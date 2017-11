Hooggerechtshof VS houdt schadevergoeding van Samsung aan Apple in stand

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een beroep van Samsung tegen een eerder opgelegde schadevergoeding wegens de inbreuk op patenten van Apple, verworpen. Dat betekent dat Samsung waarschijnlijk het bedrag van omgerekend 103 miljoen euro aan Apple moet betalen.

De rechters van de hoogste rechterlijke instantie van de VS waren, zonder verdere details te geven, van mening dat Samsungs beroep moest worden verworpen. Volgens Samsung waren er bij een eerdere uitspraak van een lagere rechtbank, waarbij de schadevergoeding van 103 miljoen euro werd opgelegd, niet de juiste procedures gevolgd en werden andere juridische opinies en in de rechtszaal gegeven argumenten niet meegewogen voor het vonnis.

Samsung vindt ook dat de rechters de wet verkeerd hebben uitgelegd. Zo vind Samsung het onterecht dat er een verbod is opgelegd om in de toekomst innovaties van Apple te gebruiken. Ook vindt het Zuid-Koreaanse bedrijf dat lagere rechters het te gemakkelijk hebben gemaakt voor Apple om de inbreuk op een patent voor de quick links-functie te bewijzen.

Apple wilde juist dat het Hooggerechtshof de eerder opgelegde schadevergoeding in stand zou houden, omdat er niets 'nieuws of belangrijks' was te vinden in het beroep van Samsung. De regering van Trump had het Hooggerechtshof eerder al geadviseerd het beroep van Samsung af te wijzen.

Volgens Reuters hield Samsung de rechters voor dat het Hooggerechtshof voor lange tijd gold als een beschermheer voor gebruikers, op het moment dat een lagere federale rechter de wet teveel in het voordeel van patenthouders uitlegde, wat volgens Samsung ten koste gaat van innovatie en concurrentie.

Deze zaak stamt uit 2014 en gaat over patenten van Apple. Volgens een federale rechtbank in Californië was er genoeg bewijs om inbreuk op patenten voor technieken als contextueel linken van menu's aan telefoonnummers en mailadressen, slide-to-unlock en autocomplete vast te stellen. Samsung zou vijf patenten van Apple zonder toestemming hebben gebruikt, zo stelde het bedrijf uit Cupertino. De rechter oordeelde dat dit bij drie patenten inderdaad het geval was. Apple had in deze zaak overigens 2,2 miljard dollar van Samsung geëist.

Later oordeelde een federale rechtbank die in patentzaken is gespecialiseerd, dat dit oordeel van de Californische rechter moest worden vernietigd, omdat er geen sprake zou zijn van patentschending. Deze rechtbank kwam op deze beslissing uit door te stellen dat twee van de drie patenten ongeldig waren. Het derde patent was wel geldig, maar er zou geen sprake zijn van een schending door Samsung. Deze vernietiging werd op zijn beurt ook weer teruggedraaid, onder meer omdat er bewijs zou zijn gebruikt dat buiten de reikwijdte van de zaak viel.

In een andere zaak die weer over andere vermeende patentinbreuken gaat, bleek onlangs dat Samsung een nieuwe zaak heeft afgedwongen over de schadevergoeding die het aan Apple moet betalen in verband met de inbreuk op patenten over het ontwerp van de iPhone. Het Hooggerechtshof vond dat de zaak waarin een lagere rechter aan Samsung oplegde om een schadevergoeding van 399 miljoen dollar aan Apple te betalen, opnieuw moet worden gedaan. Deze zaak dient in mei 2018. Apple en Samsung zijn al jaren in een patentenoorlog verwikkeld.