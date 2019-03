Hackatrain 2019 - Team Tweakers zoekt nog kandidaten

Wil jij met Team Tweakers en de Hackatrain naar Berlijn? Meld je dan aan voor deze hackaton. We zijn nog op zoek naar meer aanmeldingen, zodat we op 11 april het perfecte team kunnen vormen. Samen gaan we dan in Berlijn op jacht naar de winst in deze hackaton.

Anderhalve week geleden hebben wij aangekondigd dat Tweakers weer mediapartner is van de Hackatrain, een hackaton die op maandag 1 juli 2019 begint. Met verschillende teams, samengesteld uit deelnemers van verschillende bedrijven hebben we onze eigen trein voor de reis naar Berlijn. Direct na het instappen in de trein begint de hackaton en gaan alle teams werken aan een opdracht die ze op dat moment te horen krijgen. Er kan gekozen worden uit de thema's 'autonoom rijden' en 'autonome treinen en 5g'. Tijdens het pregathering-evenement op 7 juni 2019 krijg je meer informatie over welke richting het op gaat en heb je de mogelijkheid om verschillende workshops te volgen om zo al meer insights te krijgen.

De maandag en dinsdag zal het team een werkend prototype moeten ontwikkelen, waarvan wij denken dat het een oplossing is voor het gestelde probleem. Zo heeft het Team Tweakers vorig jaar een oplossing bedacht die erg leek op het project waarin de overheid vorig jaar twintig miljoen heeft geïnvesteerd.

Helaas heeft ons team vorig jaar niet gewonnen, al vonden wij dat we de meest realistische oplossing hadden ontworpen. Dit jaar willen we dus opnieuw een gooi doen naar de overwinning. En zonder heel veel te mogen vertellen, kunnen we al melden dat de prijs voor de winnaars dit jaar echt gigantisch is.

De overige dagen heeft ons team, plus alle andere deelnemers, toegang tot het Tech Open Air festival.

Lijkt dit je leuk?

Ben jij een back- en frontenddeveloper, cybersecurityspecialist/-engineer, ui-/ux-ontwerper of datascientist/-engineer met een ondernemend karakter, meld je dan aan.

Aanmelden?

Meedoen is eenvoudig. Mail vóór 5 april naar hackatrain@tweakers.net wie je bent en wat jouw vaardigheden zijn. Wij nemen dan contact met je op over het programma van de selectieavond die op 11 april (datum onder voorbehoud) plaatsvindt op Tweakers HQ. Daar stellen we ons dreamteam samen om in juli met de prijzen aan de haal te kunnen gaan. Je gaat niet met lege handen naar huis, dus alleen al voor de selectiedag zou je mee moeten doen. Jouw mail wordt alleen gebruikt voor de Hackatrain-selectie en na de samenstelling vernietigd.

Voor (bijna) alles wordt gezorgd

Inbegrepen bij deze reis zijn een retour Amsterdam-Berlijn in de trein, deelname aan de Hackatrain inclusief ontbijt, lunch en diner, en alle overnachtingen in Berlijn inclusief ontbijt en de driedaagse toegangspas voor het Tech Open Air-festival. Lunch en diner tijdens Tech Open Air zijn voor eigen rekening, maar er zijn voldoende satellite events waarbij het voor je geregeld wordt. Overige, onbenoemde zaken, zijn voor eigen rekening.

Samenvatting

Selectieavond op Tweakers HQ op 11 april

Pregathering op 7 juni in Utrecht

Treinreis Amsterdam - Berlijn. Heenreis 1 juli, terugreis 6 juli 2019

Op de terugreis vindt geen evenement plaats

Deelname aan het evenement Hackatrain op 1 en 2 juli 2019 inclusief ontbijt, lunch en diner

Vijf overnachtingen in Berlijn inclusief ontbijt

Driedaagse toegangspas voor het festival Tech Open Air op 3, 4 en 5 juli 2019. Eten en drinken zijn op deze dagen voor eigen rekening

De reis is exclusief persoonlijke uitgaven, transfers, excursies en alle overige, onbenoemde zaken

Deelnemer is minstens achttien jaar en beheerst de Engelse taal

Bekijk hieronder de Hackatrain 2019 promovideo

Spelregels

De Hackatrain wordt georganiseerd door By Whyte. De actievoorwaarden kun je hier vinden.