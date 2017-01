Panasonic EZW1004

Door Sim Kranenburg, vrijdag 6 januari 2017 14:00, 13 reacties • Feedback

Op de IFA in Berlijn zagen we zo'n anderhalf jaar geleden Panasonics eerste oled-televisie, de CZ950. Het was een waardige opvolger van de plasmatechniek waar het Japanse merk ooit succesvol mee was, maar die niet geschikt was voor 4k en daardoor uitstierf. De CZ950 was een prachtige uhdtv die een zeer luxe afwerking had met alcantara aan de achterkant maar helaas hoorde daar ook een hoge prijs bij van zo'n negenduizend euro bij introductie. Bovendien is hij bij ons nooit te koop geweest. Na deze valse start komt Panasonic nu opnieuw met een oled-model, de EZW1004, die uiteraard geschikt is voor hdr-weergave.

De EZW1004 ziet er zeer strak uit, maar is duidelijk wel wat minder luxe uitgevoerd dan zijn voorganger. De witte, alcantara achterkant heeft plaats gemaakt voor een voornamelijk zwarte achterkant van minder dure materialen, al is de afwerking nog steeds van een hoog niveau. Zo is er aan de achterkant een klepje waar de aansluitingen achter zitten en waarmee de kabels aan het zicht onttrokken kunnen worden. Of de wat minder luxueuze uitvoering ook een gunstig effect heeft op de prijs is op dit moment nog niet bekend. Bij de CZ950 waren de luidsprekers bijna onzichtbaar in de bezel onder het scherm verstopt, maar bij de opvolger heeft Panasonic de luidsprekers helemaal niet bij het scherm geplaatst. In plaats daarvan zijn ze nu ondergebracht in een soundbar die tevens dienst doet als voet.

Het luidsprekersysteem is ontwikkeld door dochterbedrijf Technics dat we kennen van high-end audioproducten. Panasonic noemt de soundbar een Dynamic Blade Speaker, waarmee benadrukt moet worden dat er een groots geluid uit de compacte speakerbar komt. Om een overtuigende basweergave te realiseren is er gebruik gemaakt van maar liefst acht kleine woofers die samenwerken met vier passieve radiators. Deze constructie zien we vaak succesvol toegepast worden in compacte bluetooth-luidsprekers. Daarnaast zijn er nog vier squawkers, oftewel middentonenluidsprekers. Aan de uiteinden zijn er ook nog twee tweeters voor een totaal van liefst veertien drivers. Met zulke specificaties verwachten we een prachtig geluid, maar helaas hebben de Dynamic Blade Speaker hier op de beurs niet kunnen beluisteren en moet ons oordeel wachten tot we over een reviewmodel beschikken.

De beeldkwaliteit is uiteraard de belangrijkste reden om voor een oled-televisie te kiezen. Het paneel is wederom ingekocht bij LG Display en dus zijn de prestaties op dit vlak zeer vergelijkbaar met de oled-televisies van LG zelf. Toch zou de weergave volgens Panasonic beter moeten zijn dan bij de concurrentie, doordat er gebruik wordt gemaakt van een geheel zelf ontwikkelde beeldverwerking. Panasonic claimt dat er met name in de donkere regionen veel verbetering is geboekt. Door gebruik te maken van 3d lookup tables worden er nauwkeurige kleurcorrecties op het beeldmateriaal toegepast. Door gebruik te maken van de kalibratiesoftware van Calman kun je deze 3d lookup tables eventueel zelf maken op basis van schermmetingen, om ze vervolgens met behulp van een usb-stick of sd-kaart in de televisie in te lezen.

Om de zwartweergave niet al te veel te laten lijden onder omgevingslicht is er een filter op het scherm toegepast die reflecties moet verminderen. Eerder zagen we een vergelijkbaar filter op de ZT60-plasmatelevisie van Panasonic, al werkte dat filter vooral door licht van boven of beneden tegen te houden, als een soort luxaflex. Het nieuwe Absolute Black Filter zou invallend licht uit alle richtingen moeten absorberen. Op de beurs waren er er toch nog redelijk wat reflecties in het beeld te zien, maar dat kan natuurlijk ook worden veroorzaakt door de op de stand gebruikte felle verlichting. Bovendien was het tentoongestelde toestel nog maar een prototype; het uiteindelijke productiemodel zou dus nog verbeteringen op dit vlak met zich mee kunnen brengen.

De televisies van Panasonic hebben de afgelopen jaren gedraaid op Firefox OS van Mozilla. Helaas besloot Mozilla in september om de ontwikkeling van het besturingssysteem geheel te staken omdat Panasonic de enige overgebleven gebruiker was. Het staat de televisiefabrikant volledig vrij om Firefox OS te blijven gebruiken, maar de software zal dan in eigen beheer onderhouden moeten worden. Op de beursvloer hebben we de interface niet kunnen bekijken, maar alles wijst erop dat Panasonic vast blijft houden aan Firefox OS. Wellicht dat de naam van het os nog aangepast zal worden. We zullen nog een tijdje moeten wachten voordat hier meer duidelijkheid over komt want de EZW1004 zal pas in juni beschikbaar zijn.