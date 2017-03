Door Sander van Voorst, maandag 13 maart 2017 14:23, 51 reacties • Feedback

Submitter: Cleyman

Gebruikers melden maandag defacement van verschillende websites, waarbij de site zelf is vervangen door een boodschap die afkomstig lijkt te zijn van een Turkse groepering. Hoeveel websites getroffen zijn, is vooralsnog onduidelijk.

Meldingen over de aangepaste websites zijn te vinden op GoT en op het forum van hostingpartij Versio. Of het bedrijf de enige hoster is die te maken heeft met het verschijnsel, is onduidelijk. Tweakers heeft vooralsnog geen contact met Versio kunnen leggen. De boodschap die op de websites wordt getoond is voorzien van een gifje met daarop een Turkse vlag. De bijbehorende tekst is Engels en leest: "Jullie Nederlanders denken dat wij niets zullen doen, maar dat klopt niet. Wij zullen nooit vergeten wat jullie hebben gedaan."

Er is geen directe verwijzing naar de gebeurtenissen rond de Turkse minister van Familiezaken Kaya, die dit weekend plaatsvonden. De boodschap sluit af met een link naar de pagina van 'Private Hackers', dat een forum is waar onder andere discussie over exploits en defacements in het Turks plaatsvinden. Zo zijn er verschillende threads te vinden over 'gehackte' Nederlandse sites. Het gaat om verschillende aantallen, waarbij het grootste genoemde aantal rond de 1500 websites ligt.

De gebruiker die deze mededeling doet en in het bericht wordt genoemd, heeft zijn acties gemeld aan de site Zone-H. Daar is, naast een aantal Amerikaanse sites, een verzameling Nederlandse sites te zien die voor een groot deel dezelfde boodschap vertonen of niet te bereiken zijn.