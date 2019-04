Verslag Tweakers Meet-up 1 - Quantum- en nanotechnologie

Afgelopen donderdag was de eerste Meet-up van 2019 in Eindhoven, met als onderwerp Quantum- en Nanotechnologie. We waren teruggekeerd op de Tech Campus Eindhoven, waar we al vaker een Meet-up hadden gehouden, zoals de Blockchain Meet-up van vorig jaar, en net als voorgaande jaren zaten we in het Einstein Auditorium.

Vanaf half zes druppelden de eerste bezoekers binnen, waaronder tweakers die zelf werkzaam zijn op de Tech Campus. De mogelijkheid om curry of een hamburger te eten was aanwezig, want naar een interessant verhaal luisteren met een rammelende maag wil natuurlijk niemand.

Om zeven uur begon de eerste presentatie, van prof.dr.ir. Albert van den Berg, hoogleraar aan de Universiteit Twente. In zijn presentatie kwam de historie van nanotechnologie naar voren, maar meer nog wat op dit moment mogelijk is en wat in de nabije toekomst mogelijk wordt. Zo is de medische industrie op zoek naar mogelijkheden om medicijnen in het lichaam alleen te laten reageren met zieke weefsels en gezonde weefsels ongemoeid te laten.

Jelmer Boter, promovendus bij QuTech en verbonden aan de TU Delft, ging in de tweede presentatie in op quantumtechnologie. Ook hij besprak eerst de geschiedenis, in dit geval die van quantumtechnologie, want hoewel quantum iets voor de toekomst lijkt, zijn wetenschappers er al decennia mee bezig. Jelmer probeerde ons uit te leggen wat quantumtechnologie ons kan bieden.

Als laatste besteeg Mark Mattingley-Scott, quantum ambassador EMEA van IBM, het prodium om zijn enthousiaste presentatie te geven. Mark vertelde welke problemen met quantumtechnolgie kunnen worden opgelost en tegen welke obstakels we misschien zullen aanlopen.

Onze volgende Meet-up is op 24 april in Leuven, België en gaat over it-security. Wil je daar meer over weten of wil je kaarten kopen, bekijk dan onze laatste aankondiging.