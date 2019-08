Microsoft brengt HoloLens 2 in september uit

Microsoft gaat zijn HoloLens 2 vanaf september verkopen. Dat zegt een topman van het bedrijf op een conferentie in Shanghai. Microsoft kondigde de 3500 dollar kostende augmentedrealitybril die met lasers werkt in februari aan.

Bij de aankondiging zei Microsoft dat de bril later dit jaar uit zou komen en woensdag heeft executive vice president Harry Shum volgens Reuters op een conferentie over kunstmatige intelligentie bekendgemaakt dat de HoloLens 2 vanaf september verkocht wordt. De pagina op de Microsoft-site waar de bril is te bestellen noemt nog geen datum.

De HoloLens 2 kost 3500 dollar en is bedoeld voor bedrijven. Er is ook een versie met een abonnement voor extra ondersteuning, dat kost 125 dollar per maand per gebruiker. Ook is er een Development Edition, voor ontwikkelaars die augmentedreality-apps willen maken.

Microsoft kondigde de HoloLens 2 in februari aan. Het nieuwe model werkt met lasers die licht in twee oscillerende spiegels schijnen. Die spiegels bewegen zo snel, dat ze als het ware het beeld op het scherm schilderen. De beelden worden op de waveguides geprojecteerd, dat zijn de stukken glas die zich voor de ogen van de drager van de headset bevinden. Door deze techniek is het blikveld veel groter dan bij het eerste model.

Tweakers publiceerde begin maart een preview van de HoloLens 2.