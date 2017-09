Samsung maakt embedded ufs voor auto's

Samsung heeft embedded universal flash storage voor automotivetoepassingen ontwikkeld. Het geheugen heeft capaciteiten van 64GB en 128GB en is gebaseerd op de ufs 2.1-standaard van de Jedec-organisatie.

De snelheid van het embedded geheugen is identiek aan dat van het ufs-geheugen voor smartphones en tablets dat Samsung al begin 2016 aankondigde. De sequentiële leessnelheid is 850MB/s en de snelheid voor willekeurig lezen is 45.000 iops. Samsung benadrukt de eigenschappen die de betrouwbaarheid moeten vergroten, wat het geheugen geschikt moet maken voor gebruik in advanced driver-assistance systems, toekomstige dashboards en infotainmentsystemen.

De herkenning en het herstel van i/o-problemen gebeurt op hardwareniveau, met behulp van het MIPI UniPro-protocol. De controller van de geheugenmodules bevat een temperatuursensor, die moet detecteren of de nandcellen aan te hoge of lage temperaturen worden blootgesteld.

Universal flash storage is de opvolger van emmc-geheugen. Vanaf 2016 is ufs de standaard geworden voor het nandgeheugen van smartphones en tablets. De verwachting is dat de automotivemarkt van steeds meer elektronica gebruik gaat maken, waar fabrikanten van geheugenchips van hopen te profiteren.