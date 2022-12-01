Software-update: Cyberduck 8.5.1

Cyberduck logo (75 pix) Versie 8.5.1 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

New features
  • Skip button to allow creating share with no passphrase (Dropbox, Box, ownCloud, Nextcloud) (#13846)
  • Redirect to application without requiring to copy authentication code when opening new connection (Dropbox)
  • Allow configuration of client certificate (ownCloud, Nextcloud)

Cyberduck screenshot

Versienummer 8.5.1.38745
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Cyberduck
Download https://cyberduck.io/download/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 01-12-2022 12:59 0

01-12-2022 • 12:59

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Bron: Cyberduck

Update-historie

04-08 Cyberduck 9.5.3 0
18-06 Cyberduck 9.5.0 0
05-03 Cyberduck 9.4.1 2
20-02 Cyberduck 9.4.0 0
10-12 Cyberduck 9.3.1 0
25-11 Cyberduck 9.3.0 0
09-'25 Cyberduck 9.2.4 1
08-'25 Cyberduck 9.2.2 0
06-'25 Cyberduck 9.1.7 0
02-'25 Cyberduck 9.1.3 1
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