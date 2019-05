Torrentsite MagnetDL stopt om onbekende reden

Torrensite MagnetDL is gestopt. Bezoekers van de website zien daar enkel nog het logo staan, en een korte boodschap dat de website gesloten is. Het is niet bekend waarom MagnetDL ermee ophoudt.

MagnetDL bestond meer dan zeven jaar. De website verzamelde magnet-links van andere bronnen en bundelde die, maar hostte zelf geen torrents. Voor zover bekend lag MagnetDL niet onder juridisch vuur zoals veel andere downloadwebsites.

"MagnetDL is gesloten", staat er op de site te lezen. "Het waren zeven geweldige jaren en het is jammer dat dat er een eind aan moet komen. Bedankt aan iedereen die de site de afgelopen jaren bezocht heeft, vooral onze vaste bezoekers." De beheerders hebben verder geen uitleg gegeven over de motivatie om MagnetDL offline te halen.