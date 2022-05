MudRunner Mobile verschijnt volgende week voor Android en iOS

Offroadsimulator MudRunner komt naar mobiele apparaten. De game, die sinds 2017 beschikbaar is voor de pc en consoles, komt op 15 juli uit voor Android en iOS. De iOS-versie kost zeven euro en er zijn ook in-game aankopen.

De interface en besturing van de game zijn aangepast aan mobiele apparaten, maar de physics zijn volgens de makers gelijk aan die van de volledige versie van de game. MudRunner bevat vijftien omgevingen en zestien voertuigen.

MudRunner Mobile staat in Apples App Store voor zeven euro. Het spel werkt op iPhones en iPads. In de Google Play Store staat nog geen prijs, maar geïnteresseerden kunnen zich registeren om een seintje te krijgen voor de Android-versie. In de downloadwinkels staat dat er in-app aankopen zijn, maar het is nog niet bekend wat die inhouden. Misschien gaat dat om extra dlc.

In 2017 verscheen MudRunner voor de pc en het spel is ook beschikbaar op de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Van die versies zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht. MudRunner is de opvolger van Spintires uit 2014. In april is in dezelfde serie SnowRunner uitgekomen voor pc- en consolegamers.