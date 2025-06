Titel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin Platform PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ontwikkelaar Frontier Developments Uitgever Frontier Developments Releasedatum 17 november 2023

Warhammer, een household name die al sinds jaar en dag zijn weg heeft gevonden van geschilderde miniaturen op kartonnen borden en plastic tabletops naar consoles en pc. Door de jaren heen heeft Games Workshop de IP gelicentieerd aan verschillende studio’s en de resultaten waren soms fantastisch, soms redelijk en soms ronduit slecht. Er zijn een hoop games uitgekomen in verschillende genres, van firstpersonshooters tot turn-based rpg's en zelfs een shmup . Frontier Developments, bekend van F1 Manager 2023, Planet Coaster, Jurassic World Evolution 2 en Elite Dangerous, mocht ook met de licentie aan de slag en maakte een rts-game op basis van het Age of Sigmar-universum. Ik kreeg op de gamescom de mogelijkheid om twee missies te spelen van de game.

Als je Warhammer en realtime strategy in één zin hoort, denk je al snel aan de Total War: Warhammer-games, maar die gedachte moet je uit je hoofd zetten. Age of Sigmar: Realms of Ruin speelt eerder als een ‘traditionele’ rts, zoals je die kent van de oudere Warcraft III- en Dawn of War-games. En er zitten zelfs wat elementen in die je doen denken aan de ‘90’s-game Z.

Het is overigens niet zo dat je een volledige basis aan het opbouwen bent. Je moet Arcane Conduits zien te veroveren door units bij ze in de buurt te laten staan en ervoor te zorgen dat er geen vijanden in de buurt zijn. Hoe meer van deze conduits je verovert, hoe meer resources je tot je beschikking hebt en hoe meer units je kunt produceren. Daar zit een limiet aan. Het maximale aantal units dat je in het veld kunt hebben, en het soort units hangen af van de upgrades die je je main hub geeft.

Daarnaast heb je te maken met squads, heroes, monsters en machines. Je kunt in zoverre andere ‘structures’ bouwen op je andere capture points. Deze helpen je je territorium te verdedigen of om extra middelen te vergaren. Afhankelijk van het verhaal of de campagne die je gekozen hebt, win je door alle units van de tegenstander te elimineren, bepaalde gebouwen te slopen of veroveren, of door een specifieke hero af te slachten.