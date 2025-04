ACM legt webwinkel TrendX boete op van 100.000 euro wegens misleidende reviews

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) beboet TrendX voor 100.000 euro. De webwinkel had namelijk klanten misleid door positieve nepreviews te plaatsen en de negatieve reviews van echte klanten te verbergen. Ook was de webwinkel onduidelijk over de levertijd van de aangeschafte producten.

De marktautoriteit schrijft dat het begin 2020 veel meldingen ontving over TrendX. Naar aanleiding van die meldingen begon de ACM een onderzoek. Tijdens het onderzoek stelde de ACM vast dat 'TrendX positieve nepreviews op zijn website plaatste, maar negatieve reviews van echte consumenten niet plaatste'.

Het bleek dat veel klanten negatieve ervaringen hadden over de webwinkel. Nieuwe bezoekers van TrendX wisten dit niet, omdat de negatieve reviews niet werden gepubliceerd door de site. Daarnaast waren de positieve reviews vaak niet afkomstig van echte klanten. Hierdoor werden consumenten misleid, aldus de ACM. Daarnaast waren er klachten over de onduidelijke levertijd van bestelde producten. TrendX maakt namelijk gebruik van dropshipping, waarbij een andere partij producten direct vanuit het buitenland levert. Dropshipping is niet tegen de wet, maar de webwinkel dient wel transparant te zijn over de levertijd, zegt de marktwaakhond.

Inmiddels is TrendX.nl stopgezet door de eigenaar. Die was op dezelfde voet verdergegaan met een nieuwe website, klooo.nl, maar deze is ook uit de lucht. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de ACM gekeken naar de actuele financiële omstandigheden van de onderneming. Daarom bedraagt de boete 100.000 euro.