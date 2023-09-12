Ubisoft stelt shooter XDefiant uit en verwacht release in oktober

Ubisoft stelt de free-to-play multiplayershooter XDefiant voor enkele weken uit vanwege problemen met de certificering voor Xbox- en PlayStation-consoles. De ontwikkelaar verwacht een release begin of halverwege oktober, afhankelijk van hoe dit proces verloopt.

XDefiant moest oorspronkelijk deze zomer uitgebracht worden, maar vanwege een afkeuring door een console-uitbater mocht de game nog niet uitgebracht worden voor de bijbehorende console, aldus Ubisoft. Naar eigen zeggen werkt de ontwikkelaar en uitgever sindsdien aan het oplossen van compatibiliteitsproblemen. Bij dit compliancetraject kijken Xbox en Sony of de game naar behoren werkt in het betreffende ecosysteem. Ubisoft noemt bijvoorbeeld de vereiste dat achievements goed geregistreerd worden en dat vriendenlijsten naar behoren werken.

Volgens Ubisoft is de concrete releasedatum afhankelijk van hoe het compliancetraject verloopt. Als de ontwikkelaar nu 'slaagt', kan XDefiant binnen enkele weken uitgebracht worden. Als er een conditionele goedkeuring wordt uitgegeven, duurt het nog tot begin of tot halverwege oktober voordat Ubisoft de relevante punten heeft verwerkt. Het bedrijf verwacht naar eigen zeggen dat tweede.

XDefiant werd in de zomer van 2021 aangekondigd en werd vrijwel direct bekritiseerd vanwege de cartooneske stijl die contrasteert met de titelprefix 'Tom Clancy's'. De naam van de auteur zou namelijk alleen gebruikt mogen worden voor 'realistische' games, terwijl XDefiant ogenschijnlijk niets met de nalatenschap van de auteur te maken zou hebben. Daarom werd zijn naam later uit de titel verwijderd. XDefiant is een multiplayerarenashooter waarin teams van zes spelers tegen elkaar strijden. De game komt uit voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One en voor de pc.