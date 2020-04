Boeing 787 heeft reboot nodig om crashen van netwerkswitches te voorkomen

Boeing 787-vliegtuigen moeten iedere 51 dagen worden herstart om het tonen van misleidende data te voorkomen. Het besturingssysteem van de Boeing filtert na een tijd geen stale data meer weg, waardoor uiteindelijk de netwerkswitches kunnen falen.

Volgens de luchtwaardigheidsrichtlijn van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart stopt het besturingssysteemonderdeel dat stale data moet tegengaan nadat het 51 dagen continu ingeschakeld is geweest. Waarom dit gebeurt, schrijft het agentschap niet. Deze fout kan leiden tot onopgemerkte of onaangekondigde foutmeldingen en het falen van netwerkswitches van het common data network, kortweg CDN, van het vliegtuig.

Via dit CDN wordt veel kritieke data gecommuniceerd, zoals de hoogte, snelheid, oriëntatie en motorinformatie. Het falen van de stale data monitoring function kan ertoe leiden dat foutieve, kritieke vluchtdata wordt gecommuniceerd naar de piloten, zonder dat zij dit doorhebben. Daardoor worden de piloten beperkt in hun mogelijkheden om het vliegtuig veilig te besturen en te landen. De Amerikaanse luchtvaartdienst FAA raadt daarom aan om de Boeing 787-vliegtuigen iedere 51 dagen volledig uit te schakelen en weer op te starten.

Volgens The Register is het CDN-netwerk een op ethernet gebaseerd netwerk met strengere veiligheidseisen. De Britse nieuwssite heeft gesproken met piloten die zeggen dat de genoemde problemen niet per se tot catastrofale ongelukken hoeven te leiden. Zo hebben de vliegtuigen back-uppanelen om de snelheid en hoogte te tonen. Wel geven de piloten aan dat dergelijke problemen nooit goed zijn en bepaalde noodsituaties moeilijker kunnen maken.

Het is niet voor het eerst dat Boeing 787-vliegtuigen gereboot moeten worden om problemen te voorkomen. In 2015 werd gewaarschuwd voor een bug die tot gevolg kan hebben dat alle elektriciteit in het vliegtuig uitvalt. Wanneer dit gebeurt, kan het vliegtuig onbestuurbaar worden. Om dit te voorkomen moesten de vliegtuigen eens per 248 dagen worden herstart. Vermoedelijk had dit te maken met een 32bit-integeroverflow.

In het verleden speelde bij de Airbus A350-vliegtuigen ook een dergelijk probleem van een rebootcyclus. Er moest toen iedere 149 uur een reboot plaatsvinden, anders kon een verlies aan communicatie tussen bepaalde avionica-systemen optreden. Dit probleem is ruim 2,5 jaar geleden al opgelost door de introductie van nieuwe software.