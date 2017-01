Door Sander van Voorst, woensdag 4 januari 2017 14:13, 25 reacties • Feedback

Garmin heeft op de jaarlijkse elektronicabeurs in Las Vegas drie nieuwe sporthorloges aangekondigd. De Fenix 5, 5X en 5S, waarbij dat laatste model zich richt op vrouwelijke gebruikers. De horloges komen in dit kwartaal beschikbaar.

Alle drie de modellen hebben verschillende sensoren aan boord, zoals een hartritmemeter, kompas, gyroscoop en hoogtemeter. Ze bieden ondersteuning voor zowel gps als Glonass. Als de horloges verbonden zijn met een smartphone, kunnen ze notificaties weergeven over oproepen en berichten. Alle modellen beschikken over bluetooth low energy en de Sapphire-varianten van de horloges zijn voorzien van wifi.

De Fenix 5 heeft een behuizing met een diameter van 47mm en het kleine 5S-model heeft 42mm. Dit model is ook verkrijgbaar in Sapphire-variant, die is voorzien van krasvast saffierglas. Het 5X-horloge is het grootste model, met een behuizing van 51mm, die eveneens is voorzien van hetzelfde glas. Dit laatste model is bovendien voorzien van reeds op het horloge aanwezige kleurenkaarten van Europa, waarmee gebruikers bijvoorbeeld points of interest kunnen ontdekken en naar bestemmingen kunnen navigeren. De aanwijzingen moeten duidelijk zichtbaar weergegeven worden op het scherm, aldus Garmin.

De horloges zijn waterdicht tot een diepte van honderd meter en hebben verschillende accucapaciteiten. Zo gaat de Fenix 5 twee weken mee in de horlogemodus en 24 uur in de gps-modus. Voor de 5S en 5X is dat respectievelijk twaalf dagen en 20 uur, en acht dagen en 13 uur. De horloges moeten dit kwartaal beschikbaar komen. De 5 en de 5S zijn te koop vanaf 599,99 euro, voor de 5X geldt een prijs vanaf 749,99 euro.