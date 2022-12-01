Versie 3.5.5 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, verkenner en contextmenu's in Windows 11 terug worden gebracht. Zoals de naam al doet vermoeden is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf of negen dollar en mag daarvoor op een of twee computers worden gebruikt. In deze uitgave is ondersteuning voor de laatste testversies van Windows toegevoegd.

Changes in version 3.5.5: Support for latest Dev builds