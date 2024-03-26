Canva neemt maker Affinity-ontwerpsoftware over

Online ontwerpplatform Canva neemt Serif Labs, de maker van de Affinity-softwaresuite, over. Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend. Daarmee wordt Canva de eigenaar van Affinity's creatieve software, die alternatieven biedt voor bijvoorbeeld Adobe Photoshop en Illustrator.

Canva en Affinity-ontwikkelaar Serif Labs melden in hun aankondiging niet welk bedrag met de overname gemoeid is. Volgens persbureau Bloomberg gaat het om 'enkele honderden miljoenen ponden' in cash en aandelen. Met de overname wordt Affinity's team van negentig medewerkers ondergebracht bij Canva.

Canva-medeoprichter Cameron Adams zegt tegen de Sydney Morning Herald dat de Affinity-software gescheiden blijft van het Canva-platform. Gebruikers kunnen op termijn wel kleine integraties verwachten, meldt Adams. De productteams van Canva en Affinity voeren momenteel gesprekken over 'lichte integratie'. Wat die integratie precies gaat inhouden, is onbekend.

De Affinity-suite bestaat uit drie losse applicaties: Affinity Photo, Designer en Publisher. Respectievelijk bieden die alternatieven voor Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign. De software is beschikbaar op Windows, macOS en iPadOS. Volgens Canva hebben de applicaties wereldwijd meer dan drie miljoen gebruikers. Canva is op zijn beurt een onlineplatform voor grafisch ontwerp, met maandelijks ruim 175 miljoen gebruikers. Met de overname wil Canva naar eigen zeggen de markt voor professionele designers betreden; het Canva-platform zelf is vooral gericht op gebruikers zonder ontwerpervaring.

Affinity Photo 2
Affinity Photo 2

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-03-2024 13:39
89 • submitter: MRIdev

26-03-2024 • 13:39

89

Submitter: MRIdev

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Reacties (89)

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Stukfruit 26 maart 2024 14:15
Oei oei oei, dat klinkt niet positief. Canva staat bekend om de afschuwelijke YouTube-reclames die zijn betaald met nog irritantere abonnementsmodellen.

Exact de reden waarvoor mensen, waaronder ikzelf, de software van Affinity gingen gebruiken.

Jammer. Heel jammer.

In hun statement staat dit vermeld:
We've worked tirelessly to challenge the status quo, delivering professional-grade creative software that is both accessible and affordable.

None of that changes today.
En uit de FAQ:
Canva’s business model is subscription, are there any plans to change how Affinity is sold?

There are no changes to our current pricing model planned at this time, with all our apps still available as a one-off purchase. Existing Affinity users will be able to continue to use your apps in perpetuity as they were originally purchased – with plenty of free updates to V2 still to look forward to!
Geen woord over de toekomst en de eventuele V3 en overal wordt expliciet benoemd dat je alleen "vandaag de dag" en als "huidige gebruiker" geen last zal krijgen.

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 24 juli 2024 18:30]

Oon @Stukfruit26 maart 2024 14:41
Gelukkig werkt Affinity prima as-is, en heb je permanent toegang tot de huidige versie. Zolang er geen grote OS updates zijn die er voor zorgen dat Affinity niet meer kan opstarten of niet meer naar behoren functioneert zou je dus gewoon met de huidige versie verder kunnen.
Rembert @Oon26 maart 2024 16:16
Dat geldt ook voor versie 1, als je die ooit gekocht had. Mijn dochter maakt dankbaar gebruik hiervan terwijl ikzelf op versie 2 zit. Ik maak me vooralsnog niet zo'n zorgen over deze overname. De verwachting is nu dat de Affinity producten naast Canva blijven bestaan en er zal een beetje kruisbestuiving komen. Een business-model als: Affinity producten one-time-payment en daarnaast de online services van Canva in een subscription model lijken me op zich prima.

Mochten ze toch voor een subscriptie-model besluiten voor deze desktop apps, dan krijgen we vast hetzelfde verhaal als bij Adobe: doordat het geld toch wel binnenkomt, is er nog maar nauwelijks een incentive om tot werkelijk significante verbeteringen te komen bij de desktop apps.
Floris4970 @Rembert26 maart 2024 16:25
offtopic: maar je kan toch je dochter net zo goed V2 laten gebruiken als je daar een licentie voor hebt? Zover ik weet wordt er niet gecontroleerd op hoeveel machines je de software hebt draaien.
(Of dat helemaal volgens de regels is dat weet ik ook niet.. vast niet als je de kleine letters leest)
Rembert @Floris497027 maart 2024 00:23
Dat is alleen het geval voor private licenties: die mag je inderdaad op alle computers in je huishouden installeren. Ik gebruik de software professioneel.
PaulHelper @Floris497026 maart 2024 21:58
Ja dit is eigenlijk wel waar. Alles zegt dat non commercial gebrui gewoon mag op al je /household devices dus ook in die situatie.
Ze kunnen allerlei prima v2 gebruiken legaal en licentiewijs
graverobber2 @Rembert26 maart 2024 20:26
Het grote voordeel van Affinity tegenover de Adobe suite is net dat het geen subscription heeft.
Als ze ook zouden overgaan naar subscription, durf ik wedden dat veel mensen dat gewoon terug overstappen naar Adobe.
BugsNL @Oon27 maart 2024 06:01
Totdat de inlog services van V2 uitgaan omdat het tegen die tijd "zo'n oude" applicatie is dat het niet "rendabel" is om in de lucht te houden. En je dus over moet op iets anders met een maandelijkse subscription. Ik zie hier niets anders dan een slechte zaak. Leuk voor de eigenaren van Serif Labs dat ze hun zakken hebben kunnen vullen, hun goed recht. Voor de gebruikers zie ik het alleen maar zwart in.
J_van_Ekris @Stukfruit27 maart 2024 14:01
Intussen is er vandaag een mailing de deur uit gegaan, waarin ze wat sterkere uitspraken doen. Ze doen "pledges":
1. We are committed to fair, transparent and affordable pricing, including the perpetual licenses that have made Affinity special.

We share a commitment to making design fairer and more accessible. For Canva, this has meant making our core product available for free to millions of people across the globe, and for Affinity, this has meant a fairly priced perpetual license model. We know this model has been a key part of the Affinity offering and we are committed to continue to offer perpetual licenses in the future.

If we do offer a subscription, it will only ever be as an option alongside the perpetual model, for those who prefer it. This fits with enabling Canva users to start adopting Affinity. It could also allow us to offer Affinity users a way to scale their workflows using Canva as a platform to share and collaborate on their Affinity assets, if they choose to.

2. We will double down on expanding Affinity’s products through continued investment in Affinity as a standalone product suite.

3. We will provide Affinity free for schools & nonprofits (NFPs).

4. We are committed to listening and being led by the design community at every step in this journey.
Dus ik heb nu goede hoop dat Affinity wel betaalbare licenties blijft bieden.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 24 juli 2024 18:30]

J_van_Ekris @Stukfruit26 maart 2024 14:46
Geen woord over de toekomst en de eventuele V3 en overal wordt expliciet benoemd dat je alleen "vandaag de dag" en als "huidige gebruiker" geen last zal krijgen.
Als ik kijk naar de Video in de FAQ van Affinity, dan heeft men het verdacht specifiek over V2. Te specifiek (als in, heel bewust vermijden dat er op enige manier de indruk gewekt zou kunnen worden dat voor V3 dezelfde vrije aankoopkeuze wordt geboden).
graverobber2 @J_van_Ekris26 maart 2024 20:29
V1 is van 2014 en heeft ongeveer 7 jaar ondersteuning gekregen.
V2 is pas eind 2022 gereleased. Dat ze nog niet van een V3 spreken vindt ik op zich nog niet zo zorgwekkend, want dat betekend dat V2 nog een tijdje ondersteund wordt (hoop ik)
MOmax @Stukfruit26 maart 2024 14:44
22 maart Affinity aangekocht met 30% Spring discount. Nog ~ 10 dagen om na te denken over:
"Returns & refunds
If you are not satisfied with your product for any reason, you may return it within 14 days for a full refund. See the returns section of our help & support page for more details. "
Wel refund vragen, want dit wordt niks meer, of in je handjes knijpen dat je nog net een perpetual license van V2 hebt kunnen kopen.... :X

[Reactie gewijzigd door MOmax op 24 juli 2024 18:30]

edwinjm @MOmax26 maart 2024 15:00
Ik denk het laatste :)
vdvoort @MOmax26 maart 2024 19:37
Wat is je alternatief?
MadJo80 @Stukfruit26 maart 2024 17:16
Ik heb gelijk maar een licentie voor Affinity for iPad 2 gekocht, die is nu ook in de aanbieding. Voordat ze straks per maand geld gaan vragen (ik gebruikte vooralsnog Affinity for iPad V1)
Replic 26 maart 2024 14:03
Ik hoop wel dat ze het 1 malige betaling blijven houden en niet ook een subscription base gaan doen door dit, er moet natuurlijk toch geld binnenkomen nu....
buck_rogers @Replic26 maart 2024 14:10
Mijn verwachting:
Huidige versie 2: geen verandering.
versie 3: optie subscription, perpetual aanzienlijk duurder.
versie 4: alleen subscription.
Htbaa @buck_rogers26 maart 2024 14:28
Vergelijkbaar met wat Capture One deed na overname door investeerdersmaatschappij. Alleen kregen zijn (terecht) zoveel gezeur over hun heen dat ze de plannen iets hebben aangepast, maar nog steeds in het voordeel van hunzelf waardoor je toch écht beter een abonnement kunt nemen. Nu was bij Capture One het abonnement niet nieuw, maar nu heb je alleen recht op updates met een abonnement. Losse licentie is alleen voor wat er op dat moment beschikbaar is. Update, bugfix? Jammer, koop een "upgrade" (wat een nieuwe licentie is).

Ben zeer benieuwd welke kant dit opgaat. Overname betekent vaak weinig goeds voor de (beurs van de) gebruikers.
Cergorach
@buck_rogers26 maart 2024 14:40
Met andere woorden we kunnen nog prima een aantal jaar gebruik blijven maken van Affinity producten. Een upgrade naar v3 en dan een tijd gebruiken nadat v4 uit is. Gaan we dan wel eens zien wat we erna gaan doen...

Ik ben de laatste tijd wat aan het spelen met Affinity Photo voor pixel image manipulatie, maar je merkt toch dat je wat zaken mist uit Photoshop en/of niet zo goed zijn in Affinity Photo...
VirtualGuineaPig @buck_rogers26 maart 2024 14:58
En Xara is net weer terug naar een perpetual
bartvb @buck_rogers26 maart 2024 15:37
Dan zouden ze precies hetzelfde doen als b.v. 1Password.

Super jammer. ik heb Affinity producten omdat het betaalbaar is zonder abonnementsmodel en omdat het een van de weinige serieuze concurrenten van Adobe is.

Super jammer dat ze nu zijn overgekocht door een partij als Canva.
Maverick2001 @Replic26 maart 2024 14:25
Gezien het Canva verdienmodel ben ik bang dat ze gaan switchen naar een abonnement.

Ben zelf nog trouwe gebruiker van Adobe producten maar heb Affinity wel 2x aangeschaft omdat ik het wilde testen als alternatief en ze te steunen als concurrent van Adobe. Heel spijtig dat het nu gekocht is door Canva.
Replic @Maverick200126 maart 2024 14:48
Ja laten we het maar zien hoe het gaat, ik heb Adobe ook vaak gebruikt omdat Affinity niet alles had, maar vond het fijn dat het één keer halen was en daarna klaar, heb zowel V1 als V2, eens zien hoe V3 eruit gaat zien dan :)
iAR @Replic27 maart 2024 08:35
Ik heb zo'n tering hekel aan die abonnementen. Laatst was een app met alle in app aankopen (one time) nog 8 euro. Nu is het een abonnement 3,99 per maand of 99,99 euro lifetime. Dat is meer dan 10 keer zo veel. Ik wens de developer echt perpetual lego onder zijn voeten O-)
WendelV 26 maart 2024 13:44
Het fijne aan de Affinity suite pakketten zijn de transparante eenmalige prijzen die je betaalt. Hoop dat dit niet verandert na deze overname...
J_van_Ekris @WendelV26 maart 2024 13:49
+1

Ten opzichte van Photoshop is Affinity veel budgetvriendelijker, en de eenmalige aanschaf is ook niet schrikbarend. En ik heb de indruk dat Affinity beter loopt op een reguiere PC dan Photoshop (alhoewel ik al jaren geen Photoshop meer heb aangeraakt..).
lithiumangel @J_van_Ekris26 maart 2024 14:08
Aangezien ik photoshop met plezier zelfs op een M3/8GB Surface Go 2 gebruik; lijkt me dat de performance van PS meer als genoeg is optimized.
Rebert @lithiumangel26 maart 2024 15:52
Optimized is een groot woord vind ik. Affinity verbruikt veel minder resources en heeft tenmisnte live rendering van brushes/gradients/blurs/filters
lithiumangel @Rebert26 maart 2024 18:25
De test die je gelinkt hebt is uit 2017; we zijn inmiddels al bijna 7 jaar verder. Mijn reactie op @WendelV is dat hij in zijn eigen woorden ook al jarenlang geen ervaring heeft met PS.

Mijn ervaringen, met het draaien van PS op een zeer trage stuk hardware (M3 = minder dan I3, vooral deze compleet passief gekoelde in een tablet chasis) zijn nog recent. Ik reis 40% van m`n tijd per jaar, zowel werk als prive; en vaak wil ik zo minimaal en licht mogelijk reizen; met carry-on only, ook al ga ik ergens voor 10 dagen. ipv m`n Lenovo Gen11 X1 overal te slepen is dat gewoon m`n Go2; ik edit hele shoots (50MP RAW) erop, meestal per foto 10-25 layers; en 3 plugin suites, naast ook de neural features van PS.

Gaat prima. Als je het niet "optimized" wil noemen, dan noemen we het gewoon waar het op slaat : "Photoshop draait ook gewoon prima op mindere hardware"

[Reactie gewijzigd door lithiumangel op 24 juli 2024 18:30]

Rebert @lithiumangel27 maart 2024 16:08
Mijn ervaring is vooral binnen Affinity Designer and Illustrator, en daarbij is Affinity op mijn surface book2 toch echt vele malen sneller dan illustrator. Dit is een passief gekoelde laptop van windows zelf. Ik kan hier nog amper photoshop op draaien trouwens, zo slecht is het geopitmaliseerd. Is natuurlijk 6 jaar oude hardware, maar dan nog ...
Tourmaline @Rebert26 maart 2024 18:12
En is daarbij veel sneller. Probleem bij Photoshop is veel oude code.
magnifor 26 maart 2024 13:42
Kwestie van tijd dat je dus het Affinity pakket naar het subscription model gaat, dan kan je net zo goed naar Photoshop gaan.
Martinspire @magnifor26 maart 2024 14:11
Naja goed, dan kan het alsnog veel goedkoper zijn. Ik heb wel het idee dat Affinity nooit genoeg budget had om Photoshop bestanden e.d. goed in te lezen. Het zag er toch altijd net wat anders uit.
magnifor @Martinspire26 maart 2024 14:20
Het gaat waarschijnlijk om een miljoenenbedrag, dit bedrag moet terugverdiend worden dus dat gaan ze echt niet doen met een paar euro per maand. Het zal vast en zeker goedkoper worden dan die 12 euro voor per maand die je voor Photoshop en Lightroom betaald maar zal nog minimaal 7-8 euro worden lijkt me, voor een paar euro meer zou ik dan liever voor de “real deal” gaan.

Goed, eigenlijk wisten we stiekem allemaal dat de eenmalige payment model nooit eeuwig stand kan houden in deze tijden.
Cergorach
@magnifor26 maart 2024 14:32
Goed, eigenlijk wisten we stiekem allemaal dat de eenmalige payment model nooit eeuwig stand kan houden in deze tijden.
Erm... Maar het is geen eenmalig payment model. Het is een eenmalig payment model per major version. Dus als je v1 had gekocht moest je een upgrade kopen voor v2. In mijn geval €84 (tijdens een sale) voor v1 apps en €120 voor de v2 upgrade.

Waarom Affinity zo goed verkoopt en heeft kunnen bereiken wat het heeft kunnen bereik is het verkoop model. Als dat veranderd zal men uiteindelijk diezelfde klanten verliezen. Waarschijnlijk aan een concurrent die geen abonnementsmodel hanteert of aan de grotere concurrent die ook het abonnementsmodel hanteert...

Dit is niet een markt waarbij Affinity marktleider is en het gros er toch wel bij blijft. Het heeft een niche ingenomen juist vanwege diens verdienmodel, als ze daar aan gaan sleutelen... Dat is super risicovol voor de koper van Serif/Affinity.

Wat men wel verwacht te gaan doen is integraties met de producten van Canva, waardoor mensen wellicht eerder ook een abo nemen op een Canva product via een Affinity product. Dus wellicht is het voor Canva wel heel wenselijk om het Affinity model voor de Affinity producten te behouden...
Zoop @Cergorach27 maart 2024 09:41
Vreselijk anekdotisch natuurlijk, maar letterlijk iedereen die ik ken die Affinity gebruikt komt van Adobe vandaan en was dat business model spuugzat. Mijn gevoel zegt dat dit zo'n beetje HET selling point is. Het is best goede software hoor, maar Photoshop is in zo veel gevallen echt veel beter. Dat kan je voor lief nemen vanwege het prijsmodel, maar als dat voordeel komt te vervallen, is het toch snel klaar denk ik zo. Van de mensen die ik ken zullen echt niet op Affinity blijven hangen als het een zelfde prijsmodel krijgt als Adobe, al is het dan nog 2x zo goedkoop, bijv.

Dus helemaal eens. Laat dat soort spul aan Canva over, abo's en cloudmeuk, laat Affinity gewoon een standalone app. Die kruisbestuiving zou genoeg moeten zijn.
Cergorach
@Zoop27 maart 2024 09:57
Maar je kan Affinity gewoon blijven gebruiken onder het huidige model, als het nu al voldoende is om Photoshop te vervangen voor veel Affinity gebruikers, waarom zou het dan opeens niet meer voldoen?
Zoop @Cergorach27 maart 2024 10:13
Dan is er dus helemaal geen reden om Affinity te gebruiken, gebruik dan een oude Photoshop van voordat ze dat prijsmodel introduceerde. Heb zelf ook nog een werkende Photoshop CS1 ergens draaien.

Maar ja, ideaal is het niet. Zit je een tutorial te volgen en dan heten dingen gewoon anders of ze ontbreken omdat je met een oude versie werkt. En uiteraard bugfixes en nieuwe features enzo, als je het lijstje bekijkt van de update van vandaag zitten er toch wat dingetjes bij waar ik blij mee ben dat ze gefixed worden.
Het liefste hou je zoiets wel up to date.

Voor het gros wat ik ermee doe (ben developer, geen designer) is een oude versie voor mij inderdaad prima.
Zenomyscus @magnifor26 maart 2024 13:59
Oef, daar ben ik ook bang voor. Ik las de titel en dit is het eerste wat mij te binnen schoot. Hopelijk is er dan weer iets anders waar ik op over kan stappen.
VirtualGuineaPig @Zenomyscus26 maart 2024 14:49
GIMP?
MazeWing @VirtualGuineaPig26 maart 2024 15:31
Zolang die niets aan hun standaard UI doen zie ik weinig mensen overstappen...
VirtualGuineaPig @MazeWing26 maart 2024 15:50
Zoek eens naar Diolinux PhotoGIMP
BugsNL @VirtualGuineaPig27 maart 2024 06:08
Ik zou GIMP gewoonweg niet willen gebruiken alleen al omdat de bedenker te koppig is om in te zien dat zijn workflow management waardeloos is. Laat staan dat het 10 jaar achter loopt op features vergeleken met de Affinity suite die zo'n 5 jaar achter loopt op Adobe.
Wolfos @magnifor26 maart 2024 16:02
Tja, dat zeiden mensen ook over Allegorithmic toen ze door Adobe werden overgenomen. Uiteindelijk zijn de nieuwste versies en zelfs nieuwe software (Substance 3D modeler) zowel met als zonder subscription beschikbaar.

Hopelijk snapt Canva ook wel dat Affinity Photo vooral word gezien als abonnementsvrij alternatief voor Photoshop.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 18:30]

Tourmaline @magnifor26 maart 2024 18:12
Affinity Photo heeft toch wel eigenschappen die Photoshop niet heeft en andersom.

Jammer die overname.
Affinity suite werkt nog steeds goed.
sapphire 26 maart 2024 14:03
Ik heb nog een V1 licentie ergens, snel dan maar upgraden naar V2 voordat het een subscription model word :X

Mocht je nu V2 nieuw willen kopen kost dat (in de aanbieding) €51,99, dat zijn tenminste leuke prijzen voor iemand die het af en toe gebruikt maar meer wil dan alleen wat bijsnijden, roteren, ect.
Dan kun je ook gewoon elke paar jaar een nieuwe versie kopen :)
magnifor @sapphire26 maart 2024 14:11
Voor zulke simpele taken kan je net zo goed paint.net gebruiken. Helemaal gratis.
Christoxz @magnifor26 maart 2024 14:37
Welke simpele taken?
Sapphire heeft het juist over meer dan alleen bijsnijden, roteren, etc.
maar meer wil dan alleen wat bijsnijden, roteren, ect.
Cergorach
@magnifor26 maart 2024 14:44
Of Gimp... }:O :Y)

Maar als Paint en Paint.net gebruiker, kan Affinity Photo toch wel een hele hoop meer dan Paint.net. Heb je niet meer nodig dan Paint.net, dan volstaat het natuurlijk volledig. Maar ook Affinity Photo kan niet tippen aan Adobe Photoshop, maar als je dat niet nodig heb, volstaat Affinity Photo meer dan genoeg...

Het is maar wat je nodig hebt. Een handzaag is prima, maar als je met alleen een handzaag een eengezinswoning wil gaan bouwen, have fun!. Natuurlijk deed men dat vroeger ook zo, maar men gaat vandaag de dag ook niet te paard naar het werk forenzen... Right tool for the job!
J_van_Ekris @Cergorach26 maart 2024 15:31
Maar ook Affinity Photo kan niet tippen aan Adobe Photoshop, maar als je dat niet nodig heb, volstaat Affinity Photo meer dan genoeg...
Kun je hier specifiek op ingaan, want ik heb jaren Photoshop gebruikt, en gebruik nu al jaren Affinity, maar ik moet zeggen dat ik nog niet tegen beperkingen of problemen ben aangelopen.
Tourmaline @J_van_Ekris26 maart 2024 18:14
De basis in Affinty photo is al goed. Alleen specifieke dingen heeft Photoshop wat meer functies.
Enige wat wat zwakker is in Affinity Photo is de raw converter. Daar gebruik ik lievr andere software voor.
WhatsappHack
@sapphire26 maart 2024 17:59
Je kan in principe ook bij v1 blijven.
ChopperGunnerNL 26 maart 2024 13:42
Ben best wel gehecht aan de Affinity suite als alternatief voor het veels te dure Creative Cloud pakket van Adobe.

Hoop niet dat dit gevolgen heeft voor de toekomst van de Affinity suite en dat ze het als losse software blijven verkopen zonder abonnementsvormen.

Edit: Volgens Wikipedia is Serif Labs in z’n geheel overgenomen door Canva. In het artikel doet het lijken alsof alleen de software is overgenomen.
Edit 2: Artikel is inmiddels aangepast.

[Reactie gewijzigd door ChopperGunnerNL op 24 juli 2024 18:30]

lilmonkey @ChopperGunnerNL26 maart 2024 14:24
Edit: Volgens Wikipedia is Serif Labs in z’n geheel overgenomen door Canva. In het artikel doet het lijken alsof alleen de software is overgenomen.
Geen idee hoe je dat kunt denken als er in het artikel het volgende staat:
Met de overname wordt Affinity's team van negentig medewerkers ondergebracht bij Canva.
ChopperGunnerNL @lilmonkey26 maart 2024 14:25
Het artikel is zojuist aangepast n.a.v. een andere comment die hetzelfde zei.
hellum 26 maart 2024 14:00
Dat is dus het einde van de Affinity suite, het had bestaansrecht omdat het geen Creative Cloud was.
PCG2020 @hellum26 maart 2024 14:45
'Waar was jij goed in op school, hellum?'
'Nou, op mijn rapport stond altijd een 10 met een griffel bij 'overdrijven'...'

:+
hellum @PCG202026 maart 2024 14:46
Hoe wist je dat? Zat jij ook op De Ent?

[Reactie gewijzigd door hellum op 24 juli 2024 18:30]

Tourmaline @PCG202026 maart 2024 18:16
Klopt wel wat hij zegt. De meesten zijn van photoshop in de cloud en elke maand betalen naar Affinity suite gegaan om die reden. Die valt straks weg.
PCG2020 @Tourmaline27 maart 2024 08:10
Dat weten we nog helemaal niet zeker (of eigenlijk: nog helemaal niet), vandaar mijn opmerking dat hellum overdrijft.

Canva kan ook besluiten om de Affinity Suite juist níet in een abonnementsvorm aan te bieden. Met mogelijk meer personeel zou er wellicht wel regelmatiger een versie-upgrade kunnen worden ontwikkeld en uitgebracht. Als die duidelijke verbeteringen bevatten ten opzichte van een voorgaande versie, is het voor de potentiële klant aantrekkelijk om die aan te schaffen. Dan zijn inkomsten net zo goed gegarandeerd, mede doordat de Affinity Suite als prima betaald (maar goedkoper) alternatief voor Photoshop bekend staat. Het is slim om daar op voort te bouwen.
Tourmaline @PCG202027 maart 2024 14:37
Ik heb net een mail gehad van Serif-Affinity en Canva dat ze 4 beloftes doen aan de klanten van de Affinity suite/producten.

Een ervan is dat de perpetual blijft bestaan en dat ernaast een abonnementsvorm komt voor de Camva klanten om Affinity te kunnen integreren.

Dit zullen ze wel gedaan hebben na de stormvloed op het forum van Serif-Affinity.
PCG2020 @Tourmaline27 maart 2024 21:49
Ik heb 'm ook gehad. Wat er gezegd wordt over een abonnementsvorm is niet erg concreet en zeker niet zo stellig als jij schrijft ;)
Tourmaline @PCG202028 maart 2024 18:03
If we do offer a subscription, it will only ever be as an option alongside the perpetual model, for those who prefer it. This fits with enabling Canva users to start adopting Affinity. It could also allow us to offer Affinity users a way to scale their workflows using Canva as a platform to share and collaborate on their Affinity assets, if they choose to.

lijkt erop dat ze voor Canva users subscription gaan aanbieden voor integratie van Affinity en hun pakket. Voor de oude Affinity gebruikers zal de perpetual nog wel tot het einde van V2 bestaan, eeventueel naast een bonnementsvorm.

Canva zelf heeft alleen abonnementsvormen.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 24 juli 2024 18:30]

Pluto_P 26 maart 2024 14:03
Canva heeft Serif Labs overgenomen volgens deze faq, niet alleen affinity. Ik zou ook niet weten wat serif labs doet naar de affinity software.
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Pluto_P26 maart 2024 14:05
Scherp! Ik heb het artikel daarop iets aangescherpt. Thanks :)
Cergorach
@Pluto_P26 maart 2024 14:37
Tegenwoordig is Serif niet veel meer dan de Affinity software, vroeger maakte ze meer, maar het lijkt nu alleen nog Affinity te zijn (Photo, Designer, Publisher)...

Ook de serif.com site verwijst direct door naar de Affinity pagina.

Bron:
https://en.wikipedia.org/wiki/Serif_Europe
MornixRS 26 maart 2024 14:16
Affinity was leuk als alternatief maar voor mijn gebruik kan ik als alternatief ook prima uit de voeten met Gimp/Krita en Inkscape.
Grabbels 26 maart 2024 14:23
Daar gaan we weer. Wéér een suite applicaties voor creatievelingen die waarschijnlijk overgaat op een subscription model. Niet omdat het bedrijf anders niet levensvatbaar is, maar om er meer geld uit te knijpen voor de aandeelhouder.
theobril @Grabbels26 maart 2024 20:17
Creatievelingen zijn vast creatief genoeg om een alternatief te creeeren? Begin uw eigen toko zonder aandeelhouders, de markt zit daar om te springen als ik u goed begrijp, wat kan er mis gaan?

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