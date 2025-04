Australische rechtbank: Google was niet misleidend over inzet gebruikersgegevens

De Australische federale rechtbank heeft een rechtszaak tegen Google verworpen. De zaak was aangespannen door de Australian Competition & Consumer Commission (ACCC), die beweerde dat Google niet duidelijk was over het gebruik van gebruikersgegevens voor gerichte reclame.

Het bedrijf ging vanaf 2016 de persoonlijke informatie in Google-accounts combineren met activiteiten van die accounts op sites die Googles technologie gebruiken om advertenties weer te geven. Hiermee kunnen advertenties worden getoond die aansluiten bij de interesses van de gebruiker. De gebruiker moet hier echter wel uitdrukkelijk toestemming voor geven. Volgens de ACCC wisten consumenten onvoldoende waar ze toestemming voor gaven. Ook beweert de consumentenwaakhond dat de wijzigingen in het privacybeleid de rechten van accounthouders beperken zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Daar ging de federale rechtbank niet in mee. Die oordeelde vrijdag dat de kennisgeving en de wijzigingen in het privacybeleid niet misleidend waren. Google had de gebruikers om hun uitdrukkelijke toestemming gevraagd om de wijzigingen door te voeren en hen voldoende geïnformeerd over de veranderingen. De rechter wijst erop dat de notificatie die om toestemming vroeg voorzien was van linkjes. Deze leidden naar pagina's met informatie over het privacy- en advertentiebeleid.

Volgens de rechter heeft de ACCC ook niet kunnen bewijzen dat het privacybeleid de rechten van gebruikers beperkt. Daarom wordt de rechtszaak verworpen en moet de consumentenwaakhond Googles gemaakte kosten in de zaak betalen, schrijft The Canberra Times. Google zegt tevreden te zijn met de uitspraak van de rechter. De ACCC zegt 'het oordeel van de rechter zorgvuldig te bestuderen'.