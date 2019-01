Analist: Sony heeft devkits van PS5 verspreid

Sony heeft volgens een analist devkits van de PS5 verspreid en de gamestudio's van Sony zelf zijn volop bezig met het maken van games voor de volgende generatie van de gameconsole. De Japanse fabrikant heeft de console nog niet aangekondigd.

Analist Daniel Ahmad zegt dat hij goede dingen heeft gehoord over de devkits, meldt IGN op basis van Ahmads posts op het ResetEra-forum. Er zijn geen details over de specs van de devkits, die vermoedelijk bij grote ontwikkelaars staan om games voor de volgende generatie PlayStation te testen.

Ahmad vermeldt verder dat er dit jaar nog wel enkele PS4-games aan zullen komen en dat het onwaarschijnlijk is dat Sony al snel veel zal vertellen over de PS5. Daarmee lijkt de release van de console nog even te duren. Dat ligt in lijn met wat Sony zelf zegt. De directeur van de PlayStation-divisie zei vorig jaar nog drie jaar te willen wachten, waarmee het erop lijkt dat een nieuwe console nog een paar jaar op zich laat wachten.

PS4 Pro