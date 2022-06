Provincie Noord-Holland wil algoritmes die het gebruikt, openbaar maken

Noord-Holland is van plan om alle algoritmes die het gebruikt openbaar te maken. Dat staat in de datastrategie 2021-2023. De provincie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en geautomatiseerde besluitvorming en gaat dat ontsluiten in een algoritmeregister.

De provincie gebruikt onder andere algoritmes en beeldherkenningssoftware voor het monitoren van biodiversiteit in natuurgebieden en bij oevers. Daarnaast experimenteert de provincie met kunstmatige intelligentie voor het ondersteunen bij het regelen van verkeersstromen en mobiliteit, en worden algoritmes gebruikt bij proeven rondom landbouw, regionale economie, infrastructuur, beheer en gebiedscontracten en gezonde leefomgeving.

In de datastrategie schrijft de provincie dat het vooralsnog vrijwel onzichtbaar is waar en hoe de provincie algoritmes inzet en of dit ook gebruikt wordt voor besluitvorming. Om ervoor te zorgen dat inwoners niet verrast worden, worden alle algoritmes en de keuzes die de provincies hierin maakt binnenkort ontsloten in een algoritmeregister. In 2021 en 2022 gaat de provincie de algoritmes inventariseren. Daarna volgt het register.

Ook werkt de provincie aan een opendataregister. Daarin moeten alle opendatasets komen te staan waar de provincie over beschikt en waarvoor die data gebruikt wordt. Die data moet beschikbaar worden voor inwoners van de provincie Noord-Holland in 2023. De provincie stelt daarvoor een speciale opendatacoördinator aan.