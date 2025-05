Overklokker haalt voor het eerst 4GHz op een videokaart

Een overklokker is er voor het eerst in geslaagd een videokaart te laten draaien op meer dan 4GHz. De overklokker, met de username Splave, deed dat met een nog niet uitgebrachte ASUS RTX 4090-kaart

Splave haalde 4005MHz volgens de listing op HWBot. Hij gebruikte daarvoor de GPUPI-benchmark, waarmee de grafische kaart pi moet berekenen. Door die relatief lichte workload kan de kaart hoger klokken dan bij zwaardere belasting. De koeling gebeurde met vloeibaar stikstof en de kaart rapporteerde een temperatuur van -34 graden Celsius.

De kaart in kwestie is een ASUS RTX 4090 ROG Matrix, die nog niet uit is voor het grote publiek, merkt Videocardz op. De vorige mijlpaal van 3GHz was drie jaar geleden, toen een set-up met de RTX 2080 TI die snelheid haalde. De RTX 4090 kwam vorig jaar al uit.