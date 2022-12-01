Google heeft versie 108 van zijn webbrowser Chrome uitgebracht. Google Chrome is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Er zijn ook versies voor Android en iOS, maar die volgen een iets ander releaseschema. In versie 108 treffen we onder meer een nieuwe modus aan die het batterijverbruik moet verbeteren en kunnen emoji's beter worden weergegeven. Meer informatie over de veranderingen die in deze uitgave zijn aangebracht, naast de gebruikelijke bug- en security fixes, kan bij Chrome Unboxed worden gevonden.

Sharper Emojis Chrome 98 introduced support for COLRv1 Color Gradient Vector Fonts which produce sharper emojis that are more scalable. In Chrome 108, websites will now have the ability to detect if a browser supports COLRv1 and in turn, display crisper emoji images. Sharp. Battery Saver Mode Google has been working on some battery and memory-saving features for Chrome and ChromeOS for months and some of those tools have finally appeared in the Stable build of the browser. Still disabled behind a flag, battery saver mode can be set to enable when your device is off charge or when your battery drops below 20%. Once you update to 108, you can enable the flag by pointing your browser to chrome://flags/#battery-saver-mode-available and setting the flag to the enable position. Restart your browser and you’re good to go.