Software-update: Google Chrome 108.0.5359.72

Google Chrome logo (79 pix) Google heeft versie 108 van zijn webbrowser Chrome uitgebracht. Google Chrome is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Er zijn ook versies voor Android en iOS, maar die volgen een iets ander releaseschema. In versie 108 treffen we onder meer een nieuwe modus aan die het batterijverbruik moet verbeteren en kunnen emoji's beter worden weergegeven. Meer informatie over de veranderingen die in deze uitgave zijn aangebracht, naast de gebruikelijke bug- en security fixes, kan bij Chrome Unboxed worden gevonden.

Sharper Emojis

Chrome 98 introduced support for COLRv1 Color Gradient Vector Fonts which produce sharper emojis that are more scalable. In Chrome 108, websites will now have the ability to detect if a browser supports COLRv1 and in turn, display crisper emoji images. Sharp.

Battery Saver Mode

Google has been working on some battery and memory-saving features for Chrome and ChromeOS for months and some of those tools have finally appeared in the Stable build of the browser. Still disabled behind a flag, battery saver mode can be set to enable when your device is off charge or when your battery drops below 20%. Once you update to 108, you can enable the flag by pointing your browser to chrome://flags/#battery-saver-mode-available and setting the flag to the enable position. Restart your browser and you’re good to go.

Google Chrome

Versienummer 108.0.5359.72
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Google
Download https://www.google.com/chrome/
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 01-12-2022 17:58
8 • submitter: Anonymoussaurus

01-12-2022 • 17:58

8

Submitter: Anonymoussaurus

Bron: Google

Update-historie

01-07 Google Chrome 150 20
04-'24 Google Chrome 124.0.6367.60/61 0
03-'24 Google Chrome 123.0.6312.59 4
02-'24 Google Chrome 122.0.6261.58 10
01-'24 Google Chrome 121.0.6167.85/.86 5
12-'23 Google Chrome 120.0.6099.56 7
11-'23 Google Chrome 119.0.6045.106 3
10-'23 Google Chrome 118.0.5993.70 18
09-'23 Google Chrome 117.0.5938.63 8
08-'23 Google Chrome 116.0.5845.97 9
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Google Chrome

geen prijs bekend

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Reacties (8)

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Jeronim0 1 december 2022 18:22
Ik vond de experimentele functie voor energiebesparing wel interessant. Kwam het hier tegen:
https://www.howtogeek.com/851136/whats-new-in-chrome-108/

Nog geen ervaring met het effect.
eheijnen @Jeronim02 december 2022 00:44
Alleen voor laptops.
Zou ook een goeie voor desktops zijn.
sander_vk 1 december 2022 21:37
Windows 7 is nog wel supported. Begin 2023 houdt dat op:
https://support.google.co...7-8-1-in-early-2023?hl=en
AuteurDrobanir Downloads en Best Buy Guide @sander_vk1 december 2022 22:30
Ik had op de downloadpagina gekeken en het stond er niet bij. Nu nogmaals gekeken en het staat er wel bij, dus ik moet er overheen gelezen hebben. Ik heb de zin in ieder geval uit de tekst gehaald.
Tosti55 2 december 2022 00:44
663mb RAM in gebruik voor de update, en 243mb RAM in gebruik na de update...

Beide alleen deze pagina geopend.. zal het verschil te maken hebben met eventuele cookies die ik voor de update nog in mijn geheugen had ? of is hier een drastische verbetering geconstateerd.. ?
H92! @Tosti552 december 2022 10:46
Even getest voor het upgraden: 550 MB RAM met 2 tabbladen in v107, 400 MB RAM met 3 tabbladen (extra tabblad met audiostreaming) in v108. Misschien het placebo-effect..
Cluefull 2 december 2022 06:39
Desktop screenshots:
Version 98 also brings a new Desktop Screenshot tool for Chrome to the masses, and it’s no longer hidden behind a flag!
Mijn "Chrome is up to date: Version 108.0.5359.72 (Official Build) (64-bit)"
In tegenstelling tot de tekst boven moest ik de flag chrome://flags/#sharing-desktop-screenshots van Default naar Enabled zetten om de optie in de share menu te krijgen.. Windows 10.
Zodiac @Cluefull2 december 2022 09:53
Dank, zat mij al af te vragen of ik iets verkeerd had begrepen, maar werkt nu.

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