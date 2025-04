In onze vorige round-up bekeken we vier betaalbare meshsets in de prijsklasse tot 300 euro. Zo'n meshset helpt om overal in huis goede wifidekking met meerdere accesspoints te krijgen. Die goedkopere sets leveren goede prestaties, maar de vraag is of je beter af bent door meer uit te geven.

In deze round-up bekijken we daarom een aantal meshsets uit het duurdere segment met verschillende radioconfiguraties. Allemaal beschikken ze over voldoende radio’s om een gereserveerde backhaulverbinding te onderhouden, maar ze gebruiken daarvoor andere radiobanden. We onderzoeken de verschillen in gebruikte technieken en hoe dat zich uit in de prestaties.



De sets die we voor dit artikel hebben geselecteerd, kosten tussen de 250 en 350 euro; alleen de Orbi-set valt hier buiten. Dat is ongeveer dezelfde prijscategorie als de vorige round-up. In tegenstelling tot de sets uit die round-up, bestaan deze sets uit twee apparaten: een router en een satelliet. De apparaten zijn dus duurder per stuk. Alle sets zijn later uit te breiden met extra satellieten voor goede dekking. We vergelijken de Netgear Orbi RBK850-serie, ASUS ZenWiFi XT9, Linksys Velop Pro 6E en TP-Link Deco XE75 Pro.

Loont het om meer uit te geven voor een meshset dan bij de sets die we in de vorige round-up bekeken? Per slot van rekening krijg je in het segment waar we vandaag naar kijken voor dezelfde prijs al snel een verpakking met twee accesspoints in plaats van drie. We onderzoeken in dit artikel hoe meshsets met 6GHz-ondersteuning presteren ten opzichte van sets met een aparte backhaulradio en kunnen alvast verklappen dat een deelnemer een totale afrader blijkt te zijn.