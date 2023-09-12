Ubisoft stelt shooter XDefiant uit en verwacht release in oktober

Ubisoft stelt de free-to-play multiplayershooter XDefiant voor enkele weken uit vanwege problemen met de certificering voor Xbox- en PlayStation-consoles. De ontwikkelaar verwacht een release begin of halverwege oktober, afhankelijk van hoe dit proces verloopt.

XDefiant moest oorspronkelijk deze zomer uitgebracht worden, maar vanwege een afkeuring door een console-uitbater mocht de game nog niet uitgebracht worden voor de bijbehorende console, aldus Ubisoft. Naar eigen zeggen werkt de ontwikkelaar en uitgever sindsdien aan het oplossen van compatibiliteitsproblemen. Bij dit compliancetraject kijken Xbox en Sony of de game naar behoren werkt in het betreffende ecosysteem. Ubisoft noemt bijvoorbeeld de vereiste dat achievements goed geregistreerd worden en dat vriendenlijsten naar behoren werken.

Volgens Ubisoft is de concrete releasedatum afhankelijk van hoe het compliancetraject verloopt. Als de ontwikkelaar nu 'slaagt', kan XDefiant binnen enkele weken uitgebracht worden. Als er een conditionele goedkeuring wordt uitgegeven, duurt het nog tot begin of tot halverwege oktober voordat Ubisoft de relevante punten heeft verwerkt. Het bedrijf verwacht naar eigen zeggen dat tweede.

XDefiant werd in de zomer van 2021 aangekondigd en werd vrijwel direct bekritiseerd vanwege de cartooneske stijl die contrasteert met de titelprefix 'Tom Clancy's'. De naam van de auteur zou namelijk alleen gebruikt mogen worden voor 'realistische' games, terwijl XDefiant ogenschijnlijk niets met de nalatenschap van de auteur te maken zou hebben. Daarom werd zijn naam later uit de titel verwijderd. XDefiant is een multiplayerarenashooter waarin teams van zes spelers tegen elkaar strijden. De game komt uit voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One en voor de pc.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 12-09-2023 11:33 56

12-09-2023 • 11:33

56

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Reacties (56)

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EnigmaNL 12 september 2023 11:44
Ziet er nogal 13 in een dozijn uit. Ik kan me niet voorstellen dat dit een groot succes gaat worden.
klientie @EnigmaNL12 september 2023 11:56
De doelgroep van dit spel is dan ook niet de 'gemiddelde' gamer, maar vooral de CoD-spelers.

De afgelopen jaren heeft Activision/Blizzard Call of Duty steeds minder plezierig gemaakt voor de spelers die goed zijn in het spel. Kijk bijvoorbeeld naar de implementatie van SBMM (SkillBased MatchMaking).
Dit systeem maakt voor veel pro's het spelplezier enorm minder. Ook het aanmoedigen van campen, toevoegen van scorestreaks, etc. hebben het spel niet leuker gemaakt voor goede spelers.
Kortom: Activision/Blizzard focust zich op de grote groep slechtere/gemiddelde gamers die op deze manier alsnog het gevoel krijgen dat ze goed zijn.

XDefiant is dan ook zo populair geworden onder de oud-CoD-spelers omdat ze teruggaan naar de roots van CoD. Het speelt als een klassieke CoD zoals CoD4 (Modern Warfare 1).

Dat het dus 13 in een dozijn aanvoelt snap ik helemaal maar het is juist positief. Geen poespas en andere dingen die je snelle dopaminehits geven. Het is puur afhankelijk van je skill.
Donstil
@klientie12 september 2023 12:03
Kijk bijvoorbeeld naar de implementatie van SBMM (SkillBased MatchMaking).
Dit systeem maakt voor veel pro's het spelplezier enorm minder.
Hoezo, omdat ze nu geen makkelijke tegenstanders meer krijgen en zo minder goed lijken?
SBMM vind ik als casual spelen juist top, zo speel ik tegen mensen van mijn eigen stats als ik eens speel en wordt ik niet de map uit geveegd door spelers van een veel hoger level.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 23 juli 2024 16:34]

TSshadow @Donstil12 september 2023 12:33
Ik zal een scenario schetsen waarom ik zelf dankzij SBMM geen cod meer speel.

Ik ben een above average speler, mijn K/D is ~1.4 tot 2. Zonder SBMM speel ik redelijk goed met een goed wapen. Maar ik vind het ook super leuk om te ouwehoeren en een potje te spelen met een van de slechtere wapens. Ja soms word je helemaal afgeschoten door een pro, soms kom je een groep campers tegen, maar soms heb je ook wat noobs tegen, of juist mensen die net als ik van een fun potje houden.

Met SBMM begin ik met wat redelijk leuke potjes. Dan krijg ik wat sweaty potjes, ik ga dan ook defensiever en voorzichtiger spelen, want als je blijft rondrennen ga je alleen maar dood. Spelen met een fun wapen word al helemaal niks, want dan word je verslagen door de ene meta-wapen. Conclusie, je gaat ook met een meta wapen spelen, en defensiever spelen. Wat eigenlijk niet zo leuk is. Volgende potje zit je weer tegen van die goede spelers, dus moet je ook defensief spelen om niet alleen maar dood te gaan.

Ik wil niet altijd een try-hard zijn, maar ik heb ook geen zin om eerst 10 potjes 40x dood te moeten gaan om weer een leuk casual potje te hebben.

Het probleem is voor mij niet dat ik niet tegen goede spelers wil spelen, juist af en toe een potje tegen uber gasten is ook leuk. Maar je word geforceerd om elk potje hetzelfde sweaty te spelen. Althans zo ervaar ik het.
Forte @TSshadow12 september 2023 13:38
Maar dat is wel beetje het hele probleem van shooters. Je hebt gewoon een deel die gewoon voor de fun met vrienden op vrijdagavond een potje willen spelen en ondertussen beetje ouwehoeren, en je hebt een deel die zo fanatiek is dat ze gerust een volle werkweek qua uren in het spel maken. Als jij een above average gamer bent die de ene keer sweaty wil spelen en de andere keer laidback is voor een game dus totaal geen rekening mee te houden. Maak je het dan leuk voor de casual/below average gamer (naar mijn verwachting de grootste groep spelers) of maak je het leuk voor de sweats? Als game dev zou ik dan wel weten op welk doelgroep ik focus.

Niet enkel shooters overigens. Ben zelf best goed (geweest) in Rocket League, maar dat was op een gegeven moment ook onmogelijk om nog te spelen met vrienden die het eens in de maand eens spelen. Blijft toch een lastig iets.
W.H @Forte13 september 2023 16:27
Daar is jaren terug al een oplossing voor gekomen.
2 player pools maken waar de spelers uit kunnen kiezen, casual en competitive.
Er is met gemak rekening mee te houden dus maar de shareholders vertrouwen hun berekeningen en algoritmes voor speler retentie meer voor de hoogste opbrengst.
Forte @W.H13 september 2023 16:45
Maar is dat wel een oplossing? Als een bovengemiddelde speler geen zin heeft in een zweterige pot dan gaat ie casual spelen om vervolgens alle ondergemiddelde spelers te domineren? Dus die ondergemiddelde spelers hebben dan geen leuke games en die gaan dan weer klagen over smurfs.

Ik snap de klachten en issues met SBMM, vind het zelf ook niet altijd even consistent, maar het feit is dat het gewoon heel lastig is om het goed te doen. Wanneer is een potje casual echt casual? Is het casual als je niet binnen 2 minuten kapot bent of is het casual als je met 8 kills/goals/oid de win pakt? Casual zou imho moeten zijn dat het je geen reet uit maakt of je wint of verliest, maar gewoon wil gamen. Maar ik ben ervan overtuigd dat bovengemiddelde spelers dat niet "kunnen" en casual spelen om gewoon easy te winnen. Verplaats je dan in de andere spelers in die lobby; voor hen is het dan ineens wel een sweaty game.
Chelseamarre123 @Forte13 september 2023 07:50
Dat is zijn punt van de SBMM dat het veel te hard werkt en je altijd straft. Ik ervaar dit ook, elke keer ik qua kd rond de 1.5 zit worden de volgende potjes een drama omdat dan de SBMM veel te hard inkickt.
Vinny_93 @Donstil12 september 2023 12:12
Ik denk dat het probleem is dat de gameplay ervoor zorgt dat spelers die eigenlijk niet goed zijn in shooters wel in hoge ranks terecht komen, waar jij, als doorgewinterde FPS'er, met je tactische spel en goede one-on-one skills, wordt lastiggevallen door campers, noob tubes, overpowered smg'tjes van lui die nog nooit van dekking hebben gehoord, etc.
Je probeert zelf toch altijd op je hoede te zijn als goede speler, maar in de laatste CoD-iteraties werkt dat juist averechts.

Het is een interpretatie van wat een 'goede' speler maakt, maar via veel 'cheap' kills in hogere ranks terecht komen is irritant voor tryhards.
PdeBie @Vinny_9312 september 2023 13:13
Als je echt zo goed bent weet je wel raad met dat soort spelers.
AbuFalafel @Vinny_9312 september 2023 13:43
campers, noob tubes, overpowered smg'tjes van lui die nog nooit van dekking hebben gehoord, etc.
Dit zijn naar mijn idee problemen met weapon balancing en map design en niet iets inherent aan SBMM.

Het probleem is dat de game moeilijk nieuwe spelers kan trekken zonder SBMM, als je net begonnen bent met spelen is het niet leuk/leerzaam als er de hele tijd 1 speler in het andere team zit die de vloer veegt met je hele team.
Zoop @Vinny_9313 september 2023 15:15
Wat de rest ook zegt, dat zijn of balance issues of gewoon anekdotisch gezever.

Als het in de game zit, kan je het (en zou je het moeten) gebruiken. Dat men zo zeikt over noobtubes en overpowered smg's ... als die dingen zo goed zijn, waarom gebruik je ze zelf dan niet?

In mijn ervaring kan je de tryhard er heel erg makkelijk tussen uitpikken, dat zijn juist de mensen die over dit soort dingen zeiken. Spelers die daadwerkelijk goed zijn hebben daar namelijk niet zo veel last van. Alleen spelers die denken dat ze goed zijn mekkeren daar zo veel over.

Is een wapen inderdaad veel ste krachtig, dan moet een weapon balance patch dat oplossen. Tot die tijd doe je je voordeel en gebruik je hem ook gewoon in plaats van zoveel te klagen. En als het echt niet leuk is, dan speel je toch een ander spelletje?

Hoe dan ook, allemaal geen ene hol te maken met SBMM.
Sn0wblind @Donstil12 september 2023 12:30
Zo werkt SBMM alleen niet, het straft je af wanneer je goed gaat. Dus heb je 1 goede match, dan kom je opeens in een lobby die veel moeilijker is om je stats weer omlaag te duwen.
Forte @Sn0wblind12 september 2023 13:33
Zo werkt SBMM juist wel, doel is niet om je stats omlaag te duwen maar wel jou potjes te laten spelen op jouw niveau. Als je constant 1 wint en 1 verliest zit je qua skill dus precies op je plek. Als jij 10 potjes achter elkaar wint is je skill dus veel hoger dan initieel en kom je dus vanzelf in lobby's met mensen van jouw niveau. Dat je dan op een gegeven moment verliest hoort erbij. Als iedereen alleen maar zou winnen zou er ook geen skill ceiling meer zijn.
Sn0wblind @Forte12 september 2023 14:31
Zo werkt het niet in de praktijk, het maakt een team gemiddelde qua score en probeert je te matchen met een team dat een soortgelijke score hebt. Het kijkt na je laatste matches. Maar zodra jij dankzij een betere team samenstelling een dikke win hebt gehad de match ervoor, wordt je al heel snel gematched met iemand die fors sterker is. Verlies je weer, dan zit je opeens in fors makkelijker. Het schommelt dus enorm. Daarnaast houdt het er geen rekening mee wanneer je met een stack speelt. Ik win vrijwel altijd want ik speek met een vol team en onze KDs gaan dus gestaag de lucht in. SBMM doet daar niets mee.

Achter de streept voelt eht voor de meeste spelers als een enorm sweathfest en voelt het inconsistent aan, de ene keer voelt een match aan alsof je god bent en de andere keert alsof je kogels niet eens landen.
Forte @Sn0wblind12 september 2023 15:06
Achter de streept voelt eht voor de meeste spelers als een enorm sweathfest en voelt het inconsistent aan, de ene keer voelt een match aan alsof je god bent en de andere keert alsof je kogels niet eens landen.
Maar dit is toch juist waarom het wel werkt in de praktijk? Als elke match voelt alsof jij een god bent dan gaat de lol er ook snel vanaf, idem als je elk potje binnen paar minuten al verliest.

Punt is denk ik in mijn optiek dat mensen die enigszins goed zijn of bovengemiddeld presteren een veel hogere drive hebben om te willen winnen in plaats van puur een potje willen gamen. Komen ze dan tegen mensen die beter zijn dan wordt de vinger al heel snel naar SBMM gewezen in plaats van beseffen dat ze simpelweg niet altijd de beste kunnen zijn.
Sn0wblind @Forte12 september 2023 19:15
Maar dit is toch juist waarom het wel werkt in de praktijk? Als elke match voelt alsof jij een god bent dan gaat de lol er ook snel vanaf, idem als je elk potje binnen paar minuten al verliest.
Het werkt niet omdat het consistent is, het voedt juist frustraties bij solo queue spelers. Omdat het systeem niet in real time werkt en ook niet hele goede matches kan maken, het is of te makkelijk of te moeilijk maar niet precies goed. Dan zijn er nog issues dat mensen "voelen" alsof de damage output ook erdoor aangepast wordt wat het dan unfair laat voelen. In het algemeen laat het vaker een match echt als een sweatfest aanvoelen in plaats van een leuk potje. Dus ja SBMM wordt binnen de community enorm bekritiseerd.
Forte @Sn0wblind13 september 2023 17:03
Wel benieuwd wat je dan zou bedoelen met precies goed? Als je na een super sweaty potje wint is het dan wel of niet leuk omdat het wel sweaty was? Of een super sweaty pot maar je wordt vrij vroeg verslagen met een paar kills, was het dan een leuk potje? Of een pot waarin je iedereen domineert en eigenlijk niks uit de kast hebt moeten trekken (en hoe is dat dan voor de andere spelers in die lobby)?

Ik snap wat je bedoelt hoor, ervaar het zelf ook wel eens, maar ik bedoel meer te zeggen dat het erg lastig is om het goed te doen als game ontwikkelaar. Daarnaast ben ik van mening dat casual gamen in een shooter niet bestaat, zeker als bovengemiddelde gamer niet, je wil dan of gewoon heel graag makkelijk winnen of zelf gewoon niet zo snel afgemaakt worden.
Sn0wblind @Forte14 september 2023 12:32
Wel benieuwd wat je dan zou bedoelen met precies goed? Als je na een super sweaty potje wint is het dan wel of niet leuk omdat het wel sweaty was? Of een super sweaty pot maar je wordt vrij vroeg verslagen met een paar kills, was het dan een leuk potje? Of een pot waarin je iedereen domineert en eigenlijk niks uit de kast hebt moeten trekken (en hoe is dat dan voor de andere spelers in die lobby)?
Precies goed is dat het als fun aanvoelt en je niet constant op 100% full effort moet staan om uberhaupt een kill te kunnen maken. Dat is wat vele spelers beschrijven met hoe de game nu aanvoelt. De Hele snelle TTK maakt dat gevoel nog sterker.
Ik snap wat je bedoelt hoor, ervaar het zelf ook wel eens, maar ik bedoel meer te zeggen dat het erg lastig is om het goed te doen als game ontwikkelaar. Daarnaast ben ik van mening dat casual gamen in een shooter niet bestaat, zeker als bovengemiddelde gamer niet, je wil dan of gewoon heel graag makkelijk winnen of zelf gewoon niet zo snel afgemaakt worden.
SBMM heeft een plek in ranked play etc. Ik denk dat het in casual lobbies wel wat minder streng mag werken. Tuurlijk kan je dan ge-curbstomped worden door een heel goed team, maar je hebt ook de kans dat je vaker potjes hebt die minder intensief aanvoelen.Net zoals ten tijdens van de oudere cods.
Phobophile @Donstil12 september 2023 12:18
Vrij bijzonder inderdaad. Stel je voor dat ervaren zwaargewicht kickboxers klagen dat hun spelplezier wordt verminderd, omdat ze niet meer mogen vechten tegen vlieggewicht beginnelingen.
Byron010 @Donstil12 september 2023 13:41
Vanuit de andere kant:
Als iemand die door veel ervaring goed is in CoD, kan ik nu eigenlijk geen 'casual' potjes meer spelen. Een paar casual games aan het begin van het jaar heeft al gezorgd dat ik alleen nog maar met tryhards in lobbys kom. Hierdoor is m'n enige keuze om een leuke potje te hebben door zelf ook m'n best te doen, maar dan ik dus niet meer 'casual' spelen.

Ik wil niet altijd op 100% te moeten presteren om plezier te hebben aan cod, en dat is nu wel iets wat voor mijn gevoel geforceerd wordt.

Ik zie liever dat dit voor ranked play gedaan wordt, maar dat er toch een casual optie naast blijft.

[Reactie gewijzigd door Byron010 op 23 juli 2024 16:34]

KBE91 @Donstil12 september 2023 13:53
Potje casual is voor casual, en niet voor elke match te moeten spelen alsof ik een groot toernooi speel. Die sbmm is voor niets goed, want het is voor de spelers te ''beschermen''. Alsof een beginner het graag heeft dat hij constant tegen zijn eigen niveau speelt, en niet eens tegen een wat mindere speler speelt.
Hij gaat ook constant moeten zweten, fun verzekerd e...


Nu pro's omzeilen dit door nieuw account te maken of paar games hun eigen over en over zelf te doden.
Dan vliegen ze automatisch in een mindere lobby. Resultaat, dat die beginners ook op hun donder krijgen. Dus dan kan je even goed dat systeem uit casual halen. Nooit begrepen waarom je dit in een casual match steekt.

Heel dat sbmm gedoe is goed voor competitie, en nergens anders.
Hapsap @Donstil12 september 2023 14:19
SBMM vind ik als casual speler juist rete-irritant. Ik kan me herinneren dat ik vroeger in de originele MW2 soms potjes had waar de vloer met mij werd geveegd en potjes waar ik domineerde. Dit betekende dat ik een, naar mijn mening, goede afwisseling had tussen een beetje relaxed schieten en zweterig mijn best doen. Het probleem nu is dat ik de hele tijd zweterig mijn best moet doen, wat op een gegeven moment erg vermoeiend kan worden.
Daarom vind ik spelen rond de launch van de game altijd zo leuk, dan is SBMM nog niet helemaal optimaal en krijg ik dat old-school gevoel weer.
fre0n @klientie12 september 2023 17:34
Sterker nog, ze bannen dergelijke spelers op grote schaal. XDefiant is als cod killer in de markt gezet en gehyped
f0rward @klientie13 september 2023 05:02
Ik lees hier vanalles over goed zijn, skills etc. Ik vind COD juist een ongelofelijke casual shooter waarbij de hele skillgap zeer beperkt is. Door de hele snelle TTK en diverse gameplay elementen is dit echt een shooter waarbij ik nooit het idee heb gehad dat ik me echt kan ontwikkelen. Althans niet zoals in UT of Quake waarbij ik iedere week/maand beter werd.
De ontwikkelaar van COD doet er werkelijk alles aan om de minder getalenteerde spelers ook het gevoel te geven dat ze heel wat kunnen. Dat begint eigenlijk al bij de zwaar overpowerde aim -assist voor controller kiddies.
zlpsycho @EnigmaNL12 september 2023 12:55
Nou juist wel. Er is geen spel meer die leuk is. De arcade shooters zijn verdwenen voor die klote BR en looter shooters.

Ik mis een simpele leuke shooter. Ik kijk hier naar uit. Ik heb niks te spelen momenteel.

Battlefield 2042 is nog steeds ruk. Cod is al jaren ruk.

Laat het maar snel oktober zijn.
Kaasrol @zlpsycho12 september 2023 16:01
Quake Champions al eens geprobeerd?

Of Insurgency Sandstorm, meer tactisch maar geen unlocks of andere moderne onzin.

[Reactie gewijzigd door Kaasrol op 23 juli 2024 16:34]

zlpsycho @Kaasrol12 september 2023 19:18
Ik heb een ps5 helaas. :9 Insurgency wil ik graag proberen. Maar er is helaas nooit een free to play weekend. Ik ga er geen geld tegenaan gooien als ik niet weet of het leuk is.
Chelseamarre123 @zlpsycho13 september 2023 07:54
20€ momenteel in de store, te proberen waard. Is wel niet te vergelijken met cod.
Beetje de hardcore variant van de hardcore in cod. Veel tactischer, en heel snelle TTK.
Voelt wel wat verouderd aan, game is al 5 jaar oud.
Oddlobster @zlpsycho12 september 2023 17:04
Counterstrike 2.0?
fre0n @zlpsycho12 september 2023 17:36
AAA staat voor greed /cashgrabs. Indie is wat je moet hebben.

Classic multiplayer fraggen met een moderne twist kan binnenkort bijvoorbeeld met out of action, een indi dev game

https://hitmarker.net/new...tal-cyberpunk-fps-2050124

Indi is zoeken naar diamnonds in the rough maar games door gamers met de game als product en gamers als klant. Kwaliteit is diamonds zoeken maar die diamonds zijn dan ook top

Aaa is greed, met de gamers als product en investeerders als klant
Kwaliteit is hier onderegeschikt aan de store push

[Reactie gewijzigd door fre0n op 23 juli 2024 16:34]

Ricmaniac
@EnigmaNL12 september 2023 14:33
Had de beta gespeeld en het voelde compleet zoals je zei een 13e in een dozijn :P totaal niks bijzonders. De gunplay voelde wel lekker maar bood niets dat de huidige shooters niet bieden.

Desondanks is het wel leuk om zoiets gewoon te spelen met vrienden ofzo maar het zal inderdaad vast niet het succes worden wat andere shooters bereikt hebben
geeMc 12 september 2023 11:43
Ik vind het jammer dat het artikel slechts focust op de slechte aankondigingstijd van de game. De game werd initieel ontzettend slecht ontvangen bij de aankondiging door de naam van Clancy inderdaad, maar kreeg gigantisch veel lof na de beta periode van een paar maanden geleden. Een beetje positiviteit mag best, want de game speelde inderdaad erg lekker weg. Niet dat ik het ga spelen want voor mij zitten er iets teveel toeters en bellen aan, maar ik zie wel in waarom zoveel mensen positief waren.
DeBers @geeMc12 september 2023 11:58
Dit artikel gaat ook over het uitstellen van de datum?
geeMc @DeBers12 september 2023 12:01
Ik maak mezelf denk ik niet duidelijk genoeg. Ik bedoel dat het artikel louter spreekt over de negativiteit rondom de game:
XDefiant werd in de zomer van 2021 aangekondigd en werd vrijwel direct bekritiseerd vanwege de cartooneske stijl die contrasteert met de titelprefix 'Tom Clancy's'
Maar er wordt vervolgens niet gezegd over hoe positief de beta later werd ontvangen. Ik doelde dus niet op de uitstelling zelf, want dat lijkt me inderdaad niet positief :)
Cergorach
@geeMc12 september 2023 12:45
Een beetje positiviteit mag best, want de game speelde inderdaad erg lekker weg.
Sorry, maar Ubisoft heeft dat er zelf naar gemaakt. Ze hebben eenzelfde reputatie opgebouwd die wellicht nog wel eens slechter is dan die van EA of Activision/Blizzard, namelijk bestaande IPS uitmelken tot op het bot. Als je een fan bent van deze IPs, Yippee Ki-Yay! Maar sommige hardcore fans beginnen zelfs een beetje genoeg te krijgen van de rehashes... Maar de laatste Assassin's Creed (Valhalla 2020) is nog steeds de meest succesvolle, dus go figure... Maar ga je buiten die IPs, dan raken veel mensen het al helemaal niet meer aan totdat daar vanuit meerdere hoeken hele goeie reviews uit komen en zelfs dan zijn er een hele hoop mensen die zeggen "No more Ubisoft for me!". En het is niet alsof ze geen andere keuze hebben, er zijn immers genoeg games te koop, je kan prima zonder Ubisoft games.

Twee zaken die me opvallen is dat de twee primaire (eerste) verkoop kanalen de Ubisoft Store zelf en Epic Games Store zijn, in beide zijn er geen gebruikers reviews opgenomen. EGS laat voornamelijk heel selecte reviews zien van media reviewers, die in verschillende situaties veel hoger zijn dan de gebruikers reviews (zie de The Settlers: New Allies reviews op Metacritic)...

Ubisoft zelf verkeerd dan ook zelf in zwaar weer in fiscaal boekjaar een half miljard verlies gemaakt, in de twee boek jaren daarvoor wel winst. Maar als je de afgelopen vier jaar bekijkt is er meer verlies gemaakt dan winst. En ook voor Q1 van fiscaal boekjaar 2024 (wat loopt van 1 april 2023 tot 1 april 2024) is er weer minder omgezet dan het jaar ervoor (bijna 10% minder). Ubisoft lijkt heel erg te mikken op Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Rainbow Six
Mobile en The Division Resurgence (mobile).
geeMc @Cergorach12 september 2023 13:48
Je hebt inderdaad valide punten, maar linksom of rechtsom, je bent in een absolute minderheid. Ubisoft moet het inderdaad veel van rinse & repeat patterns hebben en dat verkoopt duidelijk. Games als Ghost Recon, Far Cry en Assassins Creed zijn immens populair en worden doorgaans gespeeld door de meest casual gamers onder ons. Ik blijf dit volgens mij herhalen in elk Ubisoft artikel, maar zo slecht is Ubisoft helemaal niet.

Ja, er zijn "betere" gameontwikkelaars (al dat natuurlijk volledig afhangt van je eigen voorkeur) en Ubisoft games zijn vaak lang niet zo origineel als anderen. Ik denk dat we objectief kunnen stellen dat games als Baldurs Gate 3, The Witcher 3 en een tal aan andere games veel uitgebreider en daarom "beter" zijn dan menig (dan niet elke) Ubisoft titel, maar dat betekent niet gelijk dat die games hetzelfde publiek aantrekt.

Neem deze vooral niet persoonlijk, maar wat mij betreft mag het wel eens afgelopen zijn met het eeuwige herhalende commentaar op gameontwikkelaars als Ubisoft, EA of Activision. Ja, het zijn cashcows. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn en daar mag best wat kritiek over zijn, maar laten we eens stoppen met doen alsof die games niet leuk genoeg zijn voor de massa. Als games zo verkopen dan doen deze bedrijven overduidelijk iets goed.

Daarnaast, het is ook niet alsof Ubisoft nooit iets nieuws doet. XDefiant is geen rinse & repeat, The Division was een compleet nieuw concept voor ze, Ghost Recon Wildlands was innovatief in drop-in/drop-out co-op gameplay. Dat praat de punten die je aanhaalt natuurlijk niet altijd goed, maar om te zeggen dat die games niet goed liepen (tijdens de releases) is.... apart.

Als laatste verwacht ik van een nieuws website als Tweakers dat ze zich niet laten beinvloeden door hierboven beschreven factoren. Natuurlijk mag er altijd wat kritiek zijn, maar als je een artikel schrijft vind ik het ook wel zo eerlijk als je dan alles meeneemt. Als je als website dan iets in de vorm van een mening wil schrijven, daar zijn columns voor.
Cergorach
@geeMc12 september 2023 14:22
Je hebt inderdaad valide punten, maar linksom of rechtsom, je bent in een absolute minderheid.
Nou nee, dat ben ik kennelijk niet omdat Ubisoft het financieel niet goed doet, want de verkopen lopen terug. Zelfs zo drastisch dat ze een half miljard verlies hebben gemaakt afgelopen financieel boekjaar. Ter vergelijking, de twee jaren ervoor zaten ze op rond een kwart miljard winst. En in Q1 was dat niet veel beter qua verkopen.

Dat veel mensen het kopen/spelen, maakt iets nog niet 'goed' of 'slecht', het zorgt alleen voor veel omzet. En als dat niet opweegt tegen de kosten, dan heb je als bedrijf alsnog een probleem.

Iets als "Immortals Fenyx Rising" had toch generiek goeie reviews, maar daar heeft Ubisoft de stekker uit getrokken. 70% minder sales in Europa dan AC Valhalla... Tja... Waarom zou dat nu komen? De timed exclusive release op EGS en de Ubisoft store? Mensen die na twee jaar wachten op Steam een dikke middelvinger opgooien richting Ubisoft en zoiets hebben, van ik wacht wel totdat het een diepe discount heeft...

Laatst tijdens een Steam Sale 20 Ubisoft games gekocht voor ~€150, de nieuwste Assassin's Creed, Far Cry en alle Watch Dog games. Deels voor de collectie, maar ik moet nog steeds eens AC Black Flag en FC Primal proberen... En ik heb ook andere Ubisoft games, het meeste tijdens Steam sales op de kop getikt tegen deep discounts.

Misschien dat ze met Mirage weer de boel op orde krijgen, maar ik betwijfel het. Of zal Ubisoft een mobile company worden omdat kennelijk f2p/p2w mobile games enorm veel geld opleveren...
geeMc @Cergorach12 september 2023 14:37
Ubisoft draait financieel inderdaad op het moment niet lekker en moeten ook echt aan de bak. Dat bedoel ik ook met dat je valide punten hebt :).
Dat veel mensen het kopen/spelen, maakt iets nog niet 'goed' of 'slecht', het zorgt alleen voor veel omzet.
Als iets goed verkoopt, maar niemand het speelt dan zorgt iets alleen voor omzet. Als iets goed verkoopt en veel mensen het spelen, dan kun je toch stellen dat iets in de ogen van de massa een goed spel is? Daarom maak ik het onderscheid ook tussen games als de gemiddelde Ubi/EA/Acti titel en games als BG3/TW3. Je kunt beargumenteren dat zulke games veel beter zijn met betere en diepere verhaallijnen en veel uitgebreidere gameplay mechanics, maar dat is nou juist wat een gemiddelde casual gamer helemaal niet zoekt. Het is helemaal prima dat je het zelf eventueel niet eens bent met het feit dat de massa het een goed spel vindt. Het is net als top40 muziek. Het is populair omdat de massa ernaar luistert. Dat maakt de muziek niet slechter dan jouw muziek, maar gewoon dat je een andere (of noem het wat mij betreft verfijndere) smaak hebt.

Ik kan genieten van beide soorten games, maar betrap mezelf er hoe ouder ik word steeds vaker op dat ik gewoon een hoop plezier haal uit games met oppervlakkigere mechanics en steeds minder uit games met meer mogelijkheden. Natuurlijk N=1, maar de meerderheid uit mijn omgeving trekt vaker naar zulke casual games dan zulke uitgebreide. CoD, Far Cry 3434, Assassins Creed 143134, Fifa 2056 en zulke titels maken vaker (en vooral veel langer) de blits dan andere grote games.
Pathogen 12 september 2023 11:39
Is deze compliance check nieuw, of is dit een nieuw dieptepunt in "de game was nog niet af maar we willen het wel uitbrengen"?
eilavid @Pathogen12 september 2023 11:41
Compliance checks zijn er al decennia.

Veel leesplezier! https://learn.microsoft.c...onsole-xr-supporting-docs
Loller1 @Pathogen12 september 2023 14:32
Dit is de normaalste zaak van de wereld al sinds jaren. Het is gewoon uniek dat een ontwikkelaar er ook daadwerkelijk iets over zegt.
temp00 12 september 2023 13:35
De beta vond ik best lekker spelen, het zag er grafisch gezien ook prima uit. Ik denk alleen niet dat het kan concurreren met de andere gratis shooters (Apex, Overwatch, Valorant, CSGO2 etc.). Niet omdat het een slechte game is maar omdat de markt gewoon te verzadigd is. Zou best zonde zijn want dat is dan de volgende shooter van Ubisoft na Hyper Scape waar veel ontwikkeling in is gestoken en uiteindelijk toch de prullenbak in kan.
eilavid 12 september 2023 11:35
Kijk er naar uit! Beta speelde wel lekker weg, had een stuk meer plezier dan de Call of Duty van dit jaar.
watercoolertje @eilavid12 september 2023 11:55
had een stuk meer plezier dan de Call of Duty van dit jaar.
Knap die is nog helemaal niet uit :P

Anyway ik vind beide wel leuk eigenlijk, niet perse een voorkeur maar dat hoeft ook niet.
Noedell 12 september 2023 11:53
Komt mij erg bekend voor. Wie bedenkt deze spellen? Het is echt een en al hetzelfde tegenwoordig.
StGermain @Noedell12 september 2023 12:27
Er zijn nogal wat resources geleend van division 2 lijkt mij. Alleen zie ik in de trailer geen recoil op de wapens en een onrealistische sprong dus beetje dumbed down lijkt mij.
HADES2001 @StGermain12 september 2023 12:42
Ze geven ook aan iconische dingen uit andere Ubisoft games, zag meerdere dingen uit Division, Rainbow Six, Splinter Cell. De gameplay ziet er wel vloeiend uit maar niet zo snel als bijvoorbeeld Apex Legends wat ik op mijn huidige leeftijd gewoon niet meer bij kan houden. Gelukkig is het gratis dus zal het een poging geven
geert1 @Noedell12 september 2023 12:59
Er zijn altijd één of meer hype-genres in de AAA game-industrie, waar te veel aandacht naartoe gaat omdat één spel heel goed scoorde met een bepaalde formule. Rond 2004+ was dat de MMO, wat door elke uitgever nagebootst werd, met lang niet altijd succes. Daarna hebben we een bizarre hoeveelheid soortgelijke openwereldgames gezien na het succes van o.a. Assassin's Creed (dit is nog gaande), en sindsdien de looter-shooter, al dan niet in combinatie met het "live service" concept (wat ik vooral zie als spelers beknibbelen met kraaltjes en spiegeltjes maar dat terzijde).

Ook nog specifiekere elementen zien te veel kopieergedrag. Zo kwam het concept van een zeer bont gezelschap aan helden oorspronkelijk uit vechtspellen zoals Street Fighter. Daar was het vooral bedoeld om de verschillende vechters een voldoende verschillend uiterlijk te geven qua silhouet en kleurstelling, zodat je je eigen vechter goed herkend in een drukke situatie. Dit is later toegepast in wat nu de hero shooter heet.

Ten slotte het vechten met slechts één leven in een steeds kleinere arena, oftewel de Battle Royale.

Dat soort ingrediënten zien we nu vaak in combinatie met elkaar. Het levert blijkbaar veel geld op, maar net zoals bij de MMO is die pot niet oneindig. Elke uitgever wil hetzelfde beperkte besteedbaar inkomen van ons bemachtigen met een eigen titel en dat wordt snel te veel van hetzelfde. In de film- en tv-wereld zien we hetzelfde. Hypes sterven uiteindelijk door oververzadiging en teveel financieel gefaalde projecten.

XDeviant lijkt precies aan te sluiten bij deze recente hypes, maar komt flink later dan concurrenten zoals COD: Warzone, Fortnight, Apex Legends, Overwatch en anderen. Maar spelers kunnen worden weggetrokken van die titels, vooral als die niet meer zo in de smaak vallen, en als XDeviant gewoon heel goed blijkt te zijn. Daar zal Ubisoft op hopen waarschijnlijk.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 16:34]

Wolfos
@geert112 september 2023 14:00
Shooters zijn nog niks - er komen momenteel gemiddeld twee souls-likes per week uit op Steam :+

Maar het is echt typisch Ubisoft om weer zo laat bij een trend te zijn. Als je iets nieuws doet en het is 7/10 dan kan je nog steeds een publiek vinden, maar als je doet wat iedereen doet dan moet het echt een 10/10 game zijn om nog succesvol te worden.

Trends volgen lijkt misschien veilig maar ik heb het idee dat het juist veel riskanter is om je niet te onderscheiden.
livePulse 12 september 2023 11:54
Ik vond de beta eerlijk gezegd een beetje tegenvallen. De movements vond ik erg houterig, het "vloeide" niet. Qua game was het wel aardig, denk alleen niet dat het een lange houdbaarheid heeft.
D3F 12 september 2023 11:55
Ubisoft noemt bijvoorbeeld de vereiste dat achievements goed geregistreerd worden en dat vriendenlijsten naar behoren werken.
Als dergelijke 'basis' zaken al niet goed lijken te werken, hou ik mijn hart vast voor de rest van de game...
watercoolertje @D3F12 september 2023 11:58
Ja dat kan je ook omdraaien (de hoofdzaken hadden voorrang op de bijzaken wat positief is), ik/je weet het gewoon niet, hou het daar dan ook gewoon bij :)
Annihlator @watercoolertje12 september 2023 12:28
Het is eigenlijk wel een beetje opvallend; de game zou "gewoon" op ubi's snowdrop engine moeten draaien, daar hebben ze al eerder deze integraties mee toegepast; het is dus gissen waarom dat niet gebeurd is, of dat er onverwacht achteraf een probleem mee lijkt te zijn, ikzelf vrees dan eerder voor het laatste :)
Loller1 @D3F12 september 2023 14:33
Het zijn voorbeelden van dingen die getest worden, niet wat het probleem voor hen was.
Linksquest Moderator Spielerij
12 september 2023 15:27
Ik zelf laat deze game aan mij voorbij gaan, trekt me niet zo, ben zelf meer een Single player gamer, en als dan houd ik van wat rustigere multiplayer Shooters, zoals WWI Tannenberg.

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