm7716 december 2022 17:34
Ik herinner me vaak niet hoe een programma heet. Kun je ook de eerste letters van een categorie aan programma's intypen waarna je bijv je collectie virtuele instrumenten ziet?
crazyboy01 @Globefrotter2 december 2022 13:58
Tot 2020 gebruikte ik Win7 omdat ik het gewend was, en ook ik wilde geen afscheid nemen van o.a. het startmenu. Toen ik uiteindelijk na het einde van de ondersteuning Win10 ging gebruiken bleek het startmenu lang zo erg niet. Ik prefereer hem nu zelfs boven 7. Soms helpt het om het oude gewoon los te laten en mee te gaan met ontwikkelingen. De look was anders, maar dat is het wel.

Win11 startmenu is trouwens wél echt een dusdanig grote verandering dat het wennen iets langer duurt. Maar ook dat zal wel weer goedkomen. Uiteindelijk gaat alles nu sinds Vista al toch met een zoekopdracht ipv het zoeken in een lijst. Enige jammere daarbij vind ik de veranderde namen als 'Deze pc' en het nieuwe instellingenscherm dat de voorkeur heeft boven het configuratiescherm, dat maakt dat zoeken soms even lastig want dat zit wel vastgeroest.
dannyvanhooy 2 december 2022 10:04
Met de vorige versie en na update W11 stopte de taakbalk vaak met werken of ik kreeg gewoon een zwarte scherm waardoor ik niets meer kon doen. Na uninstall StartAllBack via CMD kreeg ik terug controle. Is het dan met deze versie terug opgelost?
ymmv @dannyvanhooy3 december 2022 00:53
Ik gebruik StartAllBack al vele maanden, nooit problemen gehad.
Martinspire 3 december 2022 12:15
Niet een spannende update, maar hopelijk betekent dit in de toekomst nog wat handige features
El_ByteMaster 12 december 2022 16:19
Zelf gebruik ik Win10 i.c.m. Open-Shell Menu 4.4.182 en heb geen enkel probleem (met Win 11 kan dat anders zijn natuurlijk). Wel vrij veel settings zelf veranderd, let er op "Show all settings" aan te vinken en ik gebruik een custom skin "WIN7LIKE"
De settings voor de verkenner/file explorer zijn daar te vinden, niet in de start menu settings.

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