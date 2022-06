Campagnesite van Trump had korte tijd last van defacement met Monero-verzoek

De campagnesite van de Donald Trump toonde kortstondig een melding dat bezoekers gevoelige informatie over de Amerikaanse president wel of juist niet openbaar gemaakt konden krijgen door Monero-cryptovaluta te sturen naar wallets.

De defacement toonde een melding dat de pagina op donaldjtrump.com 'in beslag was genomen' en dat de 'wereld genoeg had van het fake news' dat de president dagelijks zou verspreiden. De criminelen claimden gevoelige informatie over Trump en zijn naasten in handen te hebben, waaronder bewijs dat de Trump-overheid betrokken zou zijn bij de oorsprong van het coronavirus.

De criminelen riepen bezoekers op Monero te doneren. Daarbij gaven ze twee keuzes met twee wallets: donaties aan de ene om de data wel vrij te geven en donaties aan de andere om dit niet te doen. Ze beloofden de uitslag te vergelijken en de 'wil van de wereld' ten uitvoer te brengen. De defacement duurde een half uur, daarna werd de site hersteld.

Niet bekend is hoe de criminelen de site wisten te bekladden. Beveiligingsbedrijf WordFence acht de kans het grootst dat ze via gestolen inloggegevens het content management system wisten binnen te komen. De site gebruikt het Expression Engine-cms. Het inlogpaneel stond sinds 2015 niet op de standaard /admin.php-positie, maar wellicht hebben de kwaadwillenden de locatie weten te achterhalen. De site gebruikt Cloudflare als content delivery network waardoor het ip-adres van de hostingserver verborgen is.