Google Meet krijgt nieuwe interface en virtuele videoachtergronden

Google voorziet de webversie van Meet binnenkort van een nieuwe interface. Deze nieuwe UI moet onder andere overzichtelijker en toegankelijker zijn. Google introduceert in de komende weken ook virtuele videoachtergronden.

De nieuwe interface verschijnt in mei, meldt het bedrijf in een blogpost. Het uiterlijk zou onder andere verbeteringen in de videofeed doorvoeren. Zo kunnen gebruikers binnenkort hun eigen webcambeelden herpositioneren, verkleinen of minimaliseren. Gebruikers krijgen ook de optie om meerdere videofeeds vast te pinnen, of om een presentatie te 'ontpinnen' en het formaat hiervan te verkleinen.

Verder worden alle gespreksopties in de nieuwe interface weergegeven in een toolbar onderaan het venster, waaronder de tekstchat en de lijst met deelnemers. Google verplaatst ook de knop voor het beëindigen van het gesprek weg van de camera- en microfoonknoppen.

De nieuwe webinterface voor Google Meet. Afbeelding via Google

Google rolt in de komende weken ook virtuele videoachtergronden uit voor Google Meet. Meet kreeg eerder al ondersteuning voor virtuele achtergronden, maar tot nu toe werden alleen statische afbeeldingen ondersteund. De komende weken rolt Google een nieuwe functie uit voor de mobiele versie en de webversie van de dienst, die het bedrijf video-achtergrondvervanging noemt. Daarmee kunnen gebruikers bewegende beelden als virtuele achtergrond instellen. Bij de release van deze feature zijn drie bewegende achtergronden beschikbaar; een klaslokaal, een feest en een bos. Later volgen andere videoachtergronden.

Verder krijgt de webversie van Meet een low-light-modus. Deze feature zat al in de mobiele versie van de videobeldienst. De functie past de webcambeelden bijvoorbeeld aan om gebruikers beter zichtbaar te maken wanneer ze in een donkere ruimte zitten, of wanneer ze teveel licht achter zich hebben. Betaalde Google Meet-gebruikers krijgen in de komende maanden toegang tot een autozoom-functie, waarbij hun webcambeelden automatisch worden ingezoomd op de gebruiker.