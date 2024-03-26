Canva neemt maker Affinity-ontwerpsoftware over

Online ontwerpplatform Canva neemt Serif Labs, de maker van de Affinity-softwaresuite, over. Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend. Daarmee wordt Canva de eigenaar van Affinity's creatieve software, die alternatieven biedt voor bijvoorbeeld Adobe Photoshop en Illustrator.

Canva en Affinity-ontwikkelaar Serif Labs melden in hun aankondiging niet welk bedrag met de overname gemoeid is. Volgens persbureau Bloomberg gaat het om 'enkele honderden miljoenen ponden' in cash en aandelen. Met de overname wordt Affinity's team van negentig medewerkers ondergebracht bij Canva.

Canva-medeoprichter Cameron Adams zegt tegen de Sydney Morning Herald dat de Affinity-software gescheiden blijft van het Canva-platform. Gebruikers kunnen op termijn wel kleine integraties verwachten, meldt Adams. De productteams van Canva en Affinity voeren momenteel gesprekken over 'lichte integratie'. Wat die integratie precies gaat inhouden, is onbekend.

De Affinity-suite bestaat uit drie losse applicaties: Affinity Photo, Designer en Publisher. Respectievelijk bieden die alternatieven voor Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign. De software is beschikbaar op Windows, macOS en iPadOS. Volgens Canva hebben de applicaties wereldwijd meer dan drie miljoen gebruikers. Canva is op zijn beurt een onlineplatform voor grafisch ontwerp, met maandelijks ruim 175 miljoen gebruikers. Met de overname wil Canva naar eigen zeggen de markt voor professionele designers betreden; het Canva-platform zelf is vooral gericht op gebruikers zonder ontwerpervaring.