TP-Link Deco X50-Outdoor

Met het lekkere weer van de afgelopen weken zal zelfs de hardnekkigste zolderkamerbewoner wel eens de behoefte voelen om de buitenlucht op te zoeken. Als je de mogelijkheid hebt om in je tuin te ontspannen of thuis te werken, is dat mooi. Zeker in het laatste geval is het wel fijn als je netwerkverbinding dan ook goed in orde is.

Quicktest Dit is een Quicktest, een nieuw type review waarmee we experimenteren. Aan sommige producten valt niet veel te testen of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product. Op een beknopte manier, dus als Quicktest.

Als je binnen de muren van je huis over een prima wifinetwerk beschikt, is dat nog geen garantie dat dit buiten in de tuin ook het geval is. Zelfs als je een accesspoint vlak achter een raam plaatst om zo beter bereik in de tuin te krijgen, kan het draadloze netwerk door invloed van isolatiematerialen, isolatieglas en naburige ruis wel eens minder ver reiken dan je zou willen.

De beste oplossing om die invloeden te omzeilen, is om een accesspoint in de tuin te plaatsen. Voor dat specifieke doel heeft TP-Link de Deco X50-Outdoor in het assortiment. Die is de afgelopen tijd voor een actieprijs van 79 euro te krijgen. De X50-Outdoor is primair bedoeld als uitbreiding op een bestaand Deco-meshnetwerk, maar kan ook zelfstandig als accesspoint functioneren in combinatie met je bestaande netwerk zonder over andere TP-Link-apparatuur te beschikken.

In deze quicktest bekijken we de Deco X50-Outdoor beknopt en beoordelen deze op de belangrijkste punten: bouwkwaliteit, installatie- en managementmogelijkheden, doorvoersnelheid en bereik.

Installatiemogelijkheden

De X50-Outdoor heeft een IP65-classificering, wat betekent dat het apparaat bestendig is tegen regen en waterstralen. Het ontwerp is daarom stevig aangepast ten opzichte van de ‘normale’ X50. Als je ze naast elkaar ziet, zou je niet zeggen dat het om dezelfde productlijn gaat. De X50-Outdoor is een stuk groter. Je kunt het accesspoint neerzetten, maar in de doos is een plaatje meegeleverd om het accesspoint met twee tiewraps om een paal te bevestigen. Hetzelfde plaatje maakt ook wandmontage mogelijk. Na montage grijpt de uitstulping op de zijkant van de X50-Outdoor op dit plaatje vast. De bovenzijde is afgeschuind zodat er geen water op blijft staan na een regenbui.

De hardware

Naast de behuizing is ook de techniek anders. De normale X50 wordt gevoed met een adapter, terwijl de Outdoor is uitgevoerd met een interne voeding. De meegeleverde IEC C5-stroomkabel, met Mickey Mouse-stekker, heeft een lengte van 3 meter, wat je spelingsruimte biedt ten opzichte van het stopcontact. Het is ook mogelijk om het accesspoint te voeden via Power-over-Ethernet+ (802.3at). Je zult dan wel zelf een PoE-injector moeten aanschaffen, want die wordt niet meegeleverd.

De resetknop, stroom- en twee ethernetaansluitingen bevinden zich onderop de X50-Outdoor. Op de tweede netwerkaansluiting kun je een apparaat zoals een beveiligingscamera of een ander accesspoint doorlussen.

De aansluitingen worden waterdicht afgedekt door een deksel in de bodem. Hierin zit een doorvoerrubber met drie verwijderbare dopjes die de stroom- en netwerkkabels waterdicht naar binnen brengt. Het deksel wordt na installatie extra vergrendeld met drie schroeven. Het is in de praktijk best wat gefrunnik om het geheel in elkaar te krijgen, zeker als je meerdere utp-kabels gebruikt die wat stugger en dikker zijn. Het is dus aan te raden om soepele ethernetkabels te gebruiken; dat helpt het rubber ook om de doorvoer goed waterdicht te houden.

De componenten aan de binnenzijde zijn als een toren gemonteerd waarbij het pcb het frame vormt. De buitenzijde schuift hier omheen en biedt extra steun door contact te maken met het grote koelelement in het midden van het accesspoint. De contactvlakken zijn voorzien van schuimpjes, vermoedelijk om schokken van buitenaf te dempen zodat deze niet doordenderen in het pcb. Boven op de toren bevinden zich vier pcb-antennes die gemonteerd zijn in een plastic houder. Het grote koelblok en de witte kleur van de behuizing helpen het accesspoint koel te houden als het in de volle zon staat.

De X50-Outdoor is gebaseerd op een Qualcomm IPQ0518-soc die ook het 2,4GHz-netwerk verzorgt met een doorvoersnelheid van 574Mbit/s. Voor het 5GHz-netwerk is een Qualcomm QCN6102 geplaatst, die een doorvoersnelheid van 2400Mbit/s ondersteunt over vier radiostreams bij een bandbreedte van 160MHz.

De software

Het accesspoint beheer je met de Deco-smartphoneapp. Als je al beschikt over andere Deco-apparaten, kun je het accesspoint toevoegen in de app en wordt het apparaat met alle juiste instellingen automatisch geïmporteerd in je netwerk. Heb je nog geen Deco-apparatuur, dan zul je het apparaat ook met de Deco-app moeten instellen, want de webinterface biedt maar weinig opties en helemaal geen wifinetwerkinstellingen. De app detecteert de X50-Outdoor, die je instelt op de accesspointmodus. Daarna geef je de gewenste wifigegevens op en het netwerk draait. In dit geval creëer je een losstaand wifinetwerk dat niet slim samenwerkt met je bestaande netwerk, doordat ondersteuning voor roaming enkel functioneert in combinatie met andere Deco-apparatuur.

Beetje stout

Wifiaccesspoints voor buiten zijn aan meer regels gebonden om niet onbedoeld te storen met apparatuur die de frequenties voor andere doeleinden gebruikt. Dat gaat vooral om de zendkracht in het frequentiegebied tussen 5150 en 5350MHz. De X50-Outdoor kan zich aan die limieten houden, maar dat is standaard niet ingeschakeld. Uit de doos is de X50-Outdoor geconfigureerd voor gebruik binnenshuis. Om aan de regels te voldoen, zul je de beperkingen zelf moeten activeren, maar dat heeft invloed op de clientprestaties en schakelt de draadloze backhaul uit, waardoor het accesspoint in feite niet meer alles doet wat de doos adverteert. De instelling om het accesspoint voor buiten geschikt te maken, is 'verborgen' in de geavanceerde draadloosnetwerkinstellingen, waar gebruikers die minder vaardig zijn met wifi-instellingen wellicht niet zullen komen.

Testresultaten

Range versus rate backhaul

De backhaulsnelheid van de X50-Outdoor is nagenoeg gelijk aan die van de normale variant. Het gewijzigde ontwerp heeft dus geen invloed op de prestaties van de backhaul.

Range versus rate 2,4GHz

Ook de 2,4GHz-clientprestaties van de twee apparaten zijn zeer goed vergelijkbaar. De normale variant biedt bij gemiddeld bereik net wat meer doorvoer, maar de verschillen zijn wederom klein.

Range versus rate 5GHz

Op 5GHz zijn er grotere verschillen zichtbaar. We hebben de X50-Outdoor in twee standen getest, omdat je de kanaalbegrenzing moet inschakelen voor het beoogde buitengebruik. Dat heeft duidelijk invloed op de doorvoersnelheid en maakt de Outdoor-variant uiteindelijk trager dan de X50 voor binnengebruik.

De X50-Outdoor is minder efficiënt dan de andere Deco-apparatuur die we tot nu toe hebben bekeken. Op jaarbasis kost het accesspoint je ruim 15 euro bij een kWh-prijs van 21 cent. Ten opzichte van de normale Deco X50 ben je drie euro duurder uit op jaarbasis.

Conclusie

De TP-Link X50-Outdoor is, zeker op dit moment met de actieprijs, een interessante optie om je tuin van een goed wifinetwerk te voorzien, al werkt het apparaat beter in combinatie met andere Deco-apparatuur. De montagemogelijkheden zijn uitgebreid. De sneeuwwitte kleur contrasteert met de kleuren die je in veel tuinen aantreft. Dat maakt het lastiger om het accesspoint een onopvallende plek te geven. De installatie is eenvoudig met de app, al was het fijn geweest als de webinterface iets meer zou bieden dan pure basisfunctionaliteit; in de huidige vorm is deze nauwelijks nuttig. De prestaties zijn prima en het bereik is ook goed. Het zou wel eerlijker zijn als het apparaat geadverteerd werd met realistische eigenschappen: in de praktijk moet de bandbreedte volgens de wet worden begrensd, waardoor de set gebonden is aan een bedrade backhaulverbinding en de clientprestaties inzakken. Voor de aanbiedingsprijs van zo'n 80 euro, waarvoor de X50-Outdoor op dit moment in de winkel ligt, is het aantrekkelijk om je tuin van wat extra bereik te voorzien. Mocht de prijs weer naar het normale niveau stijgen, rondom de 130 euro, dan is het accesspoint minder interessant als je niet al over een Deco-meshset beschikt; de instelopties zijn te karig voor een los accesspoint.