We hebben eind 2024 de 1TB-drive uit de P310-serie getest en inmiddels is ook de 2TB-uitvoering langs ons testplatform geweest. De grotere 2TB-capaciteit is doorgaans iets sneller dan de 1TB-uitvoeringen en bovendien heeft deze capaciteit vaak een wat gunstigere prijs per terabyte.

De Crucial P310 2TB is net als de 1TB-uitvoering gemaakt met de Phison E27T-controller die een nandopslag met qlc-flash aanstuurt, waarbij het systeemgeheugen via HMB voor de cache zorgt. Het nand is - net als in de 1TB-drive - 232laags-qlc-nand van Micron. De 2TB-drive maakt net als de 1TB-versie gebruik van een enkele flashpackage. De door Crucial opgegeven lees- en schrijfsnelheden zijn met respectievelijk 7100MB/s en 6000MB/s dezelfde als bij de 1TB-drive, al zou de drive logischerwijs wel een grotere pslc-cache moeten hebben en daar langduriger gebruik van kunnen maken.

Bovendien ontvingen we van Crucial de 2TB-drive met heatsink, waar onze 1TB-drive zonder heatsink werd geleverd. Naast de prijs, die op het moment van schrijven 140 euro bedraagt (110 euro zonder heatsink), is alleen de tbw afwijkend: die is 440TB voor de 2TB en 220TB voor de 1TB. In beide gevallen is dat aan de lage kant voor qlc-drives en veel lager dan de gemiddelde tlc-drive.

We hebben de P310-drives getest volgens onze standaard testmethode voor ssd's. Een uitgebreide beschrijving van onze testmethode vind je onder meer hier. De prestatie-indices zie je direct hieronder; klik op de uitklapkaders voor alle testresultaten.

Prestaties

Testresultaten: synthetische benchmarks

Alle testresultaten: synthetische benchmarks CrystalDiskMark We splitsen de resultaten van CDM op in sequentiële en random groepen. We draaien CDM twee keer: één keer met de defaultinstellingen en de tweede keer met het NVMe-profiel. Tussen beide tests zit wat overlap, maar we hebben de NVMe-specifieke tests als zodanig aangegeven. Iops Hoge iops zijn natuurlijk een direct gevolg van hoge doorvoersnelheden, maar voor het gemak voegen we ze voortaan toe aan de benchmarkresultaten.

Testresultaten: praktijkbenchmarks