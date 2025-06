Samengevat Crucial heeft met de P310 een qlc-drive aan zijn assortiment toegevoegd, wat zou aanduiden dat het om een budgetdrive gaat. De prestaties en de prijs spreken dat echter tegen: de drive kan prima concurreren met menige tlc-drive. Alleen wanneer we de drive zwaar belasten en de cache vol raakt, zien we de langzame prestaties van qlc-geheugen. Daarvoor moet je echter wel flink je best doen. Toch kun je tot de prijs flink gezakt is beter voor hetzelfde geld een tlc-drive kopen. Naast de 1TB-drive zijn er ook een 2TB- en een 500GB-versie te koop, maar interessanter zijn misschien de 2230-versies. Dat zijn dezelfde drives, maar dan mini, voor in je handheld. Pluspunten Prima prestaties in de cache Minpunten Buiten cache zakt de snelheid hard Getest Crucial P310 M.2 2280, zonder heatsink 1TB Prijs bij publicatie: € 87,- Vanaf € 64,30 Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (7)

Crucial breidt met de P310 zijn populaire budgetlijn ssd's in de P-serie uit. De P310 is in twee varianten verkrijgbaar: als normale 2280-drive voor in je pc en als minidrive in het 2230-formaat voor in handhelds. Beide drives hebben in principe identieke componenten, dus de prestaties zouden - onder voorbehoud - ook vrijwel identiek moeten zijn. Met andere woorden: de testresultaten van de door ons geteste 2280-drive moeten ook voor de kleine 2230-drive gelden.

Die componenten zijn, indachtig het budgetsegment waarvoor de P-serie gemaakt is, een controller die voor dram-loze drives is gemaakt, gecombineerd met een enkele package qlc-nand. De controller is van Phison: de E27T, die in maar weinig drives terug te vinden is en al helemaal niet in drives die we eerder getest hebben. Het nand is ook exotisch, maar al in 2023 aangekondigd: het is qlc-nand van Micron met 232 laagjes. Micron had al een eigen drive met dat nand, maar als consumentenmerk van Micron krijgt Crucial ook altijd snel toegang tot nieuwe technologie. Om de kosten laag te houden, in lijn met het gebruik van qlc-nand, hebben de P310-drives geen dram-cache aan boord.

Verpakking De P310 wordt in een kartonnen, bedrukt doosje geleverd, maar de ssd zelf zit in een plastic blister-insert verpakt in die doos.

Nu zul je misschien denken of hopen dat de P310 van Crucial nieuwe dalen in ssd-prijzen aantikt, maar niets is minder waar. De 1TB-drive die we getest hebben, kost op het moment van schrijven 86 euro en de 2TB-versie heeft een iets schappelijkere prijs-per-terabyte van 71,50 euro. De kleinere 2230-versies zijn duurder, met 92 en 170 euro. Mocht je in de Pricewatch op zoek gaan, let dan op, want Patriot heeft ook een P310-drive, maar dat is een PCIe Gen3-drive, terwijl die van Crucial gewoon Gen4-drives zijn. Vergelijkingen maken is door die prijs wat lastig: enerzijds willen we ze tegenover andere qlc-drives zetten, maar de (huidige) prijs positioneert ze tegenover drives als de Lexar NM790, SK hynix P41 of de Fury Renegade van Kingston. Naast eerder geteste qlc-drives zetten we daarom ook die drives in de grafieken.