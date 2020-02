Politie neemt nep-accu's en -oortjes in beslag bij anti-namaakactie in Beverwijk

De politie heeft vijfentwintig telecomwinkels op een Beverwijks bedrijventerrein onderzocht en daarbij onder meer vervalste oordoppen en telefoonaccu's in beslag genomen. Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de politie op het terrein vervalste telefoonaccessoires aantreft.

Het doorzoeken van de telefoonwinkels was volgens de politie onderdeel van een 'grootscheepse actie' tegen de handel in vervalste merkartikelen. De politie nam duizenden vervalste artikelen in beslag, waaronder telefoonoordoppen en -accu's. Namaakbestrijdingsorganisatie React stond de politie bij om de nepproducten te kunnen opsporen. Het bedrijventerrein Midi Center, waar de doorzoekingen plaatsvonden, werd donderdag door de politie afgesloten.

De politie schrijft dat diverse telecomondernemingen in het Midi Center bewust of onbewust diensten verlenen aan vier verdachte telecombedrijven. Het OM vermoedt dat de verdachte telecombedrijven onder meer geld witwassen en valsheid in geschrifte plegen. Het geld eindigt volgens de politie 'dikwijls' in het buitenland. Op 27 augustus 2019 startte het OM het onderzoek naar de malafide praktijken van de telecomwinkels.

Kort daarna, op 12 september, werd er op het bedrijvencomplex een actiedag gehouden van onder meer de lokale politie, Landelijke Recherche en belastingdienst. Ook die dag was gericht op malafide telecomwinkels. Toen werd er beslag gelegd op geld en vervalste producten, waaronder telefoonaccessoires.

De politie schreef destijds op Twitter dat er vijftig winkels op het bedrijventerrein staan, waarvan er veertig actief zijn in de telecombranche. Tegen het Noordhollands Dagblad zei een Landelijke Eenheid-woordvoerder vorig jaar dat het onderzoek werd gestart omdat er opvallend weinig activiteit was bij de winkels.

Vervalste telefoonaccu's kunnen gevaarlijk zijn, omdat deze mogelijk niet aan internationale keurmerken en richtlijnen voldoen. Daardoor zouden deze accu's bijvoorbeeld sneller kunnen ontploffen of in brand kunnen vliegen. Ook de kwaliteit van oordoppen kan afwijken ten opzichte van het merkproduct.