Tokina kondigt objectieven aan voor camera's van Sony, Nikon, Canon en Fujifilm

Tokina toont een roadmap met nieuwe objectieven voor camera's van Sony, Nikon, Canon en Fujifilm. Het gaat voornamelijk om relatief lichtsterkte prime-objectieven, met een vaste brandpuntsafstand, maar ook om een zoomobjectief voor dslr's van Nikon en Canon.

Tokina geeft aan dat het de nieuwe objectieven tijdens de CP+2020 in het Japanse Yokohama had willen presenteren, maar die fotobeurs werd geannuleerd wegens de zorgen over het coronavirus. Daarom presenteert de fabrikant alsnog de nieuwe objectieven die het dit jaar gaat uitbrengen.

Voor spiegelreflexcamera's met Nikons F- en Canons EF-vatting en aps-c-sensors brengt Tokina in de zomer een 11-20mm f/2.8-objectief uit. Het is een opvolger van de 11-16mm f/2.8 die de fabrikant al jarenlang in zijn assortiment heeft voor die camera's.

De overige objectieven zijn voor spiegelloze systeemcamera's, waaronder primes voor Sony's E-vatting met brandpuntsafstanden van 23, 33, en 56mm en een diafragma van f/1.4. Exact dezelfde objectieven komen ook uit voor de Fujifilms X-vatting. De versies voor Sony-camera's moeten in de zomer uitkomen en die voor Fujifilm in de herfst.

Daarnaast brengt Tokina een 35mm f/1.8- en een 50mm f/1.8-objectief uit voor Sony's FE-vatting, die gepland staan voor een release in de herfst van dit jaar. Deze objectieven zijn geschikt voor camera's met een fullframesensor, zoals de modellen uit de Sony A7- en A9-serie, maar kunnen ook gebruikt worden op camera's met een aps-c-sensor.

Prijzen heeft Tokina nog niet bekendgemaakt. De komst van de aps-c-objectieven is geen complete verrassing, omdat Viltrox vorig jaar op papier identiek ogende objectieven aankondigde, zo bleek uit een bericht op FujiFumors. De vergelijkbare geruchtensite SonyAlphaRumors lijkt te suggereren dat het gaat om exact dezelfde ontwerpen, mede omdat Viltrox en Tokina vaker dezelfde optische ontwerpen zouden gebruiken, zoals bij het 85mm f/1.8-objectief voor Sony's FE-vatting.