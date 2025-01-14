Sony-patent toont AI-techniek die inputlag tegen moet gaan

Er zijn begin januari twee Sony-patenten openbaar gemaakt door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Deze tonen een trekkeraccessoire voor de DualSense-controller en een techniek die inputlag moet tegengaan.

De voorgestelde techniek tegen inputlag gebruikt een camera om de speler en controller te bekijken, en bewegingen op te nemen. De AI voorspelt welke invoer vervolgens wordt gebruikt. Bij de andere optie let de AI op niet-afgemaakte input en probeert hij de intentie van de speler te raden.

Het andere patent toont het trekkeraccessoire voor de DualSense-controller die 'het schieten in spellen realistischer moet maken'. De speler houdt de controller op de zijkant. De trekker zit via een lus vast aan een van de thumbsticks. Volgens het patent zou het accessoire ook moeten werken met andere hardware, zoals de PSVR 2-headset.