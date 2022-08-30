Jon Prosser: uiterlijk nieuwe iPhone SE gaat lijken op dat van de iPhone XR

Apple gaat waarschijnlijk volgend jaar een nieuwe iPhone SE uitbrengen, die uiterlijke kenmerken deelt met de iPhone XR uit 2018. Dat beweert leaker Jon Prosser in de podcast Geared Up. Andere details, zoals technische specificaties, zijn niet bekend.

Prosser beweert in de podcast, rond 42:00, dat hij heeft vernomen dat de iPhone SE 'gewoon de iPhone XR is'. Hiermee zou Apple een groter iPhone-model op de markt willen brengen dat minder geld kost. Prosser noemt verder geen andere details. AppleTrack verwacht dat de nieuwe SE een 6,1"-scherm met Face ID en een 12-megapixelcamerasensor aan de achterkant krijgt.

De iPhone XR werd in 2018 uitgebracht en was een goedkoper alternatief op de iPhone XS en XS Max, die ook dat jaar verschenen. Het scherm van de XR is een lcd in plaats van een oled. Ook heeft het geen tweede camera met telelens op de achterkant, iets wat de XS en XS Max wel hadden. Inmiddels wordt de telefoon niet meer gemaakt.

De laatste iPhone SE kwam eerder dit jaar uit. Deze lijkt wat uiterlijk betreft op het model uit 2020 en de iPhone 8 uit 2017. Tweakers heeft een review gepubliceerd over dit specifieke model.

iPhone XR
iPhone XR

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 30-08-2022 13:30 106

30-08-2022 • 13:30

106

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Reacties (106)

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_Bailey_
30 augustus 2022 13:32
heel erg jammer als het echt zo zal gaan zijn, had gehoopt dat de toekomstige SE series de uiterlijke kenmerken zou krijgen van de huidige 12 en 13 Mini's.
Touchdomex @_Bailey_30 augustus 2022 13:42
Afmetingen van de XR zijn gelijk aan die van de SE van de buitenkant. Groter scherm krijg je er dan voor terug.

Als je nu de SE 2020 of 2022 hebt en je vind dat formaat in de hand liggende prima. Dan is een XR niet direct veel anders. De exterieurmaten zijn gelijk.
sapphire @Touchdomex30 augustus 2022 13:47
*pakt een XR en een SE

XR is een slag groter dan de SE 2020/2022 hoor :? Het scherm van de XR is net zo groot als de buitenzijde van de SE.

edit: PW data er bij.
SE 2020:
Lengte 138,4mm
Breedte 67,3mm
Dikte 7,3mm
Gewicht (gram) 144g

XR:
Lengte 150,9mm
Breedte 75,7mm
Dikte 8,3mm
Gewicht (gram) 194g

De SE 2020 en 2020 hebben wel exact de zelfde maat als de iPhone 7 en 8. Die hoesjes zijn ook uitwisselbaar.

[Reactie gewijzigd door sapphire op 25 juli 2024 11:10]

Mizgala28 @sapphire30 augustus 2022 14:28
Pfft dat is zelfs groter dan mijn 13 Pro nu.

Qua SE 2020/2022 klopt het inderdaad dat de hoesjes van 8 gewoon erop passen, dus je kan makkelijk aan een stapel oudere en goedkopere hoesjes komen ervoor.
Artimunor @Mizgala2830 augustus 2022 15:28
volgens mij begint de stapel 8 behuizingen gewoon op te raken en willen ze nu de stapel XR behuizingen doorspoelen
Argantonis @Artimunor30 augustus 2022 18:37
volgens mij begint de stapel 8 behuizingen gewoon op te raken en willen ze nu de stapel XR behuizingen doorspoelen
Jij meent serieus te scoren met stellen dat Apple nog iPhone 8 behuizingen in een warenhuis had liggen die ze toen maar hebben gebruikt voor de SE 2020 en SE 2022 en dat die dan nu pas op beginnen te raken? En dat krijgt +2… compleet gebroken moderatiesysteem.
_Bailey_
@sapphire30 augustus 2022 13:48
ja, dat dacht ik dus ook al. In mijn beleving is de Xr echt wel een slag(je) groter
JustRob @sapphire30 augustus 2022 13:57
lol. de XR is gewoon 30% zwaarder, ja dat is echt een wereld van verschil.. toch jammer.
Sakke3 @Touchdomex30 augustus 2022 13:50
iphone xr is even groot dan iphone 11, toch wel wat groter dan de huidige se
cmegens @Sakke330 augustus 2022 19:07
Nee de XR is zelfs groter dan de 11. De 11 heeft hetzelfde formaat als de X en XS. De XR was iets groter.
sigmundfreund @cmegens30 augustus 2022 20:21
Niet waar. De 11 Pro heeft die afmetingen. De 11 is qua afmeting identiek aan de XR. Aan de buitenkant is buiten de kleuropties het enige verschil de dubbele camera en het frosted eiland.
The Third Man @cmegens31 augustus 2022 11:52
https://www.macrumors.com/roundup/iphone-11/
Other than the notch at the top for the Face ID camera, speaker, and ambient light sensor, the iPhone 11 is all display. The iPhone 11 measures 150.9mm tall, 75.7mm wide, and 8.3mm thick, which is identical to the previous-generation iPhone XR. It weighs in at 6.84 ounces, also identical to the XR.
De verwarring komt denk ik van het verschil tussen XR en de voorgaande modellen ('stuk groter'), maar de XR heeft juist de maat (150x75) die uiteindelijk de 11, 12 en 13 ook hebben gekregen.
_Bailey_
@Touchdomex30 augustus 2022 13:47
ah ok. Ik ben alleen bekend ( in bezit) met de 12 en 13 Mini en niet de SE. De huidige Mini series zijn echt mijn favo formaat iPhones.

Ik vond de Xr best wel groot. Maar dat is uiteraard erg persoonlijk.
Jonasken @_Bailey_5 september 2022 03:44
Ik had gehoopt dat de mini lijn de SE lijn ging opvolgen met bijvoorbeeld 1 cameralens... , helaas :'(
bas-r @Touchdomex30 augustus 2022 13:50
Dat is helemaal niet waar. Zit een behoorlijk verschil in.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1242931;1796674/

Erg jammer dit, veel te groot allemaal.
S1NN3D @Touchdomex30 augustus 2022 13:52
Deze maatvoering is niet gelijk. Ik heb hier een SE2022 van het werk en een 11, welke qua maatvoering gelijk is aan een XR. De XR is toch echt een beetje groter. De specs: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm versus 150.9 x 75.7 x 8.3 mm.
lastlong @Touchdomex30 augustus 2022 17:20
Dit klopt niet. Ik heb juist de XR weggedaan omdat ik niet kon wennen aan het formaat. Daarvoor had ik de 7 die een stuk compacter was (en net zo groot als de SE)
dirk161 @Touchdomex30 augustus 2022 13:48
De huidige SE is juist net even te groot.
FormFirm @dirk16131 augustus 2022 11:17
Je zou dan naar een 12 of 13 mini kunnen kijken. Die zijn net een beetje kleiner.

[Reactie gewijzigd door FormFirm op 25 juli 2024 11:10]

dirk161 @FormFirm31 augustus 2022 14:28
En 1,5 keer zo duur.
damaus @Touchdomex30 augustus 2022 13:48
[deleted]
Sapphire was me net voor

[Reactie gewijzigd door damaus op 25 juli 2024 11:10]

eilavid @_Bailey_30 augustus 2022 13:37
Inderdaad heel jammer. Denk dat ons mini fans een te kleine groep is. Vind het vreemd dat er geen top spec telefoon met klein formaat aan de android kant is, de 13 mini is perfect.
vix-ducis @eilavid30 augustus 2022 14:19
De Zenphone 9 is daar toch een 'vrij' goed alternatief. Toegegeven, hij is 4mm breder dan de iPhone 13 mini, maar hij is toch aanzienlijk kleiner dan de standaard android smartphone (en doet het toch goed op gebied van batterijduur). Niet alle specs zitten op het niveau van bijvoorbeeld een S22 Ultra, maar bepaalde toegiften zal je altijd moeten maken bij kleinere formaten.
cmegens @vix-ducis30 augustus 2022 19:10
Maar dat is dus het mooie van de 12 en 13 mini. Die is qua specs nagenoeg gelijk aan de gewone 12 en 13, maar dan gewoon kleiner. Je hoeft dus geen concessie te doen, maar kunt gewoon je gewenste formaat kiezen.
vix-ducis @cmegens30 augustus 2022 19:24
Ja, dat klopt. Maar de Zenphone 9 vergelijken met de Samsung S22 Ultra is als de iPhone 13 Mini vergelijken met de iPhone 13 Pro Max. Dat was uiteraard een vergelijking die ik zelf maakte, maar wel naar aanleiding @eilavid's wens voor "top specs". De iPhone 13 mini maakt ook concessies op gebied van scherm (geen High Refresh Rate), batterijduur en camera's. Qua chipset heeft de Zenphone 9 ook gewoon een Snapdragon 8+ Gen 1, een prima camera en een mooi OLED scherm. In de android wereld is de Zenphone 9 momenteel, volgens mij, de beste vergelijking met de iPhone 13 mini tov de rest van het landschap.
4x4 @eilavid31 augustus 2022 12:54
Voor mij was de 13 Mini een goede reden om van Android naar iOS over te stappen.
Had van al ervaring met iOS middels een werktelefoon en een privé iPad. Voorlopig blijf ik de 13 Mini nog jaren gebruiken.
Barryke @eilavid30 augustus 2022 13:45
Sommige smartwatches met sim, zijn praktisch een telefoon. Dus misschien gaat hierin nog wat moois bestaan voor de mini fans?

Even opgezocht, scherm diagonalen: iwatch 45mm, en iphone1 was 90mm.
Als er een horloge komt met flex display (openvouwend of rond je pols) dan zijn ze al bijna gelijk.
NSG @Barryke30 augustus 2022 14:05
De mini 12 en 13 zijn bijna net zo groot als de SE 2022. Dat kan je echt niet vergelijken met een smartwatch.
Ultimus XI @Barryke30 augustus 2022 16:09
Ik mag hopen dat dit sarcasme is.
k995 @_Bailey_30 augustus 2022 15:26
EN wat is er dan zo'n verschil tussen xr & 12 ? Die hebben zo goed als dezelfde formfactor, apple veranderd die al jaren niet meer.
i-chat @k99530 augustus 2022 17:10
Ze hadden het over de 12mini niet over de normale 12 daar zit nogal een formaat verschil

Ik denk dat kwa budget je beter af bent met de xr-behuizing maar eigenlijk snap ik de move niet zo goed vooral het grootste argument richting oled gaat niet op want dan hadden ze voor de XS gekozen dus als dat geen punt is, wat dan wel?
cmegens @k99530 augustus 2022 19:13
Er zijn flinke verschillen. De bezels op de XR zijn groter, daarom is het toestel ook wat groter. Dat komt omdat de XR een gewoon LCD scherm gebruikt, waar de 12 een oled gebruikt. Dat maakt dat je vrij makkelijk de 2 toestellen kunt onderscheiden, waarbij de 12 echt veel meer premium voelt.
k995 @cmegens30 augustus 2022 20:14
Ja die 1 a 2mm verschil , enorm.
ELD @_Bailey_30 augustus 2022 13:36
Dit dus, het verdwijnen van de mini was zeer slecht nieuws. Eindelijk weer een kleinere telefoon met veel mogelijkheden gaat hij er weer uit.
cmegens @ELD30 augustus 2022 19:08
Dat is nog steeds niet bevestigd. Aankomende maand gaan we leren of er een 14 mini komt of niet.
Marve79 @ELD30 augustus 2022 14:29
Tja blijkbaar verkocht die niet dus dan kan ik het wel begrijpen. Hij is waarschijnlijk ook duurder om te maken aangezien alles moet passen in een kleinere behuizing. Plus je krijgt er een slechte accuduur voor terug. Denk dat het gewoon een optelsom is voor Apple.

Ik denk ook dat veel mensen hem te duur vonden. Niemand wil 800 euro betalen voor 5.4 inch.
gron74 @Marve7930 augustus 2022 14:39
Mensen die de mini kopen willen juist een kleinere telefoon. Precies de reden waarom ik een 12 mini heb. Met geld heeft dat wat mij betreft niets te maken. Ik hoor ook bijna niemand met een mini praten over de prijs.

Ik had jaren geleden een iPhone 11 besteld, maar ik had zowat een heuptas nodig om die te vervoeren haha.
i-chat @gron7430 augustus 2022 17:02
Ik weet niet,

Ik denk dat er wel een klein groepje zal zijn dat graag wat kleiner wil maar dat de overgrote meerderheid gewoon groter is beter denkt.

Kijk voor mij spelen andere belangen want een 6,5inc scherm kan ik gewoon beter lezen dan 5,3 maar voor de mensen bij wie dat niet geldt moet je wel de optelsom maken

1. Apps worden meestal met een optimale beeld resolutie in gedachten ontworpen bij een klein scherm wordt het dus sub-optimaal
- om dat tegen te gaan moet Apple dus wel zijn scherm verkleinen maar niet zijn resolutie dan moeten ze ineens 8k technologie gaan gebruiken om een qhd-schermpje te verkopen Vervolgens moet de batterij kleiner maar mag hij niet korter mee.

Inder aan de streep zou je dus een iPhone 14 nin pro mini voor een iPhone 14 pro prijs moeten verkopen.

Of je moet enorme hardware consessies doen hebben ze bij de 12 en ik gok de 13 mini wél gedaan met weinig succes

Dan is het inderdaad jammer dat ze niet voor de 12mini én de XS zijn gegaan

Een se in de vorm van een 12 mini had met 1ipv 2 camera’s en het weglaten van bepaalde zaken met bovendien een ips of zelfs een budget-end oled mogelijk een goede budgetvriendelijke optie geweest terwijl een xr of xs dan als se max toch nog nét wat meer screenspace kunnen bieden

Voor beide moet ik eerlijk bekennen dat ik erg teleurgesteld zal zijn als het geen oledschermpjes worden die zitten inmiddels zelfs al in de low-midrange toestellen van samsung (a22 €240 720o oled)
Guus... @Marve7930 augustus 2022 14:37
Ze hadden ook de telefoon dikker kunnen maken en de accu degelijk kunnen houden of andere features kunnen inleveren. Het bewijs dat een kleine telefoon niet verkoopt is gebaseerd op telefoons die gewoon niet voldoen aan andere eisen.
boot020 @_Bailey_30 augustus 2022 15:53
Dat kan natuurlijk alsnog. Met de huidige 12 en 13 mini's kun je nog jaren uit de voeten. Ik denk tegen de tijd (of eerder al) dat de mini's geen updates meer krijgen er een ander 'mini' toestel voor in de plaats komt. Het enige wat wel jammer is dat je dan misschien een tijdje USB-C zal mislopen.
speedhaste @_Bailey_30 augustus 2022 20:24
Inderdaad zeker met het oog dat het met de mini variant gedaan is bij de 14 generatie volgens de geruchten.
Alhoewel voor mij persoonlijk er een nog kleinere variant zou mogen verschijnen, ik gebruik nu regelmatig de dubbele tik op de home knop on het scherm omlaag te brangen, vanwege dat voor mij m'n iPhone 8 (4.7"scherm) te groot is voor comfortabel één handig gebruik en zou ik liever een 4"scherm hebben zoals de iPhone 5 had en eerste generatie SE.
R.Mats @_Bailey_31 augustus 2022 07:21
Geef het een paar jaar. Volgens mij was het hele idee achter de nieuwe SE's om de chassis van oudere Iphone te hergebruiken. Eerst de chassis van de iphone 8, nu de XR, over een jaar of 3-4 wellicht de 12 of de 11?
n3z 30 augustus 2022 13:39
Veel te groot. Het mooie aan de SE is dat het een kleine lichte telefoon is. Waarom niet gewoon de SE verpakken in een 13 mini jasje met goedkopere materialen en een oudere chip?

[Reactie gewijzigd door n3z op 25 juli 2024 11:10]

Deveon @n3z30 augustus 2022 13:54
De SE verkoopt juist omdat het een goedkope telefoon is met de nieuwste chip (lange ondersteuning). Voor een kleine iPhone is er de Mini die vreemd genoeg weer uit het gamma verdwijnt. De XR was zelf trouwens ook al een soort budget variant dus wel vreemd dat precies dat formaat weer nieuw leven krijgt.
JDx @Deveon30 augustus 2022 14:08
Ik kocht de SE omdat het nog de kleinste iPhone was.
Deveon @JDx30 augustus 2022 14:31
De mini is kleiner, alleen dikker en met name duurder.
Loller1 @Deveon30 augustus 2022 16:13
De XR was niet echt een budget variant. Het was gewoon wat nu de mainline iPhone is geworden. De XR werd opgevolgd door de iPhone 12 (en mini) en iPhone 13. Wat vroeger de "mainline" iPhone was is nu de iPhone Pro.
tw_gotcha @Deveon30 augustus 2022 18:19
het schijnt dat de mini slecht verkoopt: https://www.gizchina.com/...-the-entire-series-sales/
te slecht om te handhaven. Ik heb nog andere artikelen gezien hierover maar die kon ik niet meer vinden
float4 @n3z30 augustus 2022 13:45
SE verkoopt goed omdat het de goedkoopste iOS-telefoon is, niet om het formaat. Als het mensen om het formaat ging dan hadden de 12 mini en 13 mini betere verkoopcijfers gehad.
Cergorach @float430 augustus 2022 14:05
Voor mij was de SE de enige die nog een TouchID had, de lagere prijs is mooi meegenomen. Ik verwacht dat ik nog wel wat jaartjes kan doen met m'n SE, maar hoop dat Apple in de tussentijd toestellen op de markt brengt die TouchID in de powerbutton ondersteunen zoals de iPad Air...
Wilvee @Cergorach30 augustus 2022 22:17
@Apple:
Announce a new iphone SE in september for availability in 2023 and I preorder one NOW!
synoniem @float430 augustus 2022 14:36
Ik heb mijn SE anders toch echt gekocht vanwege zijn formaat en de aanwezigheid van TouchID. Was de SE er niet geweest had het een 12 of 13 mini geworden.
Argantonis @float430 augustus 2022 18:33
SE verkoopt goed omdat het de goedkoopste iOS-telefoon is, niet om het formaat. Als het mensen om het formaat ging dan hadden de 12 mini en 13 mini betere verkoopcijfers gehad.
Dat zal in ieder geval deels Apple’s eigen insteek zijn, al dan niet terecht. Ik heb de SE 2020 gekocht omdat ik een kleine telefoon wilde. Als ik had geweten dat er een mini zou komen van de 12 had ik daarop gewacht. Achteraf waren er wel geruchten maar ten eerste zijn dat precies dat, geruchten, en ten tweede hou ik dat nieuws toch niet zo bij, en met mij velen. Ik denk dat Apple zichzelf daar wel aardig mee in de vingers heeft gesneden.
Wat betreft de 13, tja mijn SE is gewoon nog te goed om al te vervangen, ook nu nog. Laat staan toen de 13 uit kwam.
Mizgala28 @n3z30 augustus 2022 14:33
Omdat er dan minder reden is om duurdere modellen te kopen.

Dat is in ieder geval waar ik vanuit ga.
k995 @n3z30 augustus 2022 15:26
De xr is toch gelijk aan een 13 mini qua uiterlijk?
supersnathan94
30 augustus 2022 13:47
Hier even het verschil in afmetingen met de huidige SE:
Weight and Dimensions: 5.09 ounces, 5.45 H x 2.65 W x 0.29 D inches
Vs de XR:
Weight and Dimensions: 6.84 ounces, 5.94 H x 2.98 W x 0.33 D inches
Qua afmetingen is dat dus wel vrij groot verschil, maar vooral in de dikte. Ik neem alleen wel even aan dat dit ook betekent dat er een grotere batterij in komt te zitten en dat zou dan weer wel gunstig zijn. Bij de huidige SE is het net meh als je hem veel gebruikt.
k995 @supersnathan9430 augustus 2022 15:28
Ze spreken dan ook van "design" ongetwijfeld over het uiterlijk niet een 1 op 1 kopie
sourcedirect @k99530 augustus 2022 15:43
Denk dat het chassis grotendeels hetzelfde zal zijn. Dat is namelijk ook wat de SE zo goedkoop om te produceren maakt, het hergebruiken van een groot del van het productieproces van de iPhone 7/8.
k995 @sourcedirect30 augustus 2022 15:53
Winstmarges is waarom apple zo duur is.
Ze kunnen gerust een soortgelijke xr ontwerpen die ongeveer even groot is als een SE 2022 en die goedkoper in de markt zetten door oude hardware te gebruiken.
supersnathan94
@k99530 augustus 2022 17:42
De duurste onderdelen in de assemblage pijplijn zijn de machines die de boel fabriceren daar maak je niet even zomaar een wijziging aan, omdat die hele flow is gemaakt voor bepaalde timings en materiaal behoeften. Een nieuw chassis ontwerpen is daarom dan ook niet handig. Je kunt bestaande ontwerpen in bepaalde mate aanpassen (stand off op andere positie), maar ingrijpende wijzigingen betekent dat je procesefficientie eronder lijdt. Dat wil je dus voorkomen.
MarcoC 30 augustus 2022 14:26
Ik heb al jaren een Xr en naar volle tevredenheid. De accuduur is heel goed, en de effectieve resolutie is hoger dan de iPhone 11 Pro / 12 / 13 waardoor je meer content op je scherm ziet :) .

[Reactie gewijzigd door MarcoC op 25 juli 2024 11:10]

youridv1 @MarcoC30 augustus 2022 15:56
“effectieve resolutie?” ik zou ff je facts checken. De resolutie van de 11pro, 12 en 13 is veel hoger dan de XR

De XR is 828 in de breedte, alle andere modellen die je noemt zitten op meer dan 1100

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 11:10]

MarcoC @youridv130 augustus 2022 19:33
Waarom ga je ervanuit dat ik mijn facts niet op orde heb? Aardiger zou zijn om mij de vraag te stellen waarop ik mijn conclusie baseer. Zoiets als:
Goh MarcoC, dat begrijp ik niet helemaal. De resolutie van de iPhone 12 is hoger dan de Xr, dus wat bedoel je precies met "effectieve resolutie"?
Aardig dat je dit zo vraagt. Ik zal het nader uitleggen.

Resolutie Xr: 828*1792 @ 2x, effectief 414*896
Resolutie 11 Pro/12/13: 1170*2532 @ 3x, effectief 390*844

De 11 Pro/12/13 zijn dus scherper, maar ze laten iets minder content zien.

Bron: https://www.ios-resolution.com/

[Reactie gewijzigd door MarcoC op 25 juli 2024 11:10]

youridv1 @MarcoC30 augustus 2022 20:20
Dat is dus absoluut niet hoe effectieve resolutie werkt. Dat is gewoon dpi scaling.

Je hebt er met video en text scherpte niets aan

puntje bij paaltje kun je op een XR nieteens 1080p video kijken op volle resolutie

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 11:10]

MarcoC @youridv130 augustus 2022 21:40
Ik zeg toch ook niet dat de Xr scherper is? Ik zeg dat de effectieve resolutie hoger is waardoor je meer content op het scherm ziet. Op de Xr heb je bijv. een regel extra op de Tweakers homepage t.o.v. de iPhone 12.

Bron: ik heb zelf een Xr (prive) en iPhone 12 (werk) voor mijn neus liggen.
BrainyNL 30 augustus 2022 13:37
Blijkbaar verkoopt dat niet en gaan ze weer naar een maatje groter
GekkePrutser 30 augustus 2022 13:42
Echt jammer dat Apple nog steeds geen oled in betaalbare telefoons stopt. Samsung doet dat zelfs met de modellen onder de 200 euro 8)7

Maar in elk geval gaan ze eindelijk eens mee met de bezelloze trend.

Ik gebruik iOS zelf niet meer want het is veel te beperkt voor mij. Maar ik heb wel wat familie die het gebruikt. Tools die ik nodig heb kunnen er niet op door Apple's arbitraire beperkingen zoals:

- Firefox met uBlock Origin (want geen andere browsers toegestaan)
- Yubikeys met PGP er op (Want NFC is te afgeschermd voor dit type tokens). Gebruik ik voor mijn wachtwoordmanager.
- Termux (zijn wel alternatieven voor zoals iSH maar die hebben ook weer te weinig integratie met het systeem)
- Mijn VPN (al weet ik niet of dit nog een technische reden heeft, maar toen ik overstapte waren third party VPN's nog niet toegestaan op iOS)

(Even genoemd omdat ik altijd die vraag krijg hier)

Als je helemaal in het iOS iCloud ecosysteem zit dan gaat het allemaal geweldig hoor, maar ik heb alle OS'en door elkaar hier.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 11:10]

skatebiker @GekkePrutser30 augustus 2022 14:13
"- Mijn VPN (al weet ik niet of dit nog een technische reden heeft, maar toen ik overstapte waren third party VPN's nog niet toegestaan op iOS)"
Dat mag nu al jaren wel.

En iSH is ook geen officiële app, alleen als je geroot bent.

Maar ik ben het met je eens, iOS is veel te beperkt.

En bovendien hebben iPhones nog steeds die achterlijke Lightning stekker. Het enige apparaat wat het nog heeft. iPad Air heeft ook al USB-C.
StGermain @GekkePrutser30 augustus 2022 14:16
Ik gebruik Adguard wat ook een lokale vpn is en als ik buitenhuis ben OpenVPN naar mijn NAS. Bitwarden als password manager die automatisch synct met mijn iPad en Windows machines. Authenticator voor 2stapsbeveiliging maar die draai ik op op zowel de iPhone als iPad in geval ik één van beide zou verlieren of er eentje kapot zou gaan.

Firefox staat al jaren gewoon in de appstore. Kan zijn dat je er geen ublock op kan draaien, dat ga ik niet testen omdat Adguard alles al afblokt.

On topic: Ik gebruik nog altijd de originele iPhone X en die draait nog steeds als een zonnetje maar als de nieuwe SE hetzelfde formaat heeft lijkt het mij een prima alternatief als deze zou kapot gaan of gestolen worden. Dat ik dan een niet-oled scherm krijg vind ik eigenlijk weinig interessant voor een toestel dat primair gebruikt wordt om te communiceren en foto's te nemen bij elke gelegenheid die zich voordoet. Gamen op mijn iPhone doe ik toch al jaren niet meer en films er op kijken als je een iPad Pro hebt doe je ook niet.
novasurp @GekkePrutser30 augustus 2022 14:33
- Je hebt Wipr in plaats van Ublock
- NFC YubiKeys werken tegenwoordig, ook voor SSH
- OpenVPN en Wireguard zijn gewoon beschikbaar
GekkePrutser @novasurp30 augustus 2022 14:38
- NFC YubiKeys werken tegenwoordig, ook voor SSH
- OpenVPN en Wireguard zijn gewoon beschikbaar
Ik gebruik de Fido2 functionaliteit niet maar de OpenPGP functionaliteit (ivm compatibiliteit met andere OS'en). Voor zover ik weet is dit nog steeds niet mogelijk op iOS. Alleen Fido2. Ik gebruik het ook niet alleen voor SSH maar ook voor mijn wachtwoord manager.

En ik gebruik een andere VPN waar helaas geen client voor is op iOS.

Het kan idd wel dat andere blockers wel goed werken, daar heb ik geen ervaring mee. Maar ik gebruik op elk van mijn computers Firefox met uBlock dus dat vind ik wel belangrijk om te hebben ook op mobiel.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 11:10]

Craftynl @GekkePrutser30 augustus 2022 16:01
Welke nieuwe Samsung heb je dan voor onder de 200 euro met een OLED?
GekkePrutser @Craftynl30 augustus 2022 16:05
De A32 bijvoorbeeld. Is nu 224 euro in de pricewatch maar regelmatig in de aanbieding voor 199. Zelfde verhaal met de M32.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 11:10]

Ruw ER 30 augustus 2022 15:04
Ik ben wel fan van de SE modellen. Capabele telefoons met een lange levensduur. Zelfde geldt voor de Samsung A serie sinds ze 5 jaar updates krijgen. De grootste zwakte van de huidige SE is de accuduur, de XR had juist een prima accuduur. Als de nieuwe SE ook een goede accuduur heeft heb je echt een topper.
Flipm0de 30 augustus 2022 13:54
Benieuwd wat het voor iOS gaat doen. Straks is het kleinste formaat 6.1. Je ziet al in ios16 dat ze wijzigingen maken in notificaties (komen nu onder aan het scherm). Ze zijn dus al aan het voorbereiden op grote schermen. Zou prettig zijn als ze de Max versies ook extra functionaliteit geven.
k995 @Flipm0de30 augustus 2022 15:31
mini's zijn 5.4 inch, in de SE kan je max een 5,5.1 inch scherm inlepelen ind e huidige form factor.

Betwijfel dat ze dat allemaal gaan veranderen plots.
Flipm0de @k99530 augustus 2022 15:44
de minis zijn er niet meer vanaf volgende week (volgens de geruchten). Zullen ze vast wel even supporten nog, maar komen geen modelen meer uit kleiner dan 6.1
k995 @Flipm0de30 augustus 2022 15:51
Het is niet omdat ze geen 14 mini brengen dat plots alles groter dan 6.1 zal zijn.
Momenteel verkoopt apple: 11,12 & 13 series tesamen met de SE3 series.

Zelf al zouden ze dus stoppen met de 11 series, dan nog heb je de juist geintroduceerde SE 3 die kleiner is dan 6.1 maar ook nog de 12 & 13 mini.

EN met dit gerucht gaan ze de Se 4 nog steeds onder de 6.1 inch doen met een nieuwe formafactor
Flipm0de @k99530 augustus 2022 15:56
de xr en 11 zijn 6.1 inch. Als deze nieuwe SE de vormfactor van de XR reeks overneemt en de minis gaan eruit is 6.1 het kleinst.
k995 @Flipm0de30 augustus 2022 15:59
Nergens staat er ergens dat de mini's eruit gaan en dat al de SE's plots een heel pak groter word.
Je kan gerust de SE 2022 en daarnaast de SE XR hebben .
Flipm0de @k99530 augustus 2022 16:03
hahaha we reageren toch op geruchten? Zie het artikel. Anders kan je net zo goed op apple.nl kijken. Dat is de waarheid op dit moment.
k995 @Flipm0de30 augustus 2022 16:10
We reageren idd op geruchten maar je verzint er van alles bij dat nergens in die geruchten staat.
Flipm0de @k99530 augustus 2022 16:32
zoals wat? nieuws: Gerucht: Apple presenteert iPhone 14-modellen op 7 september
k995 @Flipm0de30 augustus 2022 20:09
Dat gaat louter over wat men dan aankondigd niks meer.
Flipm0de @k99530 augustus 2022 20:38
Wat zeggen ze daar over de mini?
k995 @Flipm0de30 augustus 2022 22:48
Niks en naar goede gewoonte blijven de 12 & 13 mini te koop als je iets onder de 6.1 wil.
Maverick2001 30 augustus 2022 13:48
Na het overstappen van de iPhone 4 naar de 6 hoopte ik altijd op een kleinere telefoon. Echter is mijn gebruik zoveel verandert en kan ik eigenlijk inmiddels niet meer wennen aan een scherm kleiner dan 6.1 inch. Uiteraard is het kleinere formaat veel prettiger in je broekzak.. maar verder blijf ik toch bij de grotere formaten.
theeck 30 augustus 2022 14:08
Probleem van de mini was/is dat de prijs niet mini is.
nms2003 @theeck30 augustus 2022 15:48
Dat hoeft ook niet perse toch. De mini had de nodige voordelen.
Craftynl @theeck30 augustus 2022 15:56
Dingen van normale grootte die verkleind worden zijn over het algemeen duurder, niet goedkoper. Geen idee hoe Apple het toch beduidend minder heeft laten kosten dan een Pro versie.

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