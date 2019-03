Tweede spreker voor de Meet-up Quantum- en nanotechnologie is bekend

Op donderdag 4 april houden we onze eerste Meet-up van 2019, met als thema quantum- en nanotechnologie. Eerder konden we prof.dr.ing. Dave Blank als spreker aankondigen en vandaag kunnen we bekendmaken dat Jelmer Boter ook zal spreken.

Jelmer Boter is promovendus bij QuTech aan de Technische Universiteit Delft en heeft natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit Twente. Zijn promotieonderzoek richt zich op het ontwikkelen van de fundamentele bouwsteen van een quantumcomputer: de qubit. In zijn presentatie vertelt Jelmer over de inspanningen van QuTech, geeft hij een crash course quantummechanica, praat hij je bij over de huidige stand van zaken en legt hij uit waarom deze quantumtechnologie revolutionair zal zijn.

Naast Jelle zal zoals eerder aangekondigd ook Dave Blank spreken. Hij schetst een toekomstbeeld van wat er allemaal mogelijk is met nanotechnologie. Daarbij komen natuurlijk zaken als snellere computers aan bod, maar ook bijvoorbeeld nano medicine, waarbij nanodeeltjes worden ingezet om in het lichaam van mensen op zoek te gaan naar tumoren.

Programma

18.00 - 19.05 Ontvangst met een drankje

19.05 - 19.40 Dave Blank

19.40 - 20.05 Jelmer Boter

20.05 - 20.25 Presentatie 3

20.25 - 22.00 Borrel

De Meet-up begint om 18.00 uur en duurt inclusief borrel tot 22.00 uur. Kaartjes kosten 15 euro en daarvoor krijg je naast toegang tot de Meet-up ook twee consumpties. Meer weten of direct kaartjes bestellen? Bezoek dan deze pagina. De laatste spreker maken we op een later moment bekend.