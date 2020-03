De smartphone wordt saai

Het is je moeilijk voor te stellen, maar toen Steve Jobs in 2007 de eerste iPhone presenteerde, begon hij met uitleggen wat een smartphone eigenlijk is. En hoewel het publiek voor een deel bestond uit medewerkers die enthousiasme simuleerden bij alles wat Jobs deed, was bij alle aanwezigen de verbazing groot toen hij de werking liet zien van een touchscreen, dat je met meer dan één vinger kon bedienen. Het was weliswaar geen vinding van Apple, maar zoals zo vaak was Apple wel de eerste die het tot in de puntjes uitwerkte in een product voor de massa. Het is gek om te beseffen dat nu, dertien jaar later, niet alleen vrijwel iedereen een smartphone heeft, maar dat smartphones eigenlijk een beetje saai zijn geworden.

Niemand die nu leeft, was erbij, maar volgens de overlevering was de stoomtrein een verbazingwekkend en hip ding toen hij voor het eerst rondreed. De eerste wasmachine was vermoedelijk voor veel mensen een waar mirakel en de introductie van de tv deed daar waarschijnlijk niet veel voor onder. Toch zijn er maar weinig mensen die bij een trein, wasmachine of tv denken aan een wonderlijk of spannend iets. Een trein moet je van A naar B brengen en het liefst op tijd, een wasmachine moet je vuile was weer schoon krijgen en een tv... je snapt het punt.

Alles wat ooit nieuw en trendy was, wordt saai en stagneert. Dat is geen nieuw inzicht; Facebook-voorman Mark Zuckerberg zei al toen Facebook de coolste start-up van Silicon Valley was, dat hij wilde dat zijn platform saai zou worden: het is er, iedereen gebruikt het en het doet wat het moet doen.

Smartphones waren lang het nieuwe, trendy ding van de techindustrie. Mensen verbaasden zich over nieuwe capaciteiten en elk jaar kregen smartphones er vaardigheden bij. De losse mp3-speler? Niet meer nodig. De goedkope digitale camera? Je telefoon kan waarschijnlijk betere foto's en filmpjes maken. Je pinpas? Je houdt gewoon je telefoon dicht bij de betaalautomaat. Het is een rekenmachine, ghettoblaster, opnameapparaat en nog zoveel meer. En dat vinden we nu normaal. Inmiddels is er een vaste reeks dingen die we doen met smartphones en als je een nieuwe telefoon koopt, kun je die dingen misschien beter, sneller of langer doen, maar hoeveel nieuwe dingen doe je? En, als de smartphone saai wordt, welk nieuw techproduct wordt dan the next big thing?