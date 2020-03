Assetto Corsa Competizione verschijnt 23 juni voor PlayStation 4 en Xbox One

De consoleversie van racegame Assetto Corsa Competizione verschijnt op 23 juni. Ontwikkelaar Kunos Simulazioni en uitgever 505 Games kondigen ook een aantal komende verbeteringen en dlc's aan. Het spel kwam vorig jaar al uit voor de pc.

De verbeteringen die op de planning staan komen zowel beschikbaar in de pc-versie als de nieuwe consoleversies. In april verschijnt de v1.4-update op Steam met een showroom waarin spelers auto's kunnen bewonderen en nieuwe personalisatieopties voor auto's en bestuurders. Ook beloven de makers verbeteringen voor de multiplayer, interface en algoritmes.

In de zomer volgt er betaalde dlc, het GT4 Pack, met daarin tien nieuwe GT4-racebolides. Dezelfde dlc komt in het najaar uit voor de consoleversie. In de winter volgt nog een dlc-pakket getiteld The British Pack, met drie nieuwe circuits, die de zeven races van het Britse GT-kampioenschap compleet maken. Deze dlc komt gelijktijdig voor de pc- en consoleversie uit.

Assetto Corsa Competizione kwam in 2018 uit via Early Access op Steam. De definitieve versie volgde een jaar later. Het is de opvolger van Assetto Corsa uit 2014. De komende consoleversie verschijnt digitaal en wordt ook fysiek uitgebracht.