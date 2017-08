Middle-earth: Shadow of War krijgt optionele microtransacties

Warner Bros. heeft bekendgemaakt dat de singleplayergame Middle-earth: Shadow of War gebruik zal maken van microtransacties. Dit gebeurt via de zogenaamde Market, waar spelers verschillende boosts en bundels kunnen kopen.

Spelers kunnen goud of Mirian gebruiken om aankopen te doen, waarbij Mirian in het spel verdiend kan worden. Dat kan ook met goud, maar dit lijkt voornamelijk bedoeld om gekocht te worden via de winkels van Xbox of PlayStation, of via Steam. Er zijn geen onderdelen van het spel die alleen beschikbaar zijn door het uitgeven van goud, zegt de uitgever. Warner Bros. schrijft dat dit systeem spelers geen voordeel over anderen geeft, maar dat het wel tijd kan besparen. Op Reddit reageren gebruikers geërgerd.

De items waar het om gaat zijn loot- en warchests, naast xp-boosts en bundels. Deze zijn alleen te kopen met een internetverbinding. De lootchests kunnen verschillende voorwerpen bevatten zoals wapens en bepantsering, terwijl warchests het hoofdpersonage Talion voorzien van Orc-volgers. De boosts zorgen er op hun beurt voor dat verzamelde xp meer waard is. Warner Bros. meldt verder dat de bundels een combinatie van de vorige drie producten bevatten.

Warner Bros. kondigde de game in februari aan en maakte de releasedatum van 24 augustus bekend. De game is verkrijgbaar voor de Xbox One, Project Scorpio, Windows 10, PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro. Wat betreft Windows en de Xbox One wordt het een Xbox Play Anywhere-titel. Middle-earth: Shadow of War speelt zich af tussen de gebeurtenissen van The Hobbit en The Lord of the Rings en is een vervolg op het originele verhaal van Middle-earth: Shadow of Mordor.

Een geopende warchest