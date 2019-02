Mozilla kondigt testplatform Reference Browser aan voor Android

Mozilla heeft de Reference Browser aangekondigd, een nieuwe mobiele browser voor Android. Het gaat hier echter niet om een consumentenproduct, maar om een soort testplatform voor verschillende onderdelen, die door vrijwilligers uitgeprobeerd kan worden.

De browserbouwer kondigde de nieuwe Reference Browser aan via een post op zijn forum. Volgens een medewerker die op het forum de nickname Seburo gebruikt, heeft het Mozilla-team in de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe 'infrastructuur' voor mobiel internetbrowsen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om GeckoView, Glean en een nieuwe implementatie voor Firefox Accounts. Dat moet allemaal samenkomen in de nieuwe browser.

Daarmee is de nieuwe Reference Browser echter geen product dat geschikt is voor consumenten, aldus Mozilla. Het is een testplatform dat nog verder moet worden ontwikkeld, en daarvoor heeft het bedrijf de hulp nodig van mensen die willen testen. Uiteindelijk kunnen er met de onderdelen van de Reference Browser meerdere browsers worden gemaakt voor verschillende besturingssystemen door ontwikkelaars die hierin interesse hebben.

De applicatie is te installeren voor Android-gebruikers zolang zij beschikken over versie 5 of hoger van het mobiele besturingssysteem. Mozilla heeft de software in de Play Store gezet. Geïnteresseerden moeten zich ook opgeven voor een Google Group, en problemen die gebruikers tegenkomen tijdens het testen kunnen worden gemeld op Github.