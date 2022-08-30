Jon Prosser: uiterlijk nieuwe iPhone SE gaat lijken op dat van de iPhone XR

Apple gaat waarschijnlijk volgend jaar een nieuwe iPhone SE uitbrengen, die uiterlijke kenmerken deelt met de iPhone XR uit 2018. Dat beweert leaker Jon Prosser in de podcast Geared Up. Andere details, zoals technische specificaties, zijn niet bekend.

Prosser beweert in de podcast, rond 42:00, dat hij heeft vernomen dat de iPhone SE 'gewoon de iPhone XR is'. Hiermee zou Apple een groter iPhone-model op de markt willen brengen dat minder geld kost. Prosser noemt verder geen andere details. AppleTrack verwacht dat de nieuwe SE een 6,1"-scherm met Face ID en een 12-megapixelcamerasensor aan de achterkant krijgt.

De iPhone XR werd in 2018 uitgebracht en was een goedkoper alternatief op de iPhone XS en XS Max, die ook dat jaar verschenen. Het scherm van de XR is een lcd in plaats van een oled. Ook heeft het geen tweede camera met telelens op de achterkant, iets wat de XS en XS Max wel hadden. Inmiddels wordt de telefoon niet meer gemaakt.

De laatste iPhone SE kwam eerder dit jaar uit. Deze lijkt wat uiterlijk betreft op het model uit 2020 en de iPhone 8 uit 2017. Tweakers heeft een review gepubliceerd over dit specifieke model.